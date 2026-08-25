770 de milioane de euro din PNRR, în centrul unui nou conflict politic. PSD cere explicații de la PNL și USR

Delegația Partidului Social Democrat (PSD) în Parlamentul European solicită PNL și USR să explice public dacă susțin demersul liderilor Partidului Popular European și Renew Europe prin care este pusă în discuție plata a 770 de milioane de euro din PNRR destinate României.

Solicitarea PSD vine după ce Partidul Popular European, familie politică europeană din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, grup din care face parte USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene. În document este solicitată intervenția executivului european în legătură cu legea integrității și se cere ca plata celor 770 de milioane de euro către România să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

PSD consideră că PNL și USR trebuie să precizeze dacă susțin intervenția propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul ca România să piardă sau să nu primească la timp fonduri importante din PNRR.

Social-democrații reclamă existența unor contradicții între pozițiile exprimate la București și acțiunile desfășurate la Bruxelles.

„Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România. Contradicția dintre pozițiile de la București și acțiunile de la Bruxelles este evidentă”, este scris într-un comunicat al PSD.

PSD atrage atenția că PNL a votat în Camera Deputaților în favoarea legii privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată și solicită Comisiei Europene să intervină în această chestiune.

În același timp, USR a votat împotriva legii în Parlamentul României, iar Renew Europe participă în prezent la demersul prin care se solicită Comisiei Europene condiționarea plății fondurilor către România.

Proiectul de lege a fost adoptat în Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri. Adoptarea a fost posibilă cu voturile PSD și PNL, în timp ce USR s-a pronunțat împotriva proiectului.

În acest context, PSD susține că PNL și USR trebuie să clarifice dacă își asumă pozițiile exprimate de familiile lor politice europene și eventualele consecințe asupra finanțării României prin PNRR.

Social-democrații consideră inacceptabil ca disputele politice interne din România să fie transferate la nivel european atunci când acest lucru ar putea afecta interesele financiare ale țării.

PSD susține că interesele de partid și niciun politician nu ar trebui să fie mai importante decât fondurile europene destinate românilor și consideră că problema trebuie privită prin prisma impactului pe care condiționarea sau blocarea finanțării l-ar putea avea asupra României.

De asemenea, PSD acuză existența unui discurs dublu în relația cu instituțiile europene. Social-democrații susțin că, atunci când sunt promovate măsuri nepopulare, inclusiv în contextul discuțiilor despre reforma salarizării, opiniei publice i se transmite că acestea sunt necesare deoarece Bruxelles-ul solicită sau că România este obligată de Comisia Europeană să le adopte.

În schimb, PSD afirmă că, atunci când rezultatul unei decizii politice luate la București nu este pe placul anumitor actori politici, aceleași instituții europene sunt solicitate să intervină, chiar dacă există riscul ca fondurile alocate României să fie afectate.