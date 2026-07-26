Val de cutremure în România. Anunțul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)

România a înregistrat o nouă serie de mișcări tectonice în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 iulie 2026. În interval de aproximativ șase ore, trei cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea, toate fiind localizate în județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cel mai puternic dintre cele trei seisme a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs în cursul nopții, la o adâncime de aproape 148 de kilometri.

Activitatea seismică a început la ora 23:20, când INFP a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,2 în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul s-a produs la o adâncime de 89 de kilometri și a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante: la 52 de kilometri sud de Focșani, 60 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 71 de kilometri est de Brașov și 86 de kilometri nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur s-a produs la ora 02:35, în aceeași zonă seismică.

Potrivit INFP, acesta a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în apropiere de Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Ploiești, Focșani și Târgoviște.

Activitatea seismică a continuat și spre dimineață. La ora 04:52, un al treilea cutremur a fost înregistrat în zona Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea de 2,4 și s-a produs la o adâncime de numai 18,8 kilometri, fiind cel mai superficial dintre cele trei seisme.

Potrivit datelor INFP, cutremurul s-a produs în apropierea municipiului Focșani și a fost localizat la aproximativ 41 de kilometri nord de Buzău, dar și în apropierea orașelor Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu declara anterior că, în opinia sa, România nu ar urma să fie afectată de un cutremur catastrofal înainte de anul 2040.

„Sunt lucruri curioase cu Vrancea. Există niște cutremure puternice, a fost în 1800 cel mai puternic, foarte adânc, de la Moscova până la Cairo. Energia a fost consumată, aceste cutremure au loc la adâncimi diferite, coordonate pe plan orizontal, chiar eu am publicat o lucrare, un fel de istorie a cutremurelor din 1701 până acum. Părerea mea este că nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”, a precizat seismologul Gheorghe Mărmureanu, la România TV.

Specialiștii atrag însă atenția că, în prezent, nu există o metodă științifică prin care să poată fi prezis cu exactitate momentul producerii unui cutremur major. Deși zona Vrancea este cea mai activă regiune seismică din România, apariția unor seisme de mică intensitate, precum cele înregistrate în noaptea de 25 spre 26 iulie, nu permite stabilirea cu certitudine a producerii unui cutremur puternic într-un anumit interval de timp.