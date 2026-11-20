Prognoza meteo, 20 noiembrie. Andministrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri. Meteorologii anunță vreme marcată de vânt puternic în cea mai mare parte a României, cu rafale care vor atinge 140 km/h în zonele montane înalte.

Temperaturile vor scădea în nord și centru, dar în sud și est se vor menține peste valorile obișnuite pentru această perioadă. În Oltenia și Muntenia, maximele vor atinge 20 de grade.

Vântul va continua să fie principalul fenomen meteorologic al zilei. Intensificări se vor înregistra în majoritatea regiunilor. Cele mai mari viteze vor fi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h.

La munte, vântul va sufla și mai puternic. La altitudini mari, vitezele vor ajunge la 80-100 km/h. În estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, rafalele pot atinge 120-140 km/h. În cursul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat.

Cerul va avea înnorări temporare. În vestul și nord-vestul țării sunt prognozate ploi slabe. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 10 l/mp. Pe timpul nopții, precipitațiile vor apărea pe arii restrânse și în regiunile centrale și sudice.

La altitudini de peste 1.600 de metri, precipitațiile vor fi temporar sub formă de lapoviță și ninsoare. Fenomenele vor afecta zonele montane înalte, unde condițiile meteorologice vor rămâne mai dificile.

Din punct de vedere termic, valorile vor scădea față de ziua precedentă în nord-vest, nord și centru. În restul țării, vremea va rămâne caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Diferențele vor fi mai evidente în sud și est, unde temperaturile vor continua să depășească mediile specifice perioadei.

Maximele zilei se vor încadra între 8 și 9 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade, izolat, în Oltenia și Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Spre finalul intervalului, ceața va apărea izolat.

În Capitală, vântul se va intensifica încă din timpul nopții. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, în special în a doua parte a intervalului nocturn. Cerul va deveni treptat mai noros, iar temporar sunt posibile precipitații.

Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 2-5 l/mp. Temperatura minimă va rămâne ridicată pentru această perioadă și va ajunge la 8-10 grade. Valorile sunt considerabil peste cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii noiembrie.

Pe parcursul zilei de vineri, vremea va rămâne vântoasă. Rafalele vor atinge din nou 50-70 km/h. Ulterior, vântul va pierde treptat din intensitate.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe timpul nopții. Probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile se vor menține peste mediile climatologice specifice datei. Maxima zilei va ajunge la 18-20 de grade, iar minima va coborî la 5-7 grade.

La munte, vântul va avea intensificări puternice pe parcursul zilei de vineri. Vitezele vor ajunge, în general, la 50-70 km/h. La altitudini mari, rafalele vor atinge 80-100 km/h.

Cele mai puternice intensificări sunt prognozate în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. În aceste zone, vântul poate ajunge la 120-140 km/h. Condițiile vor fi mai dificile în special pe crestele montane.

Seara și noaptea, intensitatea vântului va scădea treptat. Pe creste vor continua să se înregistreze intensificări, în special în Carpații Orientali, unde rafalele vor putea ajunge la 60-80 km/h.

Cerul va prezenta înnorări temporare. Pe alocuri sunt așteptate ploi slabe, cu cantități de apă de 2-10 l/mp. La altitudini de peste 1.600 de metri, precipitațiile vor fi temporar sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile vor înregistra o ușoară scădere față de ziua precedentă. Cu toate acestea, valorile termice vor rămâne mai ridicate decât cele normale pentru ultima decadă a lunii noiembrie.