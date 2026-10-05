Prețul zahărului explodează pe piețele mondiale. Vremea rea amenință recoltele din marile țări producătoare

Prețurile zahărului brut au urcat luni, 5 octombrie 2026, la Bursa de la New York, pe fondul temerilor privind oferta mondială. Analiștii își reduc estimările pentru producție. Piața se teme acum de un deficit, după ce anterior anticipa un surplus.

Cotațiile futures la zahărul brut și-au continuat luni creșterea, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind reducerea ofertei globale, provocată de condițiile meteorologice și de problemele de producție din principalele țări cultivatoare.

La Bursa de la New York, cel mai tranzacționat contract pentru zahăr brut a urcat luni cu până la 2%, atingând cel mai ridicat nivel din 17 decembrie 2024 și până în prezent. Avansul vine după o creștere de aproape 8% înregistrată săptămâna trecută. Și prețul zahărului alb a crescut.

Fenomenul meteorologic El Niño generează îngrijorări cu privire la aprovizionarea întregului sector agricol, zahărul fiind considerat una dintre culturile care resimt printre primele efectele condițiilor meteo nefavorabile. La începutul anului, analiștii anticipau un surplus de zahăr pe piață, însă riscurile asociate evoluțiilor meteorologice au schimbat perspectivele. În prezent, aceștia se așteaptă la apariția unui deficit.

Chris Beauchamp, analist-șef la platforma de investiții și tranzacționare IG, a explicat că îngrijorările privind condițiile meteorologice alimentează recenta creștere a prețurilor la zahăr, care se apropie de maximele înregistrate în luna august.

„Îngrijorările legate de vreme impulsionează recenta creştere a preţurilor la zahăr, care sunt pe cale să testeze maximele înregistrate în luna august”, a declarat Beauchamp.

În Brazilia, cel mai mare producător mondial de zahăr, precipitațiile excesive au încetinit recoltarea și procesarea trestiei de zahăr. În India, al doilea mare producător mondial, cel mai slab sezon musonic de după 2015 a determinat reducerea estimărilor privind producția de zahăr, până la aproximativ 30 de milioane de tone.

În Europa, randamentele culturilor de sfeclă de zahăr sunt estimate să fie cu 11% sub media ultimilor cinci ani, potrivit sistemului MARS de monitorizare a culturilor agricole din cadrul Uniunii Europene.

Deși, în mod obișnuit, o producție mai redusă într-o regiune a lumii poate fi compensată de o producție mai mare în altă parte, condițiile nefavorabile care afectează simultan mai mulți producători importanți ar putea împiedica acest mecanism de echilibrare a pieței.

Analiștii de la Green Pool Global au apreciat, luni, că piața pare să fie convinsă că producția de zahăr va fi cu mult sub estimările inițiale și cele mai recente. În acest context, compania și-a revizuit în scădere cu 3% prognoza privind producția de zahăr din regiunea centru-sud a Braziliei pentru sezonul 2026/2027.