Moartea unui pensionar nu înseamnă că familia pierde automat dreptul la ultima pensie. În 2026, rudele pot recupera pensia aferentă lunii în care s-a produs decesul și pot solicita separat un ajutor de înmormântare.

În cazul decesului unui pensionar, membrii familiei trebuie să știe ce se întâmplă cu ultima pensie, când poate fi încasată și cine are dreptul să solicite sumele rămase neîncasate. Legislația în vigoare stabilește reguli clare privind plata pensiei în luna decesului, documentele necesare și termenul în care pot fi ceruți banii.

Potrivit prevederilor legale, pensia aferentă lunii în care a avut loc decesul se plătește integral, indiferent de data la care a încetat din viață pensionarul. Astfel, familia poate solicita ultima pensie chiar dacă decesul s-a produs în prima zi a lunii.

Plata pensiei nu continuă însă și în lunile următoare. Dreptul la pensie încetează începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat decesul. Dacă pensia a fost deja virată în contul bancar al persoanei decedate, moștenitorii trebuie să verifice situația sumelor împreună cu banca și casa teritorială de pensii. Retragerea banilor nu este recomandată înainte de clarificarea dreptului de încasare.

Conform articolului 107 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, sumele de pensie rămase neîncasate pot fi solicitate de o singură persoană, în ordinea stabilită de lege. Primul beneficiar este soțul supraviețuitor, urmat de copiii și părinții persoanei decedate. În lipsa acestora, banii pot fi solicitați de ceilalți moștenitori.

Pentru recuperarea sumelor, persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparținea pensionarul. Dosarul trebuie să conțină certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și documentele de stare civilă care dovedesc relația de rudenie sau calitatea de soț supraviețuitor.

În cazul în care solicitarea este făcută de moștenitori, aceștia trebuie să prezinte și certificatul de moștenitor, în care sunt menționate drepturile de pensie rămase neîncasate.

Un alt aspect important îl reprezintă termenul în care pot fi solicitați banii. Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), sumele neîncasate pot fi cerute în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data decesului. Prin urmare, familia nu este obligată să depună cererea imediat după deces, însă este recomandat ca formalitățile să fie rezolvate cât mai curând.

Separat de ultima pensie, membrii familiei pot beneficia, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, de ajutorul de înmormântare. Acesta reprezintă un drept financiar distinct, acordat în baza unor reguli proprii.

În cazul pensiilor private, plata sumelor rămase în urma decesului participantului sau beneficiarului urmează un regim juridic diferit de cel aplicabil pensiilor din sistemul public.

Pe lângă ultima pensie rămasă neîncasată în cazul decesului unui pensionar, familia poate solicita și ajutorul de deces, cunoscut sub denumirea de ajutor de înmormântare. Acesta se acordă separat de pensie și are rolul de a acoperi cheltuielile generate de deces.

Ajutorul poate fi solicitat de o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare. Beneficiarul poate fi soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau orice altă persoană fizică ori juridică ce demonstrează că a achitat aceste cheltuieli.

Începând cu 27 martie 2026, ajutorul de deces acordat în cazul unui pensionar decedat este de 9.192 de lei, conform modificărilor legislative adoptate în 2026.

Pentru obținerea banilor, solicitantul trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii competentă, însoțită de certificatul de deces și de documentele justificative prevăzute de lege. Plata ajutorului de deces se efectuează în termen de trei zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.