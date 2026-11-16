Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că majorarea facturilor la energie electrică pentru consumatorii casnici a fost mai mică decât se estima inițial. Potrivit unei analize bazate pe datele publicate de ANRE, creșterea ar fi fost de cel mult 10%. Oficialul le recomandă românilor să verifice contractele existente și ofertele disponibile pe site-ul autorității de reglementare.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vorbit, luni seară, despre evoluția facturilor la energie electrică. Oficialul a explicat că instituția pe care o conduce nu deține toate datele privind ofertele furnizorilor și evoluția pieței.

Aceste informații sunt publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Pe baza lor, ministrul a realizat o analiză privind prețurile plătite de consumatorii casnici.

Potrivit estimărilor sale, scumpirea a fost mai mică decât cea anticipată în perioada verii. Chisăliță a precizat că majorarea ar fi ajuns la cel mult 10%, însă procentul diferă în funcție de contract și furnizor.

Ministrul a explicat la Digi24 că tarifele de distribuție și condițiile contractuale nu sunt identice pentru toți consumatorii. Prin urmare, procentul estimat nu se aplică în mod automat tuturor gospodăriilor.

Oficialul a mai arătat că o parte importantă dintre gospodării au contracte încheiate înaintea scumpirilor din ultimele două luni. Estimarea sa este că această categorie reprezintă mai mult de jumătate dintre consumatorii casnici.

„Chiar am făcut o analiză, datele acestea sunt preluate de pe pagina oficială a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei neavând practic datele acestea, toate aceste date și piața se găsesc la ANRE. Într-o analiză pe care am făcut-o în momentul de față, ținând seama de prețurile din vară, strict pentru consumatorii casnici, creșterea a fost mult mai mică decât era previzionată în acel moment. Adică, în momentul de față, pe baza datelor publice care se găsesc pe site-ul ANRE-ului, estimăm undeva la 10% că ar fi fost această creștere — sau până în 10% —, pentru că sunt contracte diferite, sunt furnizori diferiți, sunt tarife de distribuție diferite, astfel încât trebuie să vorbim de o cifră care nu este neapărat aplicabilă sau aplicată tuturor. În ceea ce privește celelalte creșteri, cel mai probabil nu se vor întâmpla pentru consumatorii casnici. În același timp, trebuie să spunem că sunt foarte mulți consumatori casnici care au contractele încheiate de dinainte de aceste două luni, să spun, de scumpiri. Probabil că discutăm de mai mult de jumătate. Probabil că discutăm de mai mult. Încă o dată, datele se găsesc la ANRE”, a declarat pentru Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță le recomandă consumatorilor să verifice mai întâi condițiile contractelor pe care le-au semnat. Aceștia ar trebui să urmărească tariful aplicat și perioada pentru care este valabil contractul.

Ulterior, românii pot compara prețurile cu ofertele publicate pe pagina ANRE. Ministrul spune că există contracte cu tarife de 1,20 și 1,22 lei/kWh, care pot fi mai ieftine decât prețul mediu din piață.

Potrivit acestuia, diferențele ar putea ajunge la 10%, 15% sau chiar 20%. Consumatorii pot lua în calcul schimbarea furnizorului dacă identifică o ofertă mai avantajoasă.

„Și să intre pe pagina ANRE-ului, acolo unde în momentul de față sunt oferte pentru energie electrică care înseamnă 1,20 lei, 1,22 lei, ceea ce înseamnă posibilitatea de a accesa un contract care este cu 10, 15, 20% mai mic decât prețul mediu care există în momentul de față în piață. Adică este foarte important, da, să știm ce plătim, dar este și foarte important să știm ce alternative avem. Iar o alternativă concretă care există în momentul de față este de a accesa aceste contracte”, a explicat ministrul Energiei.

Chisăliță a revenit asupra unuia dintre tarifele disponibile și a precizat că oferta de 1,22 lei/kWh este un tarif bun care poate fi accesat de consumatori.