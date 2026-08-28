Alexandru Nazare, avertisment privind blocajul legii salarizării: Este o problemă de credibilitate pentru România

Blocajul privind noua lege a salarizării nu reprezintă doar un risc pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ci poate afecta credibilitatea României în fața agențiilor de rating și a investitorilor, avertizează ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul invocă o analiză Moody’s potrivit căreia problema poate influența inclusiv costurile de finanțare ale statului și evaluarea capacității României de a-și reduce deficitul în următorii ani.

Alexandru Nazare spune că analiza Moody’s transmite două mesaje importante pentru România.

Primul este unul favorabil. Agenția de rating arată că rezultatele privind consolidarea finanțelor publice din 2025 și din prima jumătate a anului 2026 au fost peste așteptări. În aceste condiții, Moody’s estimează acum o reducere semnificativă a deficitului în acest an.

Problema apare însă în privința sustenabilității acestei corecții.

„Pe de altă parte, avertizează că neadoptarea legii salarizării la termen pune sub semnul întrebării cât de durabilă este această corecție și dacă România mai are consensul politic necesar pentru a controla structural creșterea cheltuielilor în anii următori”, afirmă ministrul interimar al Finanțelor.

Potrivit acestuia, Moody’s leagă acest risc atât de construcția bugetului pentru 2027, cât și de costurile la care România se împrumută.

Ministrul susține că noua lege a salarizării trebuie să rezolve inechitățile din sistem, dar fără să creeze cheltuieli pe care statul nu le poate susține pe termen lung.

„Nu putem privi doar costul din primul an. O cheltuială salarială introdusă astăzi devine o obligație pentru fiecare buget care urmează”, avertizează Alexandru Nazare.

Acesta spune că a cerut ca anvelopa salarială să fie compatibilă cu strategia fiscal-bugetară, să fie evaluat costul anualizat al reformei și să existe mecanisme prin care cheltuielile de personal să evolueze predictibil.

În opinia sa, România trebuie să evite repetarea ciclului format din majorări salariale, introducerea unor excepții, înghețări și, ulterior, noi corecții.

„Moody’s confirmă că aceasta nu este o discuție contabilă și nici o poziție excesiv de prudentă a Ministerului Finanțelor. Este o problemă care ajunge direct în evaluarea riscului de țară”, afirmă oficialul.

Blocarea reformei poate avea și consecințe directe asupra fondurilor europene. Potrivit informațiilor prezentate de Nazare, Moody’s estimează că neadoptarea la termen a legii ar putea conduce la pierderea a până la 770 de milioane de euro din granturile europene.

Ministrul consideră însă că miza este mai mare decât suma care ar putea fi pierdută.

Pentru profilul de credit al României, problema principală ar fi capacitatea statului de a controla structural cheltuielile publice. Tocmai de aceea, Nazare consideră necesară finalizarea reformei salarizării până la sfârșitul anului, în limite pe care bugetul le poate susține.

„Nu avem nevoie de încă o lege care funcționează un an și este apoi suspendată prin ordonanțe”, avertizează acesta.

Următorul buget va avea un rol important în evaluarea evoluției finanțelor publice. Nazare afirmă că Moody’s indică explicit bugetul pentru 2027 drept unul dintre testele prin care va analiza dacă ajustarea fiscală poate continua.

Cheltuielile de personal reprezintă peste 20% din totalul cheltuielilor publice. Controlarea lor într-un mod predictibil este, potrivit ministrului, esențială pentru menținerea traiectoriei de reducere a deficitului.

În același timp, Nazare atrage atenția asupra importanței menținerii unui acord politic în privința intereselor economice fundamentale ale țării.

„Agențiile de rating, investitorii și piețele nu se uită doar la cifrele unei luni. Se uită la capacitatea noastră de a lua decizii și de a le menține”, spune ministrul.

Nazare susține că România a reușit deja să reducă presiunea exercitată de salariile din sectorul public asupra bugetului.

După doi ani în care cheltuielile de personal au crescut cu 20,3% și, respectiv, 17,1%, acestea au scăzut nominal cu 4,7% în ultimele 12 luni. Reducerea reprezintă aproximativ 8 miliarde de lei.

Ministrul spune însă că diminuarea cheltuielilor nu este suficientă, fiind necesară și schimbarea mecanismului care a generat creșterile anterioare.

Noua lege a salarizării ar trebui, în viziunea sa, să corecteze inechitățile și să ofere statului o perspectivă predictibilă asupra costurilor cu personalul.

„O reformă care creează obligații pe care bugetul nu le poate susține în anii următori riscă să anuleze o parte din progresul obținut în ultimul an”, avertizează Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor avertizează că rezultatele fiscale obținute până acum nu trebuie să conducă la relaxarea eforturilor de consolidare.

România a făcut, potrivit acestuia, un efort important pentru a rămâne în categoria recomandată investițiilor, iar următorul moment important va fi evaluarea S&P programată pentru luna octombrie.