Veste bună pe unul dintre cele mai grele loturi de autostradă. Ce se întâmplă la A1 Sibiu-Pitești

Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 17,35%, potrivit informațiilor transmise de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Pe acest lot, lucrările sunt realizate de asocierea formată din constructori italieni și români, Webuild SPA și Tancrad.

Potrivit datelor prezentate de șeful CNAIR, pe șantier sunt mobilizați în prezent aproximativ 1.000 de muncitori, alături de 512 utilaje și echipamente. Intervențiile se desfășoară pe aproximativ 30% din suprafața șantierului, în sectoarele pentru care au fost emise Autorizații de Construire.

Pe aceste porțiuni, echipele execută lucrări de excavare, consolidare, umpluturi și structuri. Extinderea activităților pe întregul lot este condiționată însă de obținerea Acordului Revizuit de Mediu.

Cristian Pistol precizează că documentele necesare au fost transmise de constructori, iar CNAIR a depus, la 12 august 2026, documentația pentru obținerea acordului la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

După finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de Mediu, Ministerul Transporturilor trebuie să emită autorizațiile de construire pentru toate sectoarele lotului, care are o lungime de 37,4 kilometri. Proiectul prevede realizarea unui tunel, a 55 de structuri, reprezentate de viaducte și poduri, precum și a două noduri rutiere.

În prezent, lucrările sunt active la 14 dintre cele 55 de structuri prevăzute în proiect. Pe aceste obiective sunt realizate operațiuni de armare, betonare și cofrare a plăcii de suprabetonare, precum și lucrări pentru așternerea hidroizolației.

Pe anumite structuri se lucrează, de asemenea, la asamblarea tablierului metalic și la instalarea liselor și a aparatelor de reazem. Stadiile fizice raportate pentru cele 14 structuri sunt cuprinse între 51% și 93%.

La ecoductul Călinești sunt în desfășurare lucrări de excavare, armare, cofrare și betonare a fundațiilor și elevațiilor. Constructorii execută totodată umpluturi în spații înguste și lucrări de hidroizolație.

Unul dintre principalele obiective ale Secțiunii Cornetu-Tigveni este tunelul Poiana, cu o lungime de 1.780 de metri. Acesta este prezentat de Cristian Pistol drept cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din România.

La tunelul Poiana continuă lucrările pregătitoare pentru platforma destinată montării instalației TBM (Tunnel Boring Machine). Echipamentul va fi utilizat pentru execuția tunelului prevăzut pe acest tronson al autostrăzii.

Contractul pentru construcția Secțiunii 3 Cornetu-Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport (PT).

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești reprezintă tronsoanele montane cu cele mai complexe lucrări de pe traseu. Proiectul prevede traversarea Munților Carpați printr-un sistem de tuneluri și viaducte.

Autostrada Sibiu-Pitești are o lungime totală de 122,11 kilometri și este parte a Coridorului 4 Pan-european. Traseul traversează România de la est la vest, între Portul Constanța și Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac.