Votul de miercuri schimbă tonul în coaliție. USR, avertisment pentru PNL

Votul dat miercuri în Senat pentru forma finală a Legii ANI, care menține controversatul „amendament Fritz”, a provocat noi tensiuni între USR și PNL. Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, a criticat opțiunea liberalilor de a susține proiectul și a afirmat că actul normativ trebuia respins, iar ulterior înlocuit cu o nouă lege.

Seidler a acuzat PNL și UDMR că au acceptat prevederea contestată de USR, invocând necesitatea deblocării fondurilor din PNRR. Potrivit reprezentantului USR, existența celor 770 de milioane de euro care depind de adoptarea legii nu ar fi trebuit folosită drept argument pentru păstrarea unei prevederi considerate de partid drept o „suprapedeapsă politică”.

La scurt timp după votul din Senat, unde proiectul a trecut inclusiv cu susținerea unor parlamentari PNL, Cristian Seidler a transmis un mesaj critic la adresa partenerilor liberali. El a susținut că România nu ar fi fost pusă să aleagă între fondurile europene și respectarea principiilor democratice.

„E fals că România avea de ales între 770 de milioane de euro şi stingerea luminii democratice – la Legea ANI retroactivă cu suprapedeapsă politică mă refer. Legea trebuia respinsă şi adoptată una nouă, curăţată de tendinţe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusă de USR. Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul”, a scris Cristian Seidler pe contul său de Facebook.

După adoptarea proiectului, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat că votul va fi analizat de conducerea partidului, inclusiv din perspectiva relației politice cu PNL. El a amintit că parlamentarii și miniștrii USR au susținut reformele promovate de Ilie Bolojan și a criticat lipsa unei poziții similare din partea parlamentarilor liberali.

„Vreau să subliniez că alegătorii USR, parlamentarii USR, miniştrii USR au fost cei care au fost cei mai aprigi susţinători ai reformei domnului Ilie Bolojan. Din păcate, astăzi am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost acelaşi. Suntem dezamăgiţi pentru acest vot şi, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Ne-am fi aşteptat să avem aceeaşi claritate în a susţine reforme şi din partea parlamentarilor PNL. Noi am spus foarte clar, aveam o lege curată, o lege care îndeplinea cu adevărat o reformă, care respecta normele europene şi Constituţia. Din păcate, această variantă nu am regăsit-o şi în planurile PNL. Cu siguranţă că vom analiza ceea ce s-a întâmplat astăzi. După această analiză vom lua o decizie. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu. Şi cred că asta va fi greu de uitat”.

Poziția USR vine după ce liberalii au explicat că susținerea proiectului a avut legătură cu obligațiile asumate pentru accesarea fondurilor europene. Senatorul PNL Relu Fenechiu a precizat, la dezbaterea legii, că formațiunea sa nu este de acord cu interpretarea Curții Constituționale referitoare la „amendamentul Fritz”, însă va vota proiectul pentru ca România să nu piardă suma de 770 de milioane de euro din PNRR.

Fenechiu a arătat că PNL a contestat pe parcursul dezbaterilor prevederea pe care o consideră retroactivă și contrară ordinii constituționale, precizând totodată că liberalii respectă decizia Curții Constituționale.

„Și votul PNL este tot pentru români și țara noastră. Nu ar trebui să avem discuții pe tema asta. Noi am arătat pe parcursul dezbaterilor pe această lege că avem o problemă cu un articol unde am spus că retroactivează și care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. Nu am făcut-o nici pentru Fritz, nici împotriva lui Fritz. Nu ne interesează domnul Fritz, ne interesa un principiu de drept, pe care CCR l-a rezolvat într-o anumită modalitate. Chiar dacă nu suntem de acord, noi respectăm decizia”, a declarat Fenechiu.

Plenul Senatului a adoptat Legea ANI în forma rezultată după reexaminarea proiectului și votul din Camera Deputaților. Pentru adoptarea actului normativ au fost înregistrate 106 voturi „pentru”, inclusiv din partea parlamentarilor PNL și AUR, în timp ce 19 senatori au votat „contra”.

Forma adoptată de Senat urmează să fie transmisă pentru promulgare președintelui Nicușor Dan. Textul păstrează și prevederea cunoscută drept „amendamentul Fritz”, introdusă de PSD și contestată de USR.

Potrivit acestei prevederi, aleșii aflați în funcție pentru care a fost stabilită definitiv o stare de incompatibilitate sau existența unui conflict de interese anterior intrării în vigoare a noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile.

Disputa politică s-a concentrat astfel pe efectele acestei prevederi și pe modul în care ea se aplică persoanelor aflate deja în funcții elective. USR susține că soluția legislativă ar trebui înlocuită cu o variantă care să respecte, în opinia formațiunii, normele europene și Constituția, în timp ce PNL a invocat obligațiile legate de PNRR și necesitatea respectării deciziei CCR privind constituționalitatea amendamentului.

Votul din Senat a determinat astfel o poziționare critică a USR față de PNL, iar Sorin Șipoș a anunțat că partidul va analiza situația înainte de a lua o decizie referitoare la relația dintre cele două formațiuni.