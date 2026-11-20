Guvernul a aprobat vineri normele necesare pentru plata salariilor restante ale angajaților Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați. Peste 3.100 de salariați vor beneficia de măsurile de protecție finanțate prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Impactul financiar estimat este de aproximativ 96,5 milioane de lei.

Guvernul a adoptat vineri modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006, pentru a permite plata drepturilor salariale restante.

Măsurile vizează angajații a două companii din industria siderurgică, aflate în dificultate financiară.

Este vorba despre 2.963 de salariați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați și 137 de angajați ai Liberty Tubular Products Galați.

Cele două societăți sunt considerate operatori economici de interes strategic și se află în procedura concordatului preventiv.

Noile norme stabilesc cadrul procedural necesar aplicării măsurilor introduse anterior prin Ordonanța de Urgență nr. 44/2026.

Plata drepturilor restante va fi realizată prin Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în condițiile prevăzute de lege.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat importanța măsurilor pentru angajații care nu și-au primit salariile.

„În spatele acestor cifre sunt 3.100 de oameni care au muncit și care au dreptul să își primească salariile. Pentru ei, fiecare zi de întârziere înseamnă facturi neplătite, griji pentru familie și nesiguranță”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, aprobarea normelor permite punerea în aplicare a mecanismului de protecție salarială.

„Prin aprobarea acestor norme facem posibilă aplicarea măsurilor de protecție și plata drepturilor salariale restante în condițiile prevăzute de lege. Salariații nu trebuie să suporte consecințele dificultăților financiare ale companiilor la care lucrează”, a adăugat Petre-Florin Manole.

Neplata salariilor a provocat proteste și îngrijorări în rândul angajaților celor două societăți.

Pe lângă recuperarea sumelor restante, salariații sunt preocupați și de continuarea activității companiilor și de păstrarea locurilor de muncă.

Impactul financiar total estimat al măsurilor aprobate de Guvern este de aproximativ 96,5 milioane de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor este destinată angajaților Combinatului Siderurgic Liberty Galați.

Pentru aceștia sunt prevăzute aproximativ 91,2 milioane de lei, repartizate pe doi ani.

În 2026, suma estimată este de 60,8 milioane de lei, iar pentru 2027 sunt prevăzute alte 30,4 milioane de lei.

În cazul Liberty Tubular Products Galați, aproximativ 5,1 milioane de lei sunt destinate plăților din 2027.

Fondurile vor permite acoperirea creanțelor salariale în limitele și condițiile stabilite de legislație.

Ordonanța de Urgență nr. 44/2026 a introdus modificări importante pentru protejarea angajaților operatorilor economici de interes strategic.

Una dintre acestea privește perioada pentru care pot fi garantate creanțele salariale.

Aceasta a fost extinsă de la șase luni la 12 luni consecutive pentru societățile aflate în procedura concordatului preventiv.

În același timp, plafonul maxim de garantare a fost majorat.

Anterior, limita era de șase salarii medii brute pe economie pentru fiecare angajat.

Potrivit noilor prevederi, plafonul ajunge la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

Modificările permit acoperirea unei perioade mai lungi de restanțe salariale, în limitele legale.

Normele aprobate vineri detaliază modul în care vor fi aplicate măsurile de protecție salarială.

Documentul clarifică procedurile de solicitare a sumelor din Fondul de garantare și condițiile în care pot fi efectuate plățile.

De asemenea, sunt stabilite documentele justificative necesare și metodele de calcul al creanțelor salariale garantate.

Adoptarea acestor prevederi permite aplicarea mecanismului introdus prin OUG nr. 44/2026.

Informațiile comunicate de Guvern nu precizează o dată exactă pentru începerea viramentelor către angajați.