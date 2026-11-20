Impozitele locale pentru 2027 ar putea rămâne la nivelul actual în mai multe orașe din România. Primăriile au publicat proiectele de hotărâre care stabilesc taxele pentru locuințe, terenuri și autoturisme. Proprietarii pot calcula orientativ sumele pe care le vor avea de achitat, în funcție de bunurile deținute și de cotele propuse de administrațiile locale. Valorile individuale vor putea fi verificate pe Ghișeul.ro sau la direcțiile de taxe și impozite, după actualizarea evidențelor fiscale.

Înainte de începerea noului an fiscal, contribuabilii pot consulta site-urile primăriilor pentru a afla nivelurile de impozitare propuse pentru 2027. Informațiile se regăsesc în proiectele de hotărâre ale consiliilor locale și în anexele acestora. Documentele sunt publicate, de regulă, în secțiunile dedicate taxelor și impozitelor, transparenței decizionale sau actelor administrative.

În noiembrie 2026, Primăria Capitalei și Primăria Cluj-Napoca au publicat proiectele privind taxele locale pentru anul următor. Ambele administrații propun menținerea nivelurilor de impozitare din 2026. La Timișoara, municipalitatea intenționează să păstreze impozitele pentru locuințe și autoturisme la valorile actuale. Proiectul nu prevede indexarea acestora cu rata inflației.

Tot la Timișoara, proiectul de hotărâre nr. 667/2026 include eliminarea cotei suplimentare aplicate clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice. În Iași, administrația locală propune majorarea cu 7,3% a unor valori impozabile folosite la calcularea taxelor pentru clădiri. Documentul prevede și actualizarea mai multor taxe pentru 2027.

La Deva, proiectul publicat în dezbatere publică pe 10 noiembrie propune păstrarea nivelurilor actuale de impozitare. Măsura ar urma să se aplice atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Aceste propuneri nu reprezintă însă valori definitive. Sumele vor fi stabilite după adoptarea hotărârilor de către autoritățile locale.

Proiectul publicat de Primăria Capitalei prevede menținerea nivelurilor de impozitare pentru locuințe și autoturisme în 2027. Pe baza valorilor propuse pot fi calculate sumele orientative pentru diferite categorii de proprietăți și vehicule.

Pentru clădirile rezidențiale construite din beton armat sau cărămidă, cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, valoarea impozabilă propusă este de 2.677 de lei pe metru pătrat. La această valoare se aplică o cotă de impozitare de 0,1%. Calculul include și coeficientul de corecție stabilit în funcție de amplasarea imobilului.

Codul fiscal prevede ajustarea valorii impozabile în funcție de rangul localității și zona în care se află proprietatea. În București, coeficienții propuși diferă în funcție de zonă. Pentru zona A se aplică valoarea 2,6, pentru zona B coeficientul este 2,5, pentru zona C este 2,4, iar pentru zona D este 2,3. Tabelul poate fi consultat și pe site-ul oficial al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Pentru un apartament cu o suprafață construită desfășurată de 60 de metri pătrați, situat în zona A, impozitul anual ar ajunge la aproximativ 418 lei. Calculul este următorul: 60 × 2.677 × 2,6 × 0,1%. Pentru o locuință cu aceleași caracteristici, dar amplasată în zona D, suma ar fi de aproximativ 369 de lei.

Suprafața utilizată la calcul poate fi diferită atunci când dimensiunile exterioare ale construcției nu pot fi măsurate direct. În această situație, suprafața utilă se înmulțește cu un coeficient de transformare de 1,4. Rezultatul reprezintă suprafața luată în considerare pentru stabilirea impozitului.

Astfel, pentru un apartament cu 60 de metri pătrați utili, suprafața rezultată în urma aplicării coeficientului este de 84 de metri pătrați. Calculul este 60 × 1,4. Această valoare este utilizată ulterior pentru determinarea obligației fiscale anuale.

Pe baza valorii impozabile de 2.677 de lei pe metru pătrat, a coeficientului aferent zonei și a cotei de 0,1%, proprietarul ar avea de achitat aproximativ 585 de lei pe an pentru un apartament din zona A. Formula este 84 × 2.677 × 2,6 × 0,1%. Pentru aceeași suprafață, într-un imobil din zona D, impozitul ar ajunge la aproximativ 517 lei.

Calculele sunt orientative și pornesc de la valorile incluse în proiectul Primăriei Capitalei. Exemplele nu iau în considerare eventualele reduceri sau scutiri fiscale. De asemenea, nu este inclus impozitul aferent terenului.

Impozitul pentru autoturisme se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și norma de poluare. Formula presupune înmulțirea numărului de grupe de 200 cm³ cu tariful corespunzător categoriei din care face parte vehiculul. Și fracțiunile de 200 cm³ sunt luate în calcul.

Pentru un autoturism Euro 6, cu motor de 1.600 cm³, tariful propus este de 16,50 lei pentru fiecare grupă de 200 cm³. În acest caz, impozitul anual ar fi de 132 de lei. Calculul este 1.600 ÷ 200 × 16,50.

Pentru o mașină cu motor de 2.000 cm³ și aceeași normă de poluare, impozitul ar ajunge la 251 de lei pe an. Tariful aplicabil este de 25,10 lei pentru fiecare grupă de 200 cm³.

Autoturismele hibride și electrice au reguli distincte de impozitare. Pentru vehiculele hibride cu emisii de dioxid de carbon de cel mult 50 g/km, Primăria Capitalei propune o reducere de 30%. Sumele prezentate sunt calculate pe baza valorilor din proiectul de hotărâre pentru 2027 și presupun menținerea formulei de impozitare propuse.

Platforma națională Ghișeul.ro permite contribuabililor să consulte obligațiile fiscale comunicate de instituțiile publice înrolate în sistem. După autentificarea în contul personal, utilizatorii pot accesa secțiunea „Obligații de plată”. Acolo sunt afișate sumele înregistrate de autoritățile locale.

Platforma oferă posibilitatea verificării situației fiscale și a achitării impozitelor. Plata poate fi făcută integral sau parțial. Persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități pot utiliza același cont pentru a consulta obligațiile comunicate de administrațiile respective.

Dacă primăria de care aparține contribuabilul nu apare pe platformă, este necesară contactarea instituției. Autoritatea locală poate verifica dacă datele fiscale au fost înregistrate și transmise către sistemul electronic. Disponibilitatea sumelor depinde de actualizarea informațiilor de către fiecare administrație.

Noile obligații fiscale vor deveni vizibile după ce direcțiile locale de taxe și impozite finalizează calculele și transmit datele către platformele electronice. Momentul actualizării poate să difere de la o localitate la alta.

Dacă impozitele pentru 2027 nu apar pe Ghișeul.ro la începutul lunii ianuarie, acest lucru nu înseamnă că proprietarul este scutit de plată. Lipsa informațiilor poate indica faptul că administrația locală nu a finalizat încă actualizarea evidențelor fiscale.

O situație similară a existat și în 2026. Atunci, plata prin Ghișeul.ro a fost suspendată temporar pentru primăriile care nu actualizaseră noile valori ale impozitelor. Contribuabilii trebuie să verifice ulterior disponibilitatea sumelor sau să solicite informații direct de la instituția responsabilă.

Persoanele care nu folosesc platforma națională au la dispoziție și alte metode pentru verificarea obligațiilor fiscale. Unele administrații locale oferă portaluri electronice proprii, prin care contribuabilii pot consulta impozitele și taxele înregistrate pe numele lor.

O altă variantă este solicitarea informațiilor direct de la direcția locală de taxe și impozite. Cererea poate fi făcută la ghișeu sau prin canalele oficiale de comunicare ale instituției. Contribuabilii pot solicita și decizia de impunere, documentul fiscal care stabilește obligațiile individuale și permite verificarea modului de calcul.

Pentru locuințe, informațiile trebuie solicitate administrației fiscale din localitatea în care se află imobilul. În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, evidența fiscală este gestionată, de regulă, de autoritatea locală corespunzătoare domiciliului proprietarului.

Pentru locuințe și case, contribuabilii trebuie să verifice dacă informațiile înregistrate de primărie corespund caracteristicilor reale ale proprietății. Printre datele importante se numără suprafața imobilului, destinația clădirii și cota de proprietate deținută.

Aceste informații influențează calculul impozitului anual. Orice diferență între situația reală și datele existente în evidența fiscală poate necesita clarificări la direcția locală de taxe și impozite.

În cazul autoturismelor, calculul ține cont de capacitatea cilindrică și norma de poluare, potrivit formulei fiscale introduse în 2026. Mașinile electrice și hibride sunt supuse unor reguli distincte. Proprietarii trebuie să verifice și dacă reducerile sau scutirile fiscale de care beneficiază au fost aplicate la stabilirea obligațiilor pentru 2027.

Potrivit Codului fiscal, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită anual în două rate egale. Prima scadență este 31 martie, iar cea de-a doua este 30 septembrie. Ambele termene sunt incluse în calendarul fiscal.

Contribuabilii care achită integral impozitul până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de maximum 10%. Procentul efectiv este stabilit de autoritatea administrației publice locale, prin hotărâre.

Pentru anul 2027, Primăria Capitalei a propus menținerea bonificației de 10% pentru persoanele care plătesc integral impozitul până la 31 martie 2027. Aplicarea reducerii depinde de aprobarea proiectului de hotărâre de către autoritățile competente, potrivit digi24.