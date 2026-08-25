Ilie Bolojan, pus sub presiune de sindicatul din Guvern. SAALG cere demisia premierului interimar după o serie de controverse și anchete DNA

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi cere premierului Ilie Bolojan să demisioneze, invocând controversele și anchetele care vizează persoane din proximitatea Guvernului și a premierului. Sindicaliștii susțin că, în ultimele luni, s-au acumulat prea multe situații care ridică întrebări privind integritatea și modul în care sunt verificate persoanele care ajung în apropierea conducerii Guvernului.

Într-un comunicat transmis marți, 25 august, SAALG reia avertismentele formulate în luna ianuarie, când sindicaliștii afirmau că o serie de coincidențe asociate premierului încep să semene cu un simptom de sistem. La acel moment, sindicatul ceruse explicații publice despre persoanele care ajung la Palatul Victoria, prin intermediul cui ajung acolo, în ce condiții și care sunt filtrele de integritate aplicate.

Potrivit SAALG, întrebările formulate în ianuarie nu mai pot fi tratate cu ironie sau prin explicația că anumite persoane s-ar folosi de o fotografie alături de premier. Sindicatul susține că o parte dintre aceste situații au ajuns în centrul unor anchete și audieri DNA.

Printre cazurile aduse în discuție se află cel al Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului. Potrivit informațiilor publicate de mass-media, aceasta este audiată în calitate de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Despre acesta, presa a relatat că ar fi ajuns, prin intermediari politici, la o întâlnire cu Ilie-Gavril Bolojan la Palatul Victoria.

„Astăzi, 25 august, întrebările noastre nu mai pot fi expediate cu o ironie și nici cu celebra explicație că unii oameni «se folosesc de o poză», deoarece o parte dintre ele se regăsesc în chiar miezul unor anchete și audieri DNA. Potrivit informațiilor publicate de mass-media, Cristina Trăină, secretar general adjunct al Guvernului, este audiată în calitate de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, afaceristul despre care presa a relatat că ar fi ajuns, prin intermediari politici, la o întâlnire cu Ilie-Gavril Bolojan la Palatul Victoria”, a notat SAALG într-un comunicat.

SAALG subliniază că Trăilă nu este considerată de sindicaliști o persoană care s-ar fi fotografiat întâmplător cu premierul și nici o cunoștință îndepărtată pe care acesta să nu o poată controla.

Sindicaliștii amintesc că, după ce Bolojan a eliberat-o pe Cristina Trăilă din funcția de secretar general al Guvernului, la 27 iunie 2025, tot premierul a numit-o secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

În opinia SAALG, acest aspect este esențial deoarece situația nu ar fi cea a unei persoane care a găsit o cale indirectă către zona puterii, ci a unei persoane căreia premierul i-a încredințat o funcție aflată la vârful aparatului guvernamental. Sindicatul consideră, astfel, că nu mai este suficient ca premierul să explice că nu poate dezminți permanent informațiile sau afirmațiile altor persoane despre el.

„Cu alte cuvinte, de această dată nu discutăm despre cineva care a găsit o ușă laterală spre putere, ci despre cineva căruia premierul însuși i-a dat cheia unei funcții aflate la vârful aparatului guvernamental. Tocmai de aceea nu mai este suficient ca premierul să ridice din umeri și să explice că nu poate dezminți toată ziua ceea ce spun alții despre el”, a transmis SAALG.

Sindicaliștii subliniază că Palatul Victoria nu poate funcționa în baza unor standarde diferite, cu o zonă oficială, vizibilă, în care cetățenilor li se vorbește despre austeritate, disciplină, sacrificiu și responsabilitate, și o zonă laterală, mai puțin transparentă, prin care ar circula recomandări, intermediari, acces și relații care nu ar fi explicate public.

„Palatul Victoria nu poate funcționa ca o clădire cu două intrări, una în față, bine luminată, pe unde cetățenilor li se vorbește despre austeritate, disciplină, sacrificiu și responsabilitate, și alta, laterală, ferită de lumină, pe unde circulă recomandări, intermediari, acces și relații pe care nimeni nu pare obligat să le explice”, este scris în comunicat.

Sindicatul afirmă că, în ultimele luni, atenția Guvernului a fost îndreptată în mod repetat către salariați, funcționari publici, profesori, medici și persoane aflate în concediu medical. În același timp, SAALG consideră că verificările privind integritatea își pierd intensitatea atunci când atenția trebuie îndreptată către nivelurile superioare ale administrației.

În acest context, sindicatul enumeră mai multe controverse și anchete care s-au intersectat cu zona politică și cu persoane apropiate de putere.

„Pe 31 ianuarie am întrebat dacă nu cumva «coincidențele» au devenit deja simptom in sistemul Bolojan. Între timp, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, ne-a recomandat nouă, salariaților din aparatul guvernamental, să ne uităm în oglindă. Am făcut-o, domnule Jurca. Și acum întoarcem oglinda spre Palatul Victoria. Iar la 25 august reflexia devine din ce în ce mai aglomerată”, transmite SAALG.

Printre situațiile menționate se află cazul lui Dragoș Anastasiu și controversa privind ceea ce sindicatul numește șpaga de supraviețuire. SAALG amintește și plângerea penală depusă la DNA de fostul șef al ADR, care reclamă presiuni în legătură cu achizițiile publice și în care sunt menționați Oana Gheorghiu și Irineu Darău.

Pe lista controverselor se află și scandalul privind CV-ul lui Ionuț Moșteanu, precum și situația lui Beniamin Rus și discuțiile publice referitoare la lunga sa proximitate, contractele publice și inaugurările de la Oradea.

Sindicatul menționează, de asemenea, cazul avocatei PNL Adriana Georgescu și situația lui Mihai Barbu, trezorierul PNL despre care SAALG afirmă că l-a dus pe Fănel Bogoș chiar în biroul lui Ilie Bolojan și care ulterior a ajuns sub control judiciar.

Pe lista prezentată de sindicat apare și cazul lui Ciprian Ciucu, despre care SAALG afirmă că a fost pus sub control judiciar de DNA pentru luare de mită.

Cel mai recent caz invocat este cel al Cristinei Trăilă, a cărei audiere la DNA este pusă de sindicaliști în legătură cu întrebările pe care le-au ridicat anterior privind accesul și verificarea persoanelor aflate în apropierea conducerii Guvernului.

SAALG precizează că fiecare dintre aceste situații poate avea explicații separate. Sindicatul consideră însă că, privite împreună, ele conturează o imagine în care apar în mod repetat aceleași elemente: putere, acces, intermediere, numiri, influență și Palatul Victoria.

SAALG susține că problema nu este doar dacă anumite persoane au invocat numele premierului, ci dacă în interiorul Guvernului există mecanisme suficiente pentru verificarea persoanelor care ajung în apropierea conducerii instituției.

Sindicaliștii reamintesc că în ianuarie au avertizat că problema nu consta pur și simplu în faptul că cineva ar fi rostit numele premierului într-o conversație, ci în existența unui mediu în care astfel de afirmații puteau părea credibile.

Acum, întrebarea formulată de sindicat este legată de mecanismul de integritate existent în interiorul Guvernului, în condițiile în care o persoană aflată la unul dintre cele mai înalte niveluri ale aparatului guvernamental, numită în această poziție prin semnătura premierului, este, potrivit informațiilor publicate de presă, suspectă într-un dosar care are și conexiuni politice ajunse până la Palatul Victoria.

„În ianuarie am avertizat că problema nu era simplul fapt că cineva rostea numele premierului într-o conversație, ci existența unui mediu în care asemenea afirmații puteau părea credibile. Astăzi întrebarea este și mai gravă: Ce mecanism de integritate există în interiorul Guvernului dacă un om aflat la unul dintre cele mai înalte niveluri ale aparatului guvernamental, numit în acea poziție prin semnătura premierului, ajunge, potrivit informațiilor publicate de presă, suspect într-un dosar care are deja fire politice ajunse până la Palatul Victoria?”, este scris în comunicat.

Președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, susține că numărul episoadelor controversate face tot mai dificilă explicarea lor prin simple coincidențe. În opinia sa, acumularea acestor situații ridică întrebări cu privire la imaginea de ansamblu și la modul în care sunt verificate relațiile și accesul către zona de conducere a Guvernului.

„La un moment dat, matematica bunului-simț începe să bată teoria coincidențelor de vreme ce sunt prea multe umbre în jurul aceleiași «lumini», prea multe uși laterale care duc spre aceeași clădire și prea multe episoade explicate separat pentru ca nimeni să nu mai fie obligat să explice tabloul întreg”, a subliniat acesta.

Iordache consideră că, atunci când prea multe drumuri ale influenței ajung în același loc, întrebarea nu mai este doar cine a ajuns la poarta Palatului Victoria, ci cine a permis accesul. În final, președintele SAALG îi cere direct lui Ilie Bolojan să demisioneze.