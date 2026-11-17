Românii cărora le-au dispărut bani din cont în urma unei fraude îi pot recupera rapid, în condițiile legii. Pentru tranzacțiile neautorizate, banca trebuie să restituie suma cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, cu excepțiile prevăzute de lege. Avocata Elena Grecu, fondatoarea Grecu Partners, explică pentru Capital.ro ce a clarificat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Ea arată cum își pot recupera clienții banii și în ce situații riscă să suporte definitiv pierderile.

Fraudele prin intermediul unor site-uri false, apeluri telefonice, mesaje sau linkuri frauduloase pot lăsa consumatorii fără sume importante de bani. Recuperarea acestora poate deveni însă dificilă atunci când banca susține că tranzacția a fost autentificată sau că persoana prejudiciată a furnizat datele de securitate.

Hotărârea CJUE din 15 octombrie 2026, în cauza C-70/25, clarifică obligația de rambursare. Banca nu poate condiționa restituirea banilor de finalizarea investigației interne privind neglijența clientului.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată prevede rambursarea imediată a sumei aferente unei operațiuni neautorizate, cu excepția prevăzută de lege. Termenul-limită este sfârșitul următoarei zile lucrătoare după ce banca a constatat operațiunea sau a primit notificarea.

Contul trebuie readus la situația în care s-ar fi aflat dacă tranzacția respectivă nu ar fi avut loc.

„Finalizarea investigației interne nu este o condiție pentru rambursarea inițială. Prin Hotărârea din 15 octombrie 2026, pronunțată în cauza C-70/25 (denumită în comentarii Tukowiecka), CJUE a stabilit că banca nu poate refuza rambursarea imediată doar pentru că apreciază că persoana prejudiciată a acționat cu neglijență gravă. Singura excepție este situația în care banca are motive rezonabile să suspecteze o fraudă comisă de client și comunică aceste motive, în scris, autorității naționale competente. După rambursare, banca poate solicita ulterior recuperarea sumei, pe căile legale, dacă dovedește intenția sau neglijența gravă a clientului”, explică avocata Elena Grecu, fondator și Managing Partner al Grecu Partners, pentru Capital.ro.

Dacă descoperi tranzacții neautorizate, contactează imediat banca. Anunță operațiunile și cere blocarea cardului și a accesului compromis la cont. Solicită și inițierea demersurilor de recuperare sau blocare a fondurilor, dacă mai este posibil. Cere o confirmare scrisă și un număr de înregistrare.

În paralel, avocata recomandă să depui o plângere la Poliție. Păstrează extrasele bancare, mesajele SMS, e-mailurile, capturile de ecran, numerele de telefon și conversațiile cu autorii fraudei.

„Plângerea penală nu înlocuiește notificarea băncii și nu este o condiție prealabilă pentru rambursarea prevăzută de lege. Intervenția rapidă a avocatului este utilă pentru formularea corectă a notificării, conservarea probelor și evitarea unor declarații care ar putea fi interpretate ulterior ca recunoaștere a autorizării operațiunii sau a unei neglijențe grave”, precizează Elena Grecu.

Autentificarea tehnică a unei tranzacții nu înseamnă automat că aceasta a fost autorizată. Potrivit legii, o plată este autorizată numai dacă persoana și-a dat acordul pentru executarea ei, în forma convenită cu banca.

„Autentificarea tehnică prin parolă, cod SMS sau aplicație nu dovedește, prin ea însăși, că persoana a consimțit la plata executată și nici că a acționat cu neglijență gravă. Art. 171 lit. c) din aceeași lege spune expres că simpla folosire înregistrată a instrumentului de plată nu este neapărat suficientă pentru o asemenea dovadă”, arată avocata.

În cauza analizată de CJUE, victima a introdus datele de acces pe o pagină falsă, iar codul SMS a ajuns la autorul fraudei prin înșelăciune.

Situația poate fi însă diferită dacă persoana prejudiciată a aprobat personal, în aplicația bancară, suma și beneficiarul exact al transferului. În acest caz, banca poate susține că operațiunea a fost autorizată, iar recuperarea banilor necesită o analiză mai complexă.

Pot fi relevante mesajele afișate la confirmarea plății și avertismentele transmise de bancă. Pot conta și datele despre dispozitivele utilizate, adresele IP și eventualele înregistrări ale convorbirilor telefonice.

Dreptul la rambursarea imediată nu înseamnă că persoana prejudiciată va păstra definitiv banii în orice situație.

Clientul poate suporta integral pierderea dacă a acționat fraudulos sau dacă a încălcat, cu intenție ori din neglijență gravă, obligațiile privind utilizarea instrumentului de plată și protejarea elementelor de securitate, iar această conduită a cauzat pierderea.

În anumite situații, precum pierderea sau furtul instrumentului de plată, răspunderea clientului poate fi limitată la cel mult 30 de euro, în condițiile prevăzute de lege.

Clientul care nu a acționat fraudulos poate fi scutit de orice pierdere financiară. Este cazul, de exemplu, când plata a fost făcută după notificarea băncii sau când banca nu a solicitat autentificarea strictă a clientului.

„Neglijența gravă înseamnă mai mult decât o simplă eroare sau lipsă de atenție. Potrivit art. 179 alin. (3) din Legea nr. 209/2019, răspunderea plătitorului se apreciază ținând seama, în special, de natura elementelor de securitate personalizate și de împrejurările în care instrumentul a fost pierdut, furat sau folosit fără drept. Sarcina probei aparține băncii, potrivit art. 172 din lege, care trebuie să dovedească neglijența gravă”, explică Elena Grecu.

Dacă banca refuză rambursarea sau o amână până la finalizarea investigației interne, trimite o notificare scrisă. Cere restituirea banilor în termenul legal și comunicarea motivelor concrete ale refuzului.

Banca are obligația de a răspunde reclamației în cel mult 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, termenul pentru răspunsul final poate ajunge la 35 de zile lucrătoare. Aceste termene nu prelungesc termenul legal de rambursare a sumelor aferente tranzacțiilor neautorizate.

Dacă problema rămâne nesoluționată, consumatorii pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Ei pot apela și la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB). În situațiile care intră în competența sa, poate fi sesizată și Banca Națională a României.

O altă opțiune este acțiunea în instanță pentru recuperarea banilor. După caz, consumatorii pot cere și dobânzi, despăgubiri sau cheltuieli de judecată.

Demersurile privind recuperarea banilor de la bancă sunt distincte de cercetările penale desfășurate pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor fraudei.

Inclusiv persoanele care descoperă după câteva săptămâni sau luni că le-au dispărut bani din cont pot solicita recuperarea acestora.

Potrivit Legii nr. 209/2019, termenul maxim pentru contestarea unei tranzacții neautorizate este de 13 luni de la data debitării contului. Clientul are însă obligația de a notifica banca fără întârziere nejustificată după ce descoperă operațiunea.

În cazul în care banca nu a furnizat sau nu a pus la dispoziția clientului informațiile privind tranzacția, limita de 13 luni nu se aplică.

„Prin Hotărârea din 1 august 2025, pronunțată în cauza C-665/23, Veracash, CJUE a arătat că termenul de 13 luni este un plafon maxim, iar respectarea acestuia nu este, prin ea însăși, suficientă. Obligația de notificare fără întârziere nejustificată este distinctă de acest termen. Pentru instrumentele de plată pierdute, furate sau deturnate, pierderea dreptului la rambursare presupune o întârziere intenționată sau grav neglijentă. De aceea, data la care clientul a observat efectiv operațiunea și dovada notificării imediate sunt esențiale”, subliniază avocata.

Termenul de rambursare exista deja în legislația europeană și în cea românească. Hotărârea CJUE clarifică legătura dintre obligația de rambursare imediată și stabilirea răspunderii finale a clientului.

Astfel, banca nu poate utiliza propria apreciere privind neglijența clientului ca motiv pentru a amâna rambursarea până la soluționarea disputei.

„Pentru clienții din România, hotărârea oferă un argument european puternic împotriva refuzurilor standard bazate pe formule precum «operațiunea a fost autentificată», «clientul a furnizat codul» sau «investigația este în curs». Interpretarea dată de CJUE are efect obligatoriu pentru instanțele naționale în privința normelor care transpun aceeași directivă. Totuși, hotărârea nu garantează păstrarea definitivă a banilor în orice caz și nu înlătură analiza privind autorizarea, notificarea la timp sau eventuala neglijență gravă”, conchide Elena Grecu, fondator Grecu Partners.

Notificarea imediată a băncii, păstrarea probelor și invocarea drepturilor prevăzute de lege pot fi decisive pentru recuperarea banilor. Restituirea sumelor rămâne posibilă și când victima a furnizat date bancare sau coduri de securitate, în funcție de circumstanțele fraudei.