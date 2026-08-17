Eugen Tomac, despre legea salarizării: Președintele nu va promulga diminuarea veniturilor din educație și sănătate

România intră în ultimele două săptămâni de negocieri pentru finalizarea legii salarizării, un jalon din PNRR de care depind aproape 800 de milioane de euro din fonduri europene și care poate influența veniturile a aproximativ 1,3 milioane de români. Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, afirmă că șeful statului este implicat în discuțiile pentru deblocarea proiectului. El susține că președintele nu va promulga o lege care să diminueze veniturile salariale ale angajaților din educație și sănătate. Negocierile continuă între Guvern, partidele politice și reprezentanții implicați în elaborarea noii formule de salarizare.

Eugen Tomac susține că adoptarea unei noi legi a salarizării este necesară pentru ca România să dispună de un sistem predictibil privind cheltuielile cu salariile din sectorul public. Consilierul prezidențial a explicat pentru Digi24 că Nicușor Dan s-a implicat în negocieri, iar în cadrul discuțiilor a fost conturat inclusiv un acord politic gestionat de Radu Burnete.

Tomac arată însă că proiectul a provocat numeroase dispute în interiorul partidelor, în special din cauza efectelor pe care noile prevederi le-ar putea avea asupra veniturilor angajaților vizați.

„Legea salarizării unitare este necesară. Noi avem nevoie de un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și președintele s-a implicat în aceste negocieri. Chiar s-a creat un acord politic pe care l-a gestionat domnul Radu Burnete și acest jalon fiind unul dintre jaloanele critice, evident că, din nefericire, a creat și foarte multe discuții în cadrul partidelor politice cu privire la consecințele pe care le poate produce această lege. Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, pentru că ea este, subliniez din nou, necesară. Mai mult decât atât, săptămâna trecută președintele României a invitat liderii partidelor politice care au votat în ultimii ani toate reformele propuse prin PNRR și acest ultim jalon, fiind unul dintre cele mai discutate subiecte, nu doar liderii politici au fost invitați la această discuție, ci și membrii grupului de lucru format din reprezentanți ai executivului și Parlamentului. Sperăm ca ultima variantă propusă de Ministerul Muncii să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice, și sindicatele și, evident, cetățenii români care sunt vizați de aceste modificări. Ceea ce vreau să subliniez este că, deși suntem conștienți și subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene, însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din educație și sănătate”, a declarat Eugen Tomac pentru Digi24.

Poziția transmisă de Eugen Tomac introduce o limită clară în negocierile privind viitoarea lege a salarizării: atragerea fondurilor europene trebuie realizată fără diminuarea veniturilor salariale pentru angajații din educație și sănătate. În același timp, autoritățile trebuie să găsească rapid o formulă care să permită îndeplinirea jalonului din PNRR și obținerea banilor europeni aflați în joc.

Consilierul prezidențial a precizat că Guvernul a transmis o nouă variantă de lucru, iar următoarele zile vor arăta dacă aceasta poate elimina problemele semnalate până acum și dacă partidele vor ajunge la un consens. Tomac a subliniat că președintele poate interveni pentru identificarea unor soluții de deblocare, însă decizia legislativă aparține Parlamentului.

Eșecul adoptării unei formule acceptabile pentru legea salarizării ar putea produce și un cost direct pentru finanțele României, avertizează Eugen Tomac. În condițiile în care aproape 800 de milioane de euro din fonduri europene depind de îndeplinirea jalonului, consilierul prezidențial susține că banii europeni pierduți ar trebui compensați prin împrumuturi.

„Noi sperăm că în zilele următoare ultima formulă de lucru propusă de Guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut, însă, dacă se va găsi un consens politic, pentru că până la urmă președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză, dar Parlamentul decide. Ceea ce vreau să subliniez însă este foarte important, și anume că fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat și de fapt acesta este și costul crizei politice”, a precizat Tomac.

Administrația Prezidențială urmărește finalizarea angajamentelor asumate de România prin PNRR, iar Eugen Tomac afirmă că Nicușor Dan va continua să se implice pentru ca fondurile europene disponibile să poată fi atrase. Responsabilitatea adoptării legislației revine însă Guvernului și Parlamentului.

Consilierul prezidențial a arătat că șeful statului a fost implicat constant în procesul privind jaloanele considerate critice, inclusiv prin reuniunea organizată săptămâna trecută la Palatul Cotroceni.