Proteste în fața Ministerului Muncii pentru majorarea salariului minim. Sindicatele cer aplicarea creșterii de la 1 ianuarie 2027

Mai multe federații sindicale organizează marți proteste în fața Ministerului Muncii, între orele 11:00 și 13:00. Organizațiile solicită creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027. Sindicaliștii cer și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național. La manifestație vor participa reprezentanți ai angajaților din comerț, IT și comunicații, industria financiară, asigurări și bănci.

Protestele anunțate în fața Ministerului Muncii urmăresc să determine autoritățile să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2027 și să elimine obstacolele care împiedică negocierea contractelor colective de muncă. Manifestația este programată marți, în intervalul 11:00-13:00, potrivit informațiilor transmise de Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa.

Federațiile participante susțin că stabilirea unui salariu minim adecvat și reluarea negocierilor colective reprezintă două revendicări care nu pot fi tratate separat. Potrivit sindicaliștilor, nivelul veniturilor nu ar trebui să depindă exclusiv de deciziile administrative adoptate de autorități.

Contractele colective de muncă pot stabili salarii mai mari decât pragul minim prevăzut de lege, în funcție de sectorul economic și de condițiile negociate între angajatori și reprezentanții salariaților. În lipsa acestor acorduri, salariul minim ajunge să fie principalul reper folosit pentru remunerarea a sute de mii de angajați.

Cartel Alfa avertizează că blocarea mecanismelor de negociere limitează posibilitatea lucrătorilor de a obține venituri mai mari prin acorduri încheiate la nivelul sectoarelor economice sau la nivel național. Sindicatele consideră că simpla modificare administrativă a salariului minim nu poate înlocui negocierea dintre angajați și angajatori.

Reprezentanții angajaților susțin că efectele blocajului depășesc situația salarială dintr-un singur domeniu și influențează capacitatea României de a extinde protecția oferită prin contractele colective de muncă. Revendicările prezentate Ministerului Muncii sunt raportate și la obiectivele europene privind creșterea gradului de acoperire a salariaților prin asemenea acorduri.

„Miza depășește cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a crește gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene și cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate”, susțin reprezentanții sindicali.

Organizațiile sindicale invocă Directiva privind salariile minime adecvate pentru a argumenta necesitatea dezvoltării negocierilor colective. În evaluarea acestora, contractele colective reprezintă instrumentul prin care salariile pot depăși nivelul minim legal, fără ca veniturile angajaților să rămână dependente numai de hotărârile autorităților.

Protestatarii cer deblocarea negocierilor atât la nivel sectorial, cât și la nivel național. Solicitarea privește posibilitatea încheierii unor acorduri care să stabilească drepturi salariale și condiții de muncă aplicabile unui număr mai mare de angajați.

Manifestația reunește federații sindicale care reprezintă angajați din mai multe domenii ale economiei private, toate susținând revendicările referitoare la salariul minim și contractele colective. La protest vor participa Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT & Comunicații și Federația Sindicatelor din Industria Financiară.

Cele trei organizații sunt afiliate Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa și Uni Global Union. La acțiunea din fața Ministerului Muncii va lua parte și Federația Sindicală din Asigurări și Bănci, afiliată Confederației Sindicatelor Democratice din România și Uni Global Union.

Federațiile reclamă existența unor blocaje care împiedică negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat. Sindicatele semnalează, în același timp, că nu poate fi negociat nici contractul colectiv de muncă la nivel național.

Prin manifestația desfășurată în fața Ministerului Muncii, organizațiile participante solicită intervenția autorităților pentru reluarea acestor negocieri. Cererea privind creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 este prezentată împreună cu revendicarea referitoare la contractele colective, pe care federațiile le consideră indispensabile pentru majorarea salariilor peste pragul minim legal.