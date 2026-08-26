Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan în scandalul Legii salarizării: PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege. Povara este pusă pe umerii oamenilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică modul în care Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan gestionează reforma salarizării și avertizează că interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor.

Reacția liderului social-democrat vine în contextul disputelor privind noua Lege a salarizării și al discuțiilor legate de îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grindeanu consideră că profesorii, medicii și angajații care asigură funcționarea serviciilor publice trebuie să reprezinte o prioritate, întrucât aceștia fac parte, în opinia sa, din ceea ce înseamnă interesul României.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a scris pe Facebook că fondurile europene și jaloanele din PNRR nu ar trebui folosite pentru a determina Parlamentul să adopte orice formă a Legii salarizării, indiferent de conținutul și efectele acesteia.

În opinia lui Grindeanu, Guvernul avea responsabilitatea de a elabora o lege care să fie bună, echitabilă și acceptată de societate. Liderul PSD acuză Executivul că nu a reușit să îndeplinească această obligație și că încearcă ulterior să transfere responsabilitatea pentru situația creată către alte părți.

Grindeanu susține că forma actuală a proiectului nu beneficiază de un minim consens nici măcar între ministerele Guvernului. În plus, potrivit liderului PSD, proiectul nu este susținut de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și generează nemulțumiri inclusiv în relația cu Comisia Europeană.

„De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora. Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană!”, a mai scris președintele PSD.

Liderul PSD afirmă că situația actuală reprezintă, în opinia sa, același tipar pe care l-a manifestat guvernarea lui Ilie Bolojan pe parcursul mandatului. Potrivit lui Grindeanu, principala problemă este lipsa dialogului, în timp ce costurile reformelor sunt transferate asupra populației.

Președintele PSD susține că, în mod repetat, sunt prezentate diferite argumente pentru măsurile prin care românii ajung să piardă anumite drepturi sau venituri. Printre justificările invocate se află reforma, deficitul bugetar și îndeplinirea unui jalon.

În viziunea lui Grindeanu, explicațiile se schimbă de la o situație la alta, însă efectele sunt suportate de cetățeni.

„Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor. De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, a notat Grindeanu.

Sorin Grindeanu precizează că PSD nu contestă necesitatea unei reforme a salarizării. Social-democrații contestă însă modul în care aceasta ar urma să fie realizată atunci când costurile sunt suportate de populație.

Liderul PSD afirmă că partidul își dorește păstrarea banilor europeni și îndeplinirea jalonului din PNRR. În același timp, PSD susține necesitatea unei noi Legi a salarizării care să corecteze inechitățile existente. Grindeanu insistă însă că această lege trebuie să fie una bine construită și echitabilă.

„Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor. Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună. Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, a conchis Sorin Grindeanu.

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