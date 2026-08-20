Legea salarizării a ajuns în forma tehnică finală. Dragoș Pîslaru: „Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice şi Parlamentului”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi seară că forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare a fost prezentată partidelor politice în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni. Proiectul a fost construit în jurul a trei principii: sustenabilitatea bugetar-fiscală, echitatea între categoriile de personal bugetar și introducerea unui mecanism de control. Pîslaru avertizează că adoptarea legii până la 31 august este legată de aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR și spune că decizia finală aparține acum partidelor și Parlamentului.

După consultările desfășurate joi la Palatul Cotroceni, Dragoș Pîslaru a prezentat stadiul proiectului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ministrul interimar susține că documentul prezentat liderilor politici este rezultatul negocierilor, consultărilor și modificărilor făcute în procesul de elaborare.

„Astăzi am prezentat partidelor politice, la Palatul Cotroceni, forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare, rezultat al negocierilor, consultărilor şi ajustărilor. Am urmărit trei principii esenţiale, fără compromis: sustenabilitate bugetar-fiscală, echitate reală între toate categoriile de personal bugetar — bazată pe o evaluare tehnică independentă realizată împreună cu Banca Mondială şi un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Primul criteriu indicat de ministrul interimar este sustenabilitatea bugetar-fiscală. Al doilea privește echitatea între diferitele categorii de angajați din sistemul public, pentru care a fost utilizată evaluarea tehnică realizată împreună cu Banca Mondială.

Cel de-al treilea element este introducerea unui mecanism de control destinat prevenirii unor noi deviații în aplicarea sistemului de salarizare.

Pîslaru afirmă că, înainte de definitivarea formei tehnice, au existat discuții cu sindicatele din domeniile vizate de proiect și că elementele prezentate liderilor politici au o fundamentare tehnică.

Ministrul interimar al Muncii a precizat că au fost analizate mai multe variante pentru proiect, dar acestea au trebuit raportate la situația finanțelor publice.

„Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României. Adoptarea legii până la 31 august înseamnă păstrarea a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, esenţiali pentru investiţiile României”, a mai transmis ministrul interimar.

Termenul de 31 august devine astfel important în procesul de adoptare a proiectului, în condițiile în care Legea salarizării este legată de îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR.

Dragoș Pîslaru afirmă că Ministerul Muncii și-a îndeplinit rolul de secretariat tehnic în elaborarea proiectului. Instituția va continua să ofere sprijin în perioada în care partidele vor analiza documentul.

„Rămânem la dispoziţia partidelor pentru sprijin până la adoptarea finală a proiectului. Am pus pe masă tot ce era necesar pentru o decizie informată. Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice şi Parlamentului”, a precizat ministrul interimar.

Anterior, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, ministrul interimar al Muncii a vorbit despre consultările cu Comisia Europeană și limitele în care poate fi construită reforma salarizării.

Pîslaru a afirmat că „nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma”, arătând că riscul de downgradare este „cu mult mai mare” decât miza reprezentată exclusiv de îndeplinirea jalonului din PNRR.

El a mai precizat că liderii politici au indicat anumite zone ale proiectului în care sunt necesare consultări suplimentare.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat, după consultările de joi, că liderii partidelor au primit o versiune a Legii salarizării care îndeplinește, în principiu, obligațiile asumate de România prin PNRR și constrângerile fiscale existente.

Discuțiile tehnice asupra documentului vor continua în weekend.

La începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor urmează să se întâlnească din nou cu președintele României. Atunci ar urma să fie stabilit dacă există consens politic pentru adoptarea proiectului Legii salarizării.