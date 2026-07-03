Cutremur de 6,2 în estul Indoneziei. Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs vineri în estul Indoneziei, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale și au precizat că nu există risc de tsunami.

Potrivit USGS, cutremurul a avut loc la ora locală 11:31, la o adâncime de 120 de kilometri, la aproximativ 58 de kilometri vest de orașul Tobelo, din provincia North Maluku.

Agenția indoneziană pentru Meteorologie, Climatologie și Geofizică (BMKG) a transmis că seismul nu prezintă risc de tsunami.

Până la momentul transmiterii informațiilor, nu existau rapoarte privind victime sau distrugeri provocate de cutremur.

Un locuitor din orașul Ternate, aflat la aproximativ 114 kilometri de epicentru, a declarat pentru AFP că se afla la o cafenea când a simțit cum scaunul începe să se miște. Acesta a spus că s-a speriat deoarece este încă marcat de cutremurele produse în trecut.

Indonezia și statele din regiune sunt afectate frecvent de activitate seismică deoarece se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate tectonică și vulcanică intensă care se întinde din Japonia, prin Asia de Sud-Est, până în bazinul Oceanului Pacific.

Cu două săptămâni în urmă, un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit insula Sulawesi.

Seismul s-a produs în partea centrală a insulei, la aproximativ 43 de kilometri est-sud-est de orașul Palu, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, potrivit USGS.

Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, cea mai puternică având magnitudinea de 5,2.

Imagini apărute după producerea seismului au arătat clădiri grav avariate, cu acoperișuri parțial prăbușite, pereți distruși și numeroase resturi de construcții. Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia a anunțat atunci că încă strângea informații privind amploarea pagubelor și eventualele victime sau persoane evacuate.

Orașul Palu a fost lovit în 2018 de un cutremur cu magnitudinea de 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de aproximativ trei metri și de fenomenul de lichefiere a solului.

În urma acelui dezastru au murit mii de persoane, multe dintre ele fiind îngropate după ce cartiere întregi au fost înghițite de terenul care s-a prăbușit.