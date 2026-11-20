Bursele europene au deschis ședința de vineri în scădere, după un val de vânzări care a afectat piețele financiare din întreaga lume. Investitorii continuă să își reducă expunerea la companiile de inteligență artificială, în ciuda rezultatelor Nvidia și a listării record a Anthropic. Aurul și argintul au înregistrat noi pierderi, în timp ce petrolul s-a scumpit pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz.

Piețele bursiere din Europa au început ședința de vineri cu scăderi, continuând tendința negativă înregistrată anterior pe Wall Street și în Asia.

La scurt timp după deschiderea tranzacțiilor, indicele FTSE 100 al Bursei din Londra cobora cu 0,4%.

Indicele german DAX, de la Frankfurt, înregistra o depreciere de 1,3%.

În Franța, CAC 40 pierdea 0,9%, aceeași scădere fiind consemnată și de indicele paneuropean STOXX Europe 600.

Piețele financiare globale se îndreaptă astfel spre cea mai lungă serie de scăderi din ultimii peste trei ani.

Presiunea este alimentată în special de vânzările acțiunilor companiilor tehnologice și ale producătorilor de semiconductori.

Investitorii sunt tot mai preocupați de evaluările ridicate ale companiilor AI și de capacitatea acestora de a transforma investițiile masive în profituri, potrivit Euronews.

Valul de vânzări a afectat puternic și piețele asiatice.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a încheiat ședința cu o scădere de 5,2%.

În Japonia, Nikkei 225 a pierdut 5,1%, în timp ce indicele australian S&P/ASX 200 a coborât cu 1,6%.

La Hong Kong, Hang Seng înregistra o depreciere de 2,2%, iar indicele Shanghai Composite a închis în scădere cu 1,2%.

Printre companiile afectate s-au numărat Advantest și SoftBank din Japonia, Samsung Electronics din Coreea de Sud și Tencent din China.

Evoluția piețelor asiatice vine și pe fondul așteptărilor privind politica monetară.

Inflația de bază din Japonia, care exclude alimentele proaspete, a accelerat la 2,2% în octombrie.

Această evoluție întărește argumentele pentru o posibilă majorare a dobânzilor în decembrie.

În China, autoritățile au menținut dobânzile de referință neschimbate pentru a 18-a lună consecutivă.

Rata pentru creditele pe un an a rămas la 3%, iar cea pentru împrumuturile pe cinci ani la 3,5%.

Scăderile din Europa și Asia au urmat unei ședințe dificile pe Wall Street.

Joi, indicele S&P 500 a crescut inițial cu până la 1,3%, dar a încheiat tranzacțiile cu o pierdere de 2%.

A fost a șasea ședință consecutivă de scădere pentru indicele american.

Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 2,2%, iar Nasdaq Composite a pierdut 2,3%.

Rezultatele financiare peste așteptări raportate de Nvidia nu au reușit să restabilească încrederea investitorilor.

Nici debutul bursier puternic al Anthropic nu a schimbat direcția pieței.

Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, a realizat cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, potrivit datelor prezentate.

Compania a atras 81,3 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 74 de miliarde de euro.

Acțiunile au fost oferite investitorilor la un preț de 83 de dolari, ceea ce a evaluat Anthropic la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.

La debutul pe Nasdaq, titlurile au deschis la 111,50 dolari și au urcat până la 115,10 dolari.

Ulterior, prețul a coborât, iar ședința s-a încheiat la 97,17 dolari pe acțiune.

Chiar și așa, Anthropic a înregistrat un avans de 17,1% față de prețul ofertei.

Debutul a confirmat interesul ridicat pentru companie, dar nu a eliminat îngrijorările privind evaluările sectorului AI.

Investitorii se întreabă dacă veniturile viitoare vor putea justifica sumele uriașe cheltuite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Acțiunile Nvidia au avut o evoluție puternic fluctuantă în ședința de joi.

Titlurile producătorului de cipuri au crescut inițial cu 4,7%, dar au închis cu o pierdere de 3,3%.

Scăderea a venit în ciuda rezultatelor financiare peste estimările analiștilor, publicate la începutul săptămânii.

Compania traversează și o perioadă de incertitudine privind conducerea, după demisia directorului general Jensen Huang.

Acesta a avut un rol important în dezvoltarea Nvidia și în extinderea investițiilor companiei în sectorul inteligenței artificiale.

În plus, procurorul general al Californiei a emis joi o citație în cadrul unei investigații care vizează compania.

Autoritățile verifică dacă cipuri avansate sau informații confidențiale au ajuns în China și dacă Nvidia a indus în eroare investitorii ori publicul.

Ancheta nu reprezintă, în sine, o constatare a unor încălcări ale legii.

Separat, Departamentul Comerțului din SUA a înăsprit restricțiile privind furnizarea cipurilor avansate către centrele de date din străinătate.

Măsurile vizează infrastructura care oferă de la distanță putere de calcul companiilor din China și din alte piețe restricționate.

Noile reguli au intrat în vigoare joi.

Metalele prețioase au înregistrat noi scăderi pe fondul aprecierii dolarului și al perspectivelor privind dobânzile americane.

Vineri dimineață, aurul spot se tranzacționa la 3.525,25 dolari pe uncie, în scădere cu 2,7%.

Metalul prețios se îndrepta spre cea mai slabă evoluție săptămânală din ultimele opt luni.

Argintul spot a pierdut 3,5%, ajungând la 41,25 dolari pe uncie.

Contractele futures pe aur cu livrare în decembrie au scăzut cu 4,3%, până la 3.526 de dolari.

Dolarul american se menținea în apropierea celui mai ridicat nivel din ultimele 19 luni.

Investitorii anticipează o majorare a dobânzilor de către Rezerva Federală americană în decembrie.

Dobânzile mai ridicate pot reduce atractivitatea metalelor prețioase, deoarece acestea nu generează venituri din dobânzi.

În timp ce acțiunile și metalele prețioase au scăzut, petrolul a înregistrat creșteri.

Investitorii au reacționat la informațiile privind noi perturbări ale transportului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz.

Vineri dimineață, petrolul american de referință se tranzacționa la aproximativ 83,70 dolari pe baril.

Petrolul Brent, reperul pieței internaționale, ajunsese la aproximativ 92 de dolari pe baril.

Agenția Internațională pentru Energie a descris perturbarea fluxurilor energetice prin această rută drept cel mai mare șoc de aprovizionare cu energie înregistrat vreodată.

Pe piața valutară, dolarul american a coborât la 159,21 yeni, față de 159,68 yeni anterior.

Euro s-a apreciat ușor, până la 1,0984 dolari, de la 1,0975 dolari.