Patronatul Farmaciilor Independente (PFI) solicită autorităților măsuri pentru prevenirea și combaterea lipsei medicamentelor din farmacii. Organizația avertizează că exportul paralel poate agrava problemele de aprovizionare de pe piața românească. Printre soluțiile propuse se numără monitorizarea exporturilor și restricționarea temporară a livrărilor externe, atunci când tratamentele pacienților sunt puse în pericol.

Patronatul Farmaciilor Independente atrage atenția asupra problemelor de aprovizionare cu anumite medicamente. Organizația solicită intervenția autorităților pentru asigurarea continuității tratamentelor.

Reprezentanții PFI consideră că exportul paralel poate contribui la agravarea deficitului de medicamente de pe piața internă.

„Nu este acceptabil ca pacienţii să fie nevoiţi să caute un medicament esenţial din farmacie în farmacie, în timp ce există posibilitatea ca produse necesare pieţei interne să fie direcţionate către alte pieţe europene”, se arată în comunicatul transmis luni.

Organizația precizează că exportul paralel este o activitate legală în Uniunea Europeană. Totuși, acesta trebuie desfășurat cu respectarea obligațiilor privind aprovizionarea pieței naționale.

Una dintre principalele solicitări ale patronatului vizează monitorizarea riguroasă a exporturilor și a livrărilor intracomunitare.

Măsura ar trebui aplicată în special medicamentelor aflate deja în deficit sau expuse riscului de discontinuitate.

PFI cere și posibilitatea restricționării temporare a livrărilor externe. O asemenea intervenție ar trebui realizată atunci când există dovezi că aprovizionarea pacienților români este pusă în pericol.

Organizația subliniază că eventualele restricții trebuie să respecte legislația europeană.

„Pacientul român nu trebuie să fie ultimul pe lista de priorităţi”, avertizează reprezentanții patronatului.

Patronatul solicită mai multă transparență privind disponibilitatea medicamentelor în România.

Autoritățile ar trebui să ofere informații actualizate și accesibile despre stocurile existente și eventualele probleme de aprovizionare.

O altă solicitare vizează verificarea distribuitorilor angro. PFI cere autorităților să urmărească respectarea obligațiilor de serviciu public privind aprovizionarea continuă și corespunzătoare a farmaciilor.

Organizația solicită și analizarea accesului echitabil la medicamente pentru farmaciile independente.

Totodată, reprezentanții patronatului vor să participe la mecanismele oficiale de consultare și monitorizare a discontinuităților.

Aceste măsuri ar permite, potrivit PFI, identificarea problemelor și intervenția autorităților în situațiile în care disponibilitatea tratamentelor este afectată.

Reprezentanții organizației precizează că nu contestă principiul liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

Ei consideră însă că activitățile comerciale trebuie să respecte obligațiile privind sănătatea publică.

„Nu contestăm libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană. Solicităm însă respectarea obligaţiilor de sănătate publică şi a dreptului pacienţilor la tratament. Medicamentele nu sunt simple mărfuri. Sunt instrumente esenţiale pentru protejarea sănătăţii şi a vieţii”, se arată în comunicat.

PFI și-a exprimat disponibilitatea de a participa la discuții cu instituțiile responsabile.

Organizația susține că poate prezenta autorităților situațiile concrete de aprovizionare semnalate de farmaciile membre.