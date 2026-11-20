Salariul minim în 2027 este tema discuțiilor între sindicate, patronate și reprezentanții Ministerului Muncii. Pe masa negocierilor se află patru variante de lucru.

Acestea vizează majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei sau la 4.652 de lei, eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și creșterea sumei neimpozabile de la 200 la 400 de lei.

Salariul minim în 2027 generează poziții diferite între reprezentanții angajaților și organizațiile patronale. Sindicatele solicită o majorare de la 1 ianuarie 2027. Patronatele nu susțin însă creșterea în forma propusă și cer reducerea taxelor aplicate muncii.

Negocierile au loc după mai multe întâlniri fără rezultat. Discuțiile anterioare, inclusiv cele purtate cu premierul Luca Niculescu, nu au dus la un acord între părțile implicate.

Sindicatele susțin creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2027. Reprezentanții angajaților au avansat două variante. Prima prevede un salariu minim brut de 5.000 de lei. A doua propune o valoare de 4.652 de lei brut.

Astăzi, sindicatele și patronatele vor sta față în față, alături de Ministerul Muncii, pentru a discuta despre creșterea salariului minim. Știm că au mai fost aceste discuții, însă nu s-a găsit un numitor comun, pentru că sindicatele și patronatele au păreri destul de diferite.

Organizațiile patronale nu sunt de acord cu o majorare a salariului minim în condițiile solicitate de sindicate. Reprezentanții angajatorilor susțin că o creștere de acest tip ar pune presiune suplimentară asupra companiilor. Aceștia solicită, în schimb, reducerea taxelor aplicate veniturilor din muncă.

Printre propunerile patronatelor se numără diminuarea cu cel puțin 5% a taxelor pe muncă. Această variantă este susținută și de IMM România. O altă solicitare vizează introducerea unor cote de impozitare diferențiate, în funcție de domeniul de activitate.

O altă propunere aflată pe agenda negocierilor prevede eliminarea impozitului pe venit pentru angajații plătiți cu salariul minim. Impozitarea ar urma să crească treptat, în funcție de valoarea salariului brut.

Potrivit acestui scenariu, impozitul ar ajunge la cota de 10% pentru un salariu brut de 6.000 de lei. Eliminarea impozitului pentru veniturile de la nivelul salariului minim ar putea aduce angajaților aproximativ 180 de lei în plus la salariul net. Creșterea ar fi posibilă fără majorarea salariului brut.

„Știm și acel scenariu lansat recent de social-democrați: scăderea taxelor pe salariul minim. Practic, salariul minim să nu mai fie taxat, iar apoi să existe niște praguri în funcție de valoarea salariului, iar impozitul ar ajunge la 10% abia la salariul de 6.000 de lei brut”, a explicat Amalia Dobre, potrivit digi24.

Patronatele au avansat și o propunere privind majorarea sumei neimpozabile din salariul minim. Aceasta ar urma să crească de la 200 la 400 de lei.

Măsura ar permite angajaților să primească un venit net mai mare. În același timp, companiile nu ar suporta presiunea financiară asociată unei majorări mai consistente a salariului brut.

Cele patru variante care urmează să fie discutate de sindicate, patronate și Ministerul Muncii sunt majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei, creșterea acestuia la 4.652 de lei, eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și dublarea sumei neimpozabile, de la 200 la 400 de lei.