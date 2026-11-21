Fondul Monetar Internațional (FMI) recomandă României o ajustare fiscală de aproximativ un punct procentual din PIB în 2027, pentru reducerea deficitului bugetar la circa 5% din PIB sau mai puțin. Helge Berger, director adjunct al Departamentului European al FMI, avertizează că datoria publică ar putea depăși 70% din PIB până în 2030, în lipsa unor măsuri suplimentare. Oficialul consideră că Banca Națională a României trebuie să fie pregătită inclusiv pentru majorarea dobânzilor, dacă presiunile inflaționiste se intensifică.

România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și în anul 2027. Este principala recomandare transmisă de Helge Berger, director adjunct al Departamentului European al FMI, într-un interviu acordat G4Media.

Oficialul a apreciat măsurile adoptate pentru consolidarea finanțelor publice în ultimii doi ani. Potrivit acestuia, deficitul bugetar s-a redus cu 2,5 puncte procentuale din PIB în perioada 2025-2026.

Berger consideră că acest efort trebuie continuat, într-un context în care piețele financiare urmăresc cu atenție situația fiscală a României.

„Recomandăm o ajustare fiscală de aproximativ 1 punct procentual din PIB pentru a aduce deficitul bugetar la circa 5% din PIB în 2027, sau mai jos, și continuarea consolidării către ținta de 3% din PIB în anii următori”, a declarat Helge Berger pentru G4Media.

Reprezentantul FMI a subliniat că reducerea deficitului reprezintă o prioritate pentru stabilitatea economică.

El a explicat că măsurile adoptate până acum au fost importante, dar că oprirea procesului de consolidare fiscală ar putea afecta încrederea investitorilor.

„Cred că este important să înțelegem urgența momentului”, a avertizat oficialul FMI.

Potrivit acestuia, un program credibil de reducere a deficitului poate contribui la scăderea costurilor de finanțare ale României.

Unul dintre principalele riscuri identificate de FMI este creșterea datoriei publice.

Helge Berger estimează că aceasta ar putea ajunge la aproximativ 62% din PIB la sfârșitul anului 2026.

În lipsa unor măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului, datoria publică ar putea urca la 70% din PIB sau chiar peste acest nivel până în 2030.

„În lipsa unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală în 2027, 2028 și 2029, deficitul bugetar ar rămâne ridicat, iar datoria publică ar continua să crească”, a explicat Berger.

Oficialul a avertizat că o asemenea evoluție ar putea provoca îngrijorări pe piețele financiare.

În opinia sa, măsurile fiscale adoptate în 2027 vor influența modul în care investitorii și agențiile de rating evaluează România.

O reducere mai ambițioasă a deficitului ar putea îmbunătăți credibilitatea programului fiscal și ar putea accelera scăderea dobânzilor la care se împrumută statul.

În ceea ce privește creșterea veniturilor bugetare, Berger consideră că autoritățile trebuie să analizeze toate variantele disponibile.

Printre acestea se numără baza de impozitare, respectarea obligațiilor fiscale și nivelul cotelor de impozitare.

Oficialul nu a indicat în interviu o anumită taxă care ar trebui majorată, ci a recomandat analizarea tuturor surselor de venituri fiscale.

Helge Berger a abordat și politica monetară a Băncii Naționale a României.

Oficialul FMI consideră că banca centrală trebuie să urmărească atent evoluția inflației și să fie pregătită pentru eventuale măsuri suplimentare.

Recomandarea vine pe fondul riscurilor privind creșterea inflației de bază și a așteptărilor inflaționiste.

„Având în vedere temerile legate de creșterea presiunilor asupra inflației de bază și a așteptărilor inflaționiste, cred că banca centrală trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile, urmărind foarte atent evoluția inflației”, a declarat oficialul FMI pentru G4Media.

Declarația nu reprezintă un anunț privind o majorare efectivă a dobânzii-cheie.

Berger a subliniat necesitatea ca BNR să fie pregătită să intervină dacă evoluția prețurilor va impune o asemenea decizie.

În același timp, oficialul a atras atenția asupra deficitului de cont curent al României.

Potrivit acestuia, dezechilibrul extern este strâns legat de deficitul bugetar. Reducerea cheltuielilor statului în raport cu veniturile ar putea contribui și la diminuarea deficitului de cont curent.

Berger a avertizat că România se confruntă cu două dezechilibre importante, cunoscute drept deficite gemene.

În interviu, directorul adjunct al Departamentului European al FMI a discutat și despre perspectivele de dezvoltare ale economiei românești.

Întrebat cum poate România evita capcana venitului mediu, oficialul a indicat competitivitatea și productivitatea drept factori esențiali.

Acesta consideră că evoluția costurilor cu forța de muncă trebuie să rămână corelată cu productivitatea.

De asemenea, România trebuie să mențină sau să crească participarea populației pe piața muncii.

Un alt element important este îmbunătățirea calificării angajaților, în contextul schimbărilor tehnologice și economice.

Berger a subliniat și necesitatea unui cadru de reglementare care să încurajeze inovarea dezvoltată în România.

În ceea ce privește sistemul bancar, oficialul FMI a apreciat că acesta prezintă indicatori financiari solizi.

Potrivit acestuia, profitabilitatea și lichiditatea băncilor sunt ridicate, iar cerințele de capital sunt respectate.

Întrebat despre amenzile aplicate băncilor de Consiliul Concurenței, Berger a precizat că nu a analizat încă subiectul și nu poate formula o evaluare.

Recomandările FMI vin într-un moment important pentru pregătirea bugetului României pe anul 2027. Helge Berger consideră că menținerea procesului de reducere a deficitului este esențială pentru stabilitatea finanțelor publice și încrederea investitorilor.