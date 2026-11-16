Acțiunile companiilor tehnologice americane au continuat să scadă luni, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul inteligenței artificiale. Indicele Nasdaq 100 pierdea 2,3%, iar S&P 500 cobora cu 1,6% în timpul ședinței. Investitorii așteaptă rezultatele financiare Nvidia și debutul bursier al Anthropic, două evenimente importante pentru piața AI.

Bursele americane au început săptămâna în scădere, cele mai importante pierderi fiind înregistrate de companiile tehnologice.

Indicele Nasdaq 100 cobora luni cu 2,3%, la ora 13:51, ora New Yorkului. Acesta se îndrepta către a treia ședință consecutivă de pierderi.

Indicele S&P 500 înregistra un declin de 1,6%, fiind de asemenea pe cale să încheie a treia zi consecutivă pe minus.

Mark Hackett, strategul-șef de piață al Nationwide, a explicat că investitorii adoptă o poziție defensivă înaintea a două evenimente importante.

Este vorba despre publicarea rezultatelor Nvidia și oferta publică inițială a Anthropic, programate în această săptămână.

Ambele evenimente ar putea indica nivelul interesului investitorilor pentru sectorul inteligenței artificiale, transmite Bloomberg.

Presiunea asupra sectorului a crescut după o nouă decizie a Departamentului Comerțului din Statele Unite.

Autoritățile americane au decis să limiteze posibilitatea unor țări de a oferi companiilor chineze acces de la distanță la cipuri AI avansate.

Restricțiile vizează și accesul la serverele care utilizează aceste tehnologii.

Decizia vine pe fondul verificărilor privind exporturile de semiconductori, intensificate după scandalul de presupus spionaj în care a fost implicat Jensen Huang.

Separat, Financial Times a relatat că Statele Unite și aliații lor au convenit să protejeze tehnologiile și lanțurile de aprovizionare AI considerate vulnerabile în raport cu China.

Matt Maley, strateg-șef la Miller Tabak, consideră că noile restricții reprezintă un factor negativ pentru producătorii de cipuri.

Totuși, acesta avertizează că scăderile recente ar putea fi urmate de o revenire, dacă listarea Anthropic va atrage investitori.

Nvidia urmează să publice marți rezultatele financiare, într-un moment dificil pentru companie.

Acțiunile producătorului de cipuri au pierdut 4,6% în săptămâna precedentă. A fost cea mai slabă evoluție săptămânală din aprilie 2025.

Demisia lui Jensen Huang a amplificat incertitudinile privind conducerea și strategia companiei.

Investitorii urmăresc și efectele restricțiilor americane asupra vânzărilor de cipuri avansate către China.

Kathleen Brooks, directoare de cercetare la XTB, consideră că piața va analiza nu doar veniturile Nvidia, ci și perspectivele comerciale.

Între timp, Donald Trump a susținut luni reinstalarea lui Jensen Huang și a minimalizat îngrijorările de securitate națională legate de fostul director.

Totuși, CNBC a relatat, citând o sursă familiarizată cu situația, că Nvidia nu ia în calcul readucerea sa la conducere.

Oferta publică inițială a Anthropic a atras un interes ridicat din partea investitorilor.

Potrivit unor surse familiarizate cu operațiunea, cererea pentru acțiuni este de aproximativ șapte ori mai mare decât oferta disponibilă.

Debutul bursier reprezintă un test important pentru companiile care dezvoltă modele avansate de inteligență artificială.

Kathleen Brooks consideră că o listare de succes ar demonstra că piața bursieră poate deveni o sursă importantă de finanțare pentru aceste companii.

În paralel, investitorii vor analiza mai atent finanțările acordate de Nvidia companiilor AI, după plecarea lui Jensen Huang.

În contextul scăderilor din sectorul tehnologic, investitorii s-au orientat către companii considerate mai defensive.

Sectorul bunurilor de consum de bază a avut cea mai bună evoluție din cadrul indicelui S&P 500.

Acțiunile Tyson Foods au urcat cu 6,9%, după publicarea unor rezultate trimestriale peste așteptări.

În schimb, L3Harris Technologies a înregistrat pierderi după apariția unor probleme tehnice într-o rețea de telecomunicații pentru controlul traficului aerian.

Defecțiunea a provocat vineri suspendarea zborurilor la nivel național, iar autoritățile americane au început verificări.

Acțiunile Ballard Power Systems au scăzut puternic după ce producătorul de pile de combustie a raportat pierderi mai mari decât estimările analiștilor.