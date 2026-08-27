România primește miliarde de euro prin SAFE. Alexandru Nazare anunță unde merg banii: Avem nevoie de implementare rapidă și de transparență

România a încasat aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând prima tranșă din finanțarea europeană acordată prin instrumentul SAFE, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. România are la dispoziție, în total, aproape 17 miliarde de euro prin acest mecanism, iar 4,2 miliarde de euro sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se numără sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8.

Alexandru Nazare a anunțat că aproximativ 2,5 miliarde de euro au intrat deja în România prin SAFE, instrumentul european destinat consolidării apărării și securității.

Ministrul Finanțelor susține că obținerea banilor vine după negocieri în care autoritățile au urmărit utilizarea finanțării fără a pierde din vedere deficitul bugetar și sustenabilitatea finanțelor publice.

„România a încasat ieri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE – prima tranșă din finanțarea europeană destinată consolidării apărării și securității naționale.

În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, SAFE permite finanțarea pe termen lung și în condiții mai avantajoase a angajamentelor pe care România și le-a asumat deja în domeniul apărării.

Un alt obiectiv este ca investițiile să producă efecte și în economie, prin dezvoltarea producției interne, transfer de tehnologie și crearea de locuri de muncă.

„Ce înseamnă concret SAFE? Finanțăm mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare pe care România și le-a asumat deja. Transformăm investițiile în apărare în producție realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei naționale. SAFE înseamnă, așadar, mai multă securitate și o oportunitate reală de industrializare a României”, a explicat ministrul Finanțelor.

Finanțarea nu este destinată exclusiv înzestrării Armatei. Din suma totală, 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii cu utilizare duală, respectiv proiectelor care pot avea atât rol civil, cât și militar.

Alexandru Nazare indică în mod special sectoarele Pașcani–Suceava–Siret și Moțca–Iași–Ungheni ale autostrăzilor A7 și A8.

„Un element esențial al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară, inclusiv sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8: Pașcani–Suceava–Siret și Moțca–Iași–Ungheni. SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor a avut responsabilitatea asigurării cadrului financiar-bugetar și a operațiunilor necesare atragerii banilor, potrivit lui Nazare.

Odată cu încasarea primei tranșe, atenția trebuie să se mute asupra implementării proiectelor și a modului în care vor fi cheltuite fondurile.

„Ministerul Finanțelor a asigurat cadrul financiar-bugetar și operațiunile necesare atragerii acestei finanțări, cu protejarea obiectivelor fiscal-bugetare ale României. În etapa următoare, avem nevoie de implementare rapidă și de transparență. În limitele impuse de protejarea informațiilor de securitate națională, alocarea banilor, contractarea și stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic și clar”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare: „Stabilitatea economică este parte a securității naționale”

Ministrul Finanțelor susține că programul trebuie folosit simultan pentru consolidarea capacității de apărare, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea industriei românești.

„Stabilitatea economică este parte a securității naționale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă și cât mai multă capacitate de producție dezvoltată în România”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Postarea integrală a ministrului interimar: