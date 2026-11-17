Administrația președintelui american Donald Trump a solicitat marți Congresului SUA aprobarea unei finanțări de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de trafic aerian. Cererea vine la câteva zile după o pană la nivel național care a provocat perturbări majore în transportul aerian, ținând la sol mii de avioane timp de mai multe ore, transmite AFP.

Solicitarea a fost înaintată de secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, de directorul Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford, și de directorul de buget al Casei Albe, Russ Vought. Cei trei oficiali au transmis o scrisoare în care au prezentat inclusiv modul în care ar urma să fie cheltuiți banii solicitați.

Sean Duffy formulase deja această cerere în mod informal vineri, la scurt timp după ce FAA a dispus oprirea tuturor zborurilor din Statele Unite. Decizia a dus la anularea a mii de curse aeriene.

Potrivit planului prezentat de administrația americană, finanțarea totală de 50 de miliarde de dolari ar urma să fie împărțită în cinci tranșe egale, fiecare în valoare de 10 miliarde de dolari. Banii ar fi utilizați pentru modernizarea tehnologiei și infrastructurii care asigură funcționarea sistemului de transport aerian american.

Prima tranșă ar fi destinată îmbunătățirii tehnologiei utilizate pentru controlul traficului aerian, inclusiv a rețelelor de telecomunicații. Investițiile ar urmări modernizarea sistemelor care permit comunicarea și coordonarea zborurilor.

A doua tranșă ar finanța îmbunătățirea infrastructurii aeroportuare din Statele Unite, în timp ce a treia ar fi utilizată pentru modernizarea terminalelor învechite.

A patra tranșă, tot în valoare de 10 miliarde de dolari, ar permite construirea a cinci noi centre regionale de control al traficului aerian. Acestea ar urma să înlocuiască cele 22 de centre care funcționează în prezent.

Ultima tranșă de 10 miliarde de dolari ar fi destinată reabilitării sau construirii a 140 de turnuri de control aerian.

Oficialii administrației americane au explicat că echipamentele învechite au provocat probleme în comunicațiile aeronavelor și în fluxurile de date radar. În opinia acestora, pana recentă a demonstrat cât de urgentă este realizarea investițiilor propuse pentru modernizarea sistemului de trafic aerian.

Cererea administrației Trump a fost criticată de congresmeni democrați, care îl acuză pe secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, că a gestionat defectuos miliarde de dolari deja alocate Administrației Federale a Aviației.

Rosa DeLauro, reprezentantă democrată și membră a unui important comitet pentru buget din Congres, l-a acuzat pe Duffy că solicită practic o răscumpărare de 50 de miliarde de dolari. Totodată, aceasta a cerut demisia secretarului pentru Transporturi.

Președintele american Donald Trump a atribuit pana națională din sistemul de trafic aerian atât echipamentelor învechite, cât și administrațiilor precedente.

„Echipamentele învechite au perturbat comunicaţiile avioanelor şi fluxuri radar”, au scris oficialii în scrisoarea lor.

Liderul de la Casa Albă a susținut necesitatea modernizării infrastructurii și a îndemnat Congresul să aprobe finanțarea de 50 de miliarde de dolari solicitată de administrația sa.

Planul prezentat de oficialii americani urmărește înlocuirea și modernizarea unor componente importante ale sistemului de control al traficului aerian, de la rețelele de comunicații și centrele regionale până la terminalele aeroportuare și turnurile de control.