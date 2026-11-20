Iancu Guda a publicat un mesaj pe Facebook în care a criticat situația economică a României și modul în care Guvernul gestionează resursele publice. Economistul atrage atenția asupra rezervelor valutare ale Băncii Naționale a României (BNR), susținând că aproape 10 miliarde de euro s-au pierdut numai în acest an pentru protejarea monedei naționale

Potrivit informațiile publicate de acesta pe Facebook, pierderile au fost înregistrate în condițiile în care leul s-a depreciat cu aproximativ 5% în acest an, iar dobânzile la titlurile de stat la nivel global au ajuns la maxime istorice. Totodată, riscurile de pe piețele internaționale sunt evaluate la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.

Iancu Guda consideră că România nu dispune de spațiul fiscal necesar pentru o relansare economică bazată simultan pe reducerea taxelor, majorarea salariilor și pensiilor și suplimentarea banilor pentru investiții.

Economistul susține că persoanele care promovează o asemenea abordare ignoră realitatea economică sau prezintă în mod deliberat o imagine falsă a situației bugetare.

Acesta a criticat și activitatea noului Guvern, despre care afirmă că se află la putere de o lună și nu a îndeplinit niciuna dintre promisiunile făcute în privința bunăstării economice.

În opinia sa, problema finanțării acestor promisiuni este una importantă, în condițiile în care peste 80% din veniturile publice sunt deja direcționate către salarii și pensii, în timp ce reformele sunt blocate.

„Ce credeati voi – protejarea monedei RON nu costa? Vedeti mai jos rezervele valutare BNR … APROAPE 10 MILIARDE EURO PIERDUTE DOAR ANUL ACESTA … si aceasta in conditiile in care moneda nationala s-a depreciate cu “doar” 5% anul acesta, iar dobanzile la titlurile de stat globale sunt la maxime istorice (riscul in pietele internationale este evaluat la maximele ultimelor doua decenii). Cine spune ca avem “spatiu fiscal pentru relansare economica” prin scadere taxe, crestere salarii / pensii si cu bani in plus de investitii … este deconectat complet de la realitatea economica, sau pur si simplu este un mare mincinos. Dovada ca noul guvern PSD-an este la putere de o luna si nu a facut NIMIC din tot ce a promis pentru “bunastare economica”. De unde bani, daca +80% din veniturile publice se duc deja pe salarii si pensii, dar se pune frana maxima impotriva reformelor”, a scris acesta pe Facebook.

Iancu Guda a explicat că i-a transmis un mesaj lui Sorin Grindeanu, ca reacție la o postare recentă a acestuia, în care i-a cerut să renunțe la argumentul relansării economice.

Economistul și-a susținut poziția prin datele Eurostat, potrivit cărora România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea.

De asemenea, acesta a contestat argumentul privind existența unui deficit fiscal mai mare, afirmând că datele au fost confirmate chiar de PSD la recenta rectificare bugetară. Mai exact, deficitul bugetar la nouă luni a fost de 3,81%, față de 5,4% în aceeași perioadă a anului trecut.

În opinia lui Iancu Guda, aceste cifre contrazic explicațiile potrivit cărora neîndeplinirea promisiunilor făcute în opoziție ar fi cauzată de existența unei găuri bugetare.

„Tocmai de aceea, i-am explicat lui Sorin Grindeanu, intr-un mesaj la o postare recenta (vedeti mai jos text), sa lase marota cu “relansarea economica” – Romania are deja a doua crestere economica din UE la Trim III vs Trim II (vedeti mai jos cifrele Eurostat)… iar minciuna privind “deficitul fiscal mai mare” a fost demascata de insusi PSD care a confirmat cifrele la 9 luni (deficit de 3,81% la 9 luni vs 5,4% anul trecut) la rectificarea bugetara recenta. Deci, nu mai pacalesc pe nimeni cu incapacitatea de a livra promisiunile din opozitie din cauza “gaurii imaginare”. Eu am un sfat: HAI LA MUNCA ! REFORME, asta vrea poporul. De 35 ani ne-am saturat de minciuni si explicatii care mascheaza coruptia si incompetenta”, a conchis acesta.

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