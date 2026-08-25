Președintele FSAB cere plecarea Guvernului Bolojan. Constantin Paraschiv a anunțat noi proteste: Să plece cât mai repede. N-a adus niciun beneficiu acestei ţări

Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), a lansat mai multe critici după întâlnirea sindicaliștilor cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Acesta a transmis după discuțiile de la Ministerul Muncii că întâlnirea a fost una de complezență, iar un nou protest ar putea fi mai amplu.

Sindicaliștii au fost invitați la Ministerul Muncii de ministrul interimar Dragoș Pîslaru în contextul protestului organizat marți în fața instituției. Constantin Paraschiv a explicat că întâlnirea a avut în principal rolul de a transmite un semnal de alarmă cu privire la situația contractelor colective de muncă și la nivelul de trai al salariaților.

Liderul FSAB a precizat că sindicaliștii își doresc un nivel de trai care să corespundă statutului României de stat membru al Uniunii Europene. El a apreciat că ministrul i-a ascultat și a luat notițe, însă consideră că discuția nu a produs angajamente concrete.

Potrivit lui Paraschiv, mesajele transmise în cadrul întâlnirii sunt orientate în principal către viitorul Guvern. Sindicalistul a explicat că întâlnirea a avut rolul de a transmite mai departe situația existentă și măsurile care ar trebui luate în perioada următoare.

„Asta a fost o întâlnire de complezenţă. Astăzi am transmis un semnal de alarmă foarte clar, că oamenii nu mai pot rămâne fără contracte colective de muncă şi ne dorim un nivel de trai conform aşteptărilor, ca ţară membră a Uniunii Europene. Putem să spunem că întâlnirea a fost bună, de complezenţă. Îi mulţumim domnului ministru că a fost drăguţ, ne-a ascultat şi a notat, dar sunt convins că notiţele şi le ia acasă după ce se termină problema cu Guvernul. După acest protest, cu siguranţă va mai urma un protest şi părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul Guvern. Este un semnal pentru viitorul Guvern. Viitorul Guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiţi de un contract colectiv de muncă, aşa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariaţii României sunt sub nivelul minim de trai de existenţă şi că aşteptăm un salariu minim care să vină să satisfacă nevoile noastre”, a declarat Constantin Paraschiv.

Constantin Paraschiv susține că peste 90% dintre lucrătorii din România nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, în contextul în care directiva europeană prevede obiective privind acoperirea negocierilor colective. El a mai afirmat că peste 90% dintre salariații României se află sub nivelul minim de trai de existență.

În aceste condiții, sindicaliștii cer ca viitorul Guvern să ia în calcul problema contractelor colective și a veniturilor salariaților și să găsească soluții pentru creșterea nivelului de trai.

Paraschiv consideră că salariul minim trebuie majorat pentru a răspunde nevoilor angajaților. În opinia sa, acesta ar trebui să ajungă la aproximativ 5.000 de lei brut.

Liderul sindical susține că salariul minim ar trebui să reprezinte cel puțin jumătate din salariul mediu, în conformitate cu prevederile directivei europene privind salariul minim adecvat. Valoarea de aproximativ 5.000 de lei brut este nivelul indicat de acesta ca reper.

„Trebuie să fie cel puţin jumătate din salariul mediu, aşa cum spune directiva europeană privind salariul minim adecvat. Undeva la 5.000 de lei brut, aşa spune legea”, a transmis acesta.

Constantin Paraschiv a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă salariații. El susține că nivelul de trai al angajaților a scăzut considerabil, iar numeroși colegi se află într-o situație delicată.

Liderul sindical acuză și numeroase companii că refuză să respecte dialogul social. În opinia sa, această situație este încurajată de Guvern, despre care susține că până în prezent nu a găsit o soluție pentru respectarea angajamentului asumat față de Uniunea Europeană.

Potrivit lui Paraschiv, România s-a angajat să găsească soluții pentru creșterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă până la cel puțin 80% dintre salariații români.

Președintele FSAB nu consideră că actualul Guvern va rezolva aceste probleme. El susține că obiectivul sindicaliștilor este ca actuala echipă guvernamentală să transmită viitorului Guvern mesajul privind situația existentă și să îi ceară acestuia să trateze problema cu seriozitate, în conformitate cu angajamentele asumate prin directiva europeană.

„Până atunci se descurcă foarte greu colegii noştri, le-a scăzut foarte mult nivelul de trai, sunt într-o situaţie destul de delicată. Foarte multe companii refuză să respecte dialogul social şi toate chestiile astea sunt încurajate de Guvern, care până acum n-a vrut să găsească nicio soluţie pentru ceea ce s-a angajat faţă de Uniunea Europeană, că va găsi soluţii de rezolvare a acoperirii contractelor colective de muncă pentru cel puţin 80% din salariaţii români”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește discuțiile despre salariul minim, Constantin Paraschiv a precizat că ministrul interimar al Muncii nu și-a asumat niciun angajament.

Potrivit liderului sindical, răspunsul primit în cadrul întâlnirii a fost că, la nivel guvernamental, nu există discuții referitoare la salariul minim pe economie. Paraschiv a subliniat că acesta a fost, practic, singurul răspuns primit pe această temă și că ministrul nu a făcut alte angajamente.

„Eu nu cred că va rezolva actualul Guvern. Noi vrem ca actualul Guvern să transmită acest mesaj viitorului Guvern şi să ia lucrurile în serios, aşa cum s-a angajat faţă de directiva europeană”, a subliniat Paraschiv.

Sindicalistul a transmis și că își dorește plecarea actualului Guvern cât mai rapid. În opinia sa, actuala echipă guvernamentală nu a adus beneficii României, iar criticile sale îl vizează inclusiv pe premierul Ilie Bolojan. Paraschiv consideră că actualii guvernanți trebuie să plece.

„Răspunsul a fost unul cât se poate de elegant. Ne-a asigurat că în mediul guvernamental nu sunt discuţii legate de salariul minim pe economie. Şi cam atât. Mai mult de atât nu şi-a luat niciun angajament”, a declarat liderul sindical.

Constantin Paraschiv a avertizat că protestul organizat marți ar putea fi urmat de o nouă manifestație sindicală, pe care o estimează ca fiind mai amplă. El consideră că acțiunea reprezintă și un semnal pentru viitorul Guvern, care va trebui să țină cont de problemele ridicate de sindicaliști.

„Singura noastră aşteptare, cel puţin în ceea ce mă priveşte pe mine, este ca acest Guvern să plece cât mai repede. Pentru că n-a adus niciun beneficiu acestei ţări. În frunte cu Bolojan. Aceştia trebuie să plece”, a mai spus Constantin Paraschiv.

Mai multe federații sindicale au protestat marți, între orele 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări au vizat creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027, precum și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.

Sindicaliștii consideră că viitorul Guvern va trebui să trateze aceste probleme ca priorități, în special în contextul situației privind acoperirea salariaților prin contracte colective de muncă, al scăderii nivelului de trai și al necesității stabilirii unui salariu minim considerat adecvat.