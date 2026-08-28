Alexandru Nazare, avertisment privind blocajul legii salarizării: Este o problemă de credibilitate pentru România
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Blocajul privind noua lege a salarizării nu reprezintă doar un risc pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ci poate afecta credibilitatea României în fața agențiilor de rating și a investitorilor, avertizează ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul invocă o analiză Moody’s potrivit căreia problema poate influența inclusiv costurile de finanțare ale statului și evaluarea capacității României de a-și reduce deficitul în următorii ani.
Moody’s vede progrese în reducerea deficitului, dar avertizează asupra riscurilor
Alexandru Nazare spune că analiza Moody’s transmite două mesaje importante pentru România.
Primul este unul favorabil. Agenția de rating arată că rezultatele privind consolidarea finanțelor publice din 2025 și din prima jumătate a anului 2026 au fost peste așteptări. În aceste condiții, Moody’s estimează acum o reducere semnificativă a deficitului în acest an.
Problema apare însă în privința sustenabilității acestei corecții.
„Pe de altă parte, avertizează că neadoptarea legii salarizării la termen pune sub semnul întrebării cât de durabilă este această corecție și dacă România mai are consensul politic necesar pentru a controla structural creșterea cheltuielilor în anii următori”, afirmă ministrul interimar al Finanțelor.
Potrivit acestuia, Moody’s leagă acest risc atât de construcția bugetului pentru 2027, cât și de costurile la care România se împrumută.
Nazare: O cheltuială salarială introdusă astăzi devine o obligație pentru bugetele următoare
Ministrul susține că noua lege a salarizării trebuie să rezolve inechitățile din sistem, dar fără să creeze cheltuieli pe care statul nu le poate susține pe termen lung.
„Nu putem privi doar costul din primul an. O cheltuială salarială introdusă astăzi devine o obligație pentru fiecare buget care urmează”, avertizează Alexandru Nazare.
Acesta spune că a cerut ca anvelopa salarială să fie compatibilă cu strategia fiscal-bugetară, să fie evaluat costul anualizat al reformei și să existe mecanisme prin care cheltuielile de personal să evolueze predictibil.
În opinia sa, România trebuie să evite repetarea ciclului format din majorări salariale, introducerea unor excepții, înghețări și, ulterior, noi corecții.
„Moody’s confirmă că aceasta nu este o discuție contabilă și nici o poziție excesiv de prudentă a Ministerului Finanțelor. Este o problemă care ajunge direct în evaluarea riscului de țară”, afirmă oficialul.
România riscă să piardă până la 770 de milioane de euro din granturile europene
Blocarea reformei poate avea și consecințe directe asupra fondurilor europene. Potrivit informațiilor prezentate de Nazare, Moody’s estimează că neadoptarea la termen a legii ar putea conduce la pierderea a până la 770 de milioane de euro din granturile europene.
Ministrul consideră însă că miza este mai mare decât suma care ar putea fi pierdută.
Pentru profilul de credit al României, problema principală ar fi capacitatea statului de a controla structural cheltuielile publice. Tocmai de aceea, Nazare consideră necesară finalizarea reformei salarizării până la sfârșitul anului, în limite pe care bugetul le poate susține.
„Nu avem nevoie de încă o lege care funcționează un an și este apoi suspendată prin ordonanțe”, avertizează acesta.
Bugetul pentru 2027 va fi unul dintre testele importante pentru România
Următorul buget va avea un rol important în evaluarea evoluției finanțelor publice. Nazare afirmă că Moody’s indică explicit bugetul pentru 2027 drept unul dintre testele prin care va analiza dacă ajustarea fiscală poate continua.
Cheltuielile de personal reprezintă peste 20% din totalul cheltuielilor publice. Controlarea lor într-un mod predictibil este, potrivit ministrului, esențială pentru menținerea traiectoriei de reducere a deficitului.
În același timp, Nazare atrage atenția asupra importanței menținerii unui acord politic în privința intereselor economice fundamentale ale țării.
„Agențiile de rating, investitorii și piețele nu se uită doar la cifrele unei luni. Se uită la capacitatea noastră de a lua decizii și de a le menține”, spune ministrul.
Cheltuielile de personal au scăzut cu aproximativ 8 miliarde de lei în ultimele 12 luni
Nazare susține că România a reușit deja să reducă presiunea exercitată de salariile din sectorul public asupra bugetului.
După doi ani în care cheltuielile de personal au crescut cu 20,3% și, respectiv, 17,1%, acestea au scăzut nominal cu 4,7% în ultimele 12 luni. Reducerea reprezintă aproximativ 8 miliarde de lei.
Ministrul spune însă că diminuarea cheltuielilor nu este suficientă, fiind necesară și schimbarea mecanismului care a generat creșterile anterioare.
Noua lege a salarizării ar trebui, în viziunea sa, să corecteze inechitățile și să ofere statului o perspectivă predictibilă asupra costurilor cu personalul.
„O reformă care creează obligații pe care bugetul nu le poate susține în anii următori riscă să anuleze o parte din progresul obținut în ultimul an”, avertizează Alexandru Nazare.
România urmează să fie evaluată de S&P în octombrie
Ministrul interimar al Finanțelor avertizează că rezultatele fiscale obținute până acum nu trebuie să conducă la relaxarea eforturilor de consolidare.
România a făcut, potrivit acestuia, un efort important pentru a rămâne în categoria recomandată investițiilor, iar următorul moment important va fi evaluarea S&P programată pentru luna octombrie.
„Trebuie să folosim perioada următoare pentru a demonstra că progresul fiscal de până acum este unul durabil şi că România rămâne un partener serios”, transmite Alexandru Nazare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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