Cutremur de 6,2 în estul Indoneziei. Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami
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Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs vineri în estul Indoneziei, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale și au precizat că nu există risc de tsunami.
Seismul s-a produs în largul provinciei North Maluku
Potrivit USGS, cutremurul a avut loc la ora locală 11:31, la o adâncime de 120 de kilometri, la aproximativ 58 de kilometri vest de orașul Tobelo, din provincia North Maluku.
Agenția indoneziană pentru Meteorologie, Climatologie și Geofizică (BMKG) a transmis că seismul nu prezintă risc de tsunami.
Până la momentul transmiterii informațiilor, nu existau rapoarte privind victime sau distrugeri provocate de cutremur.
Un locuitor din orașul Ternate, aflat la aproximativ 114 kilometri de epicentru, a declarat pentru AFP că se afla la o cafenea când a simțit cum scaunul începe să se miște. Acesta a spus că s-a speriat deoarece este încă marcat de cutremurele produse în trecut.
Indonezia și statele din regiune sunt afectate frecvent de activitate seismică deoarece se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate tectonică și vulcanică intensă care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Oceanului Pacific.
Un alt cutremur puternic a lovit Indonezia în urmă cu două săptămâni
Cu două săptămâni în urmă, un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit insula Sulawesi.
Seismul s-a produs în partea centrală a insulei, la aproximativ 43 de kilometri est-sud-est de orașul Palu, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, potrivit USGS.
Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, cea mai puternică având magnitudinea de 5,2.
Imagini apărute după producerea seismului au arătat clădiri grav avariate, cu acoperișuri parțial prăbușite, pereți distruși și numeroase resturi de construcții. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia a anunțat atunci că încă strângea informații privind amploarea pagubelor și eventualele victime sau persoane evacuate.
Cutremurul devastator din 2018 a provocat mii de victime
Orașul Palu a fost lovit în 2018 de un cutremur cu magnitudinea de 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de aproximativ trei metri și de fenomenul de lichefiere a solului.
În urma acelui dezastru au murit mii de persoane, multe dintre ele fiind îngropate după ce cartiere întregi au fost înghițite de terenul care s-a prăbușit.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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