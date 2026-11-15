Ai plătit aceeași taxă de două ori? Statul îți poate restitui banii, dar există o condiție importantă

Românii care au achitat aceeași taxă de două ori pot solicita restituirea sumelor plătite în plus. Procedura se desfășoară prin instituția fiscală responsabilă de administrarea obligației respective. Totuși, persoanele care au datorii fiscale pot primi înapoi o sumă mai mică decât cea solicitată. Codul de procedură fiscală stabilește regulile privind restituirea banilor și compensarea eventualelor obligații restante.

Persoanele care au achitat aceeași taxă de două ori trebuie să verifice mai întâi modul în care au fost înregistrate plățile. O asemenea situație poate apărea atunci când contribuabilul repetă un virament fără să observe că prima tranzacție a fost deja procesată.

Primul pas este consultarea extrasului de cont sau a istoricului tranzacțiilor. Trebuie verificat dacă ambele sume au fost retrase și dacă au ajuns la instituția beneficiară.

Ulterior, contribuabilul trebuie să stabilească dacă a doua plată figurează într-adevăr ca sumă achitată în plus. Există situații în care aceasta poate fi utilizată pentru stingerea unei alte obligații fiscale.

Potrivit Codului de procedură fiscală, sumele achitate fără să fie datorate pot fi restituite, de regulă, la cererea contribuabilului.

Instituția căreia trebuie să îi fie adresată solicitarea depinde de natura obligației fiscale.

Pentru impozitele și taxele locale, cererea se depune la direcția de taxe și impozite locale competentă. Aceasta funcționează în cadrul administrației publice locale.

În cazul obligațiilor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), solicitarea trebuie transmisă organului fiscal competent.

Restituirea nu presupune automat virarea integrală a banilor. Autoritatea fiscală verifică mai întâi situația obligațiilor contribuabilului și existența unor eventuale datorii care pot fi compensate.

Contribuabilii care solicită restituirea unei taxe achitate în plus trebuie să ofere instituției informațiile necesare identificării plăților.

Cererea trebuie să precizeze obligația fiscală pentru care a fost efectuată plata și suma solicitată la restituire.

De asemenea, trebuie indicate datele la care au fost realizate cele două viramente. Aceste informații permit verificarea încasărilor în evidențele instituției.

Pentru justificarea solicitării, contribuabilul poate atașa ordinele de plată sau extrasele de cont. Documentele trebuie să permită identificarea sumelor transferate și a beneficiarului.

Dacă restituirea este solicitată prin transfer bancar, trebuie comunicat și contul IBAN în care urmează să fie virați banii.

O atenție specială trebuie acordată situațiilor în care plata a fost efectuată cu date incorecte.

De exemplu, contribuabilul poate introduce greșit contul beneficiarului sau codul de identificare fiscală. În asemenea cazuri, simpla solicitare de restituire poate să nu fie suficientă.

În funcție de eroarea identificată, poate fi necesară o cerere pentru corectarea modului în care a fost efectuată plata.

Această verificare este importantă deoarece o sumă transferată într-un cont greșit poate necesita o procedură diferită de restituirea obișnuită.

Restituirea unei taxe achitate în plus poate fi influențată de existența altor obligații fiscale ale contribuabilului. Codul de procedură fiscală permite compensarea sumelor de recuperat cu anumite datorii.

De exemplu, o persoană constată că a achitat în plus 600 de lei. În același timp, aceasta are o datorie fiscală de 250 de lei care îndeplinește condițiile legale pentru compensare.

În această situație, autoritatea fiscală poate utiliza 250 de lei pentru stingerea datoriei. Contribuabilului îi rămâne de recuperat diferența de 350 de lei.

Calculul este următorul:

Sumă achitată în plus: 600 de lei.

Datorie fiscală ce poate fi compensată: 250 de lei.

Sumă rămasă pentru restituire: 350 de lei.

Dacă datoria eligibilă pentru compensare este de cel puțin 600 de lei, întreaga sumă plătită în plus poate fi utilizată pentru stingerea acesteia.

În acest caz, contribuabilul nu mai primește bani înapoi din suma respectivă.

Compensarea depinde însă de natura obligațiilor și de condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Persoanele care au obligații fiscale administrate de instituții diferite trebuie să verifice separat situația sumelor achitate în plus.

O plată suplimentară înregistrată la ANAF nu stinge automat un impozit local datorat primăriei.

De exemplu, un contribuabil poate avea de recuperat bani dintr-o obligație fiscală administrată de ANAF. În același timp, acesta poate înregistra restanțe la impozitul pe clădire sau pe teren.

Cele două obligații sunt administrate de autorități fiscale diferite. Prin urmare, compensarea nu se realizează automat doar pentru că persoana are bani de recuperat de la stat.

Înaintea depunerii cererii, contribuabilul trebuie să identifice instituția care a încasat suma și obligația fiscală aferentă.

De asemenea, trebuie verificat dacă există datorii care pot fi compensate legal cu suma solicitată la restituire.

În cazul unei plăți efectuate de două ori, documentele bancare și evidențele fiscale permit stabilirea sumei achitate în plus. Acestea sunt necesare pentru soluționarea cererii de restituire sau pentru corectarea unei plăți înregistrate greșit.