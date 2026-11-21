Mulți români riscă să descopere abia la pensionare că anii munciți nu apar în evidențele statului. O verificare făcută la timp poate preveni drumuri la foștii angajatori și probleme cu dosarul de pensie. Șefa CNPP, Valentina Robu, a explicat cum pot fi controlate online vechimea și contribuțiile plătite.

Angajații din România își pot verifica online vechimea în muncă, perioadele de cotizare și dacă angajatorii au declarat contribuțiile sociale către stat. Șefa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a explicat, la Antena 3 CNN, cum funcționează platforma instituției și ce informații pot consulta salariații și pensionarii.

Verificarea se face prin intermediul contului personal creat pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, în spațiul virtual privat (SPV). Utilizatorii pot consulta atât perioadele de muncă înregistrate înainte de 1 aprilie 2001, dacă informațiile din carnetele de muncă au fost certificate, cât și vechimea acumulată după această dată.

Potrivit ei, informațiile referitoare la activitatea profesională desfășurată după 1 aprilie 2001 sunt preluate din declarația 112, document transmis de angajatori către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Șefa CNPP a explicat că angajații pot verifica în fiecare lună dacă angajatorul a depus declarațiile obligatorii. Această verificare este importantă pentru identificarea eventualelor perioade de activitate care nu au fost declarate, înainte ca salariatul să ajungă la vârsta pensionării.

În cazul în care un angajator nu a transmis declarațiile necesare, angajatul poate descoperi problema abia atunci când solicită pensionarea. Situația poate deveni complicată mai ales pentru persoanele care au lucrat la mai mulți angajatori, deoarece trebuie să ia legătura cu fostele firme sau să obțină documente pentru reconstituirea vechimii.

Robu a precizat că atât angajații, cât și pensionarii au posibilitatea de a verifica aceste informații prin intermediul platformei CNPP.

„Cei care accesează, și dacă și-au făcut un cont pe portal, pot să intre după, în spațiul virtual privat, în SPV. Aici, fiecare din cei care au cont, pot să își verifice vechimea. Dacă au înainte de aprilie 2001 cărțile de muncă și au fost certificate, își pot regăsi acea perioadă. Au, de asemenea, partea de vechime realizată după aprilie 2001, așa cum a fost preluată din declarația 112, declarații care se pun la ANAF de către angajatori. Poate să-și verifice lunar dacă angajatorul a respectat și are depusă declarația. Este o chestie foarte importantă. Pentru că foarte mulți verifică acest aspect abia în momentul în care se pensionează și constată că, dacă au avut mai mulți angajatori, posibil ca unul din angajatori să nu fi declarat și atunci trebuie să facă mai multe drumuri, la angajator, dacă mai există, sau să meargă să își reconstituie vechimea și tot așa. Și angajații și pensionarii pot verifica”, a precizat Robu.

Pentru a consulta informațiile, primul pas este crearea unui cont pe portalul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. Solicitarea accesului presupune completarea formularului disponibil pe site-ul instituției.

După validarea identității, utilizatorul primește acces la contul personal, unde poate consulta gratuit datele referitoare la activitatea profesională și contribuțiile înregistrate.

Persoanele care dețin o semnătură electronică calificată pot finaliza întreaga procedură online, fără să fie nevoie să se deplaseze la casa teritorială de pensii.

Prin intermediul contului personal, românii pot verifica stagiile anuale și lunare de cotizare, perioadele lucrate după 1 aprilie 2001 și informațiile transmise de angajatori prin declarațiile fiscale.

Platforma permite consultarea datelor referitoare la viramentele efectuate către Pilonul II de pensii private.

Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii se face, de regulă, prin carnetul de muncă. Dacă documentul nu mai există, vechimea poate fi demonstrată cu adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor, potrivit legislației în vigoare.