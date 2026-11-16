Senatul a adoptat un proiect de lege inițiat de UDMR, care prevede despăgubiri morale de minimum 50.000 de euro pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice. Inițiativa introduce și modificări privind despăgubirile pentru urșii omorâți ilegal. Suma plătită statului ar urma să scadă de la 40.000 la 500 de euro. Activiștii de mediu avertizează că măsura ar putea încuraja braconajul.

Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a anunțat adoptarea în Senat a inițiativei legislative UDMR. Acesta susține că actuala legislație tratează disproporționat uciderea ilegală a urșilor și victimele atacurilor acestora.

În opinia sa, legea stabilește despăgubiri fixe pentru uciderea ilegală a unui urs, dar nu garantează un cuantum minim pentru persoanele atacate sau familiile victimelor.

Fostul ministru a prezentat cele trei modificări importante pe care proiectul le-ar introduce, dacă va fi adoptat definitiv.

Acesta a explicat pe Facebook că persoanele rănite în atacurile animalelor sălbatice ar urma să primească daune morale de minimum 50.000 de euro. În cazul atacurilor mortale, despăgubirile ar reveni familiilor victimelor.

De asemenea, proiectul UDMR clarifică situațiile în care o persoană rănește sau ucide un animal sălbatic pentru a se apăra în timpul unui atac. O asemenea reacție nu ar constitui infracțiune.

A treia modificare vizează despăgubirile pentru uciderea ilegală a urșilor. Potrivit lui Tanczos Barna, populația acestei specii nu este în pericol, astfel că reglementările ar trebui să respecte aceleași principii aplicate altor specii de faună sălbatică.

Braconajul ar rămâne infracțiune, însă despăgubirile datorate statului ar trebui să fie proporționale cu starea populației.

În postarea sa de pe Facebook, fostul ministru a insistat asupra necesității protejării vieții oamenilor și a prezentat poziția UDMR privind modificările legislative.

„Daune morale garantate pentru victimele atacurilor de urs! Actuala reglementare este nedreaptă și disproporționată: pentru uciderea ilegală a unui urs trebuie plătită o despăgubire fixă, în timp ce pentru persoana atacată sau familia victimei unui atac mortal nu există un cuantum minim garantat al daunelor morale. Schimbăm această situație. Senatul a adoptat astăzi, inițiativa legislativă a UDMR, care ar aduce trei schimbări importante: 🟢 Persoanele rănite în atacuri ale animalelor sălbatice ar beneficia de daune morale de cel puțin 50.000 de euro, iar în cazul atacurilor mortale, despăgubirile ar reveni familiei victimei. 🟢 Legitima apărare nu este infracțiune: precizăm clar că fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal sălbatic ca reacție la atacul acestuia nu constituie infracțiune. 🟢 Populația de urs nu este în pericol, prin urmare trebuie să i se aplice aceleași principii de reglementare ca în cazul altor specii de faună sălbatică: braconajul rămâne infracțiune, dar despăgubirile datorate trebuie să fie proporționale cu starea populației. Protejarea vieții umane este pe primul loc! Decizia finală privind inițiativa legislativă aparține Camerei Deputaților”, a postat Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, pe pagina sa de Facebook.

O altă prevedere importantă a proiectului vizează reducerea despăgubirilor plătite statului pentru uciderea ilegală a unui urs.

Potrivit proiectului, cei care omoară ilegal un urs ar putea fi sancționați cu echivalentul a 500 de euro pentru prejudiciul adus statului. Suma este de 80 de ori mai mică decât cea prevăzută în prezent.

Inițiativa a fost depusă de parlamentari UDMR și a primit deja votul Senatului. Activiștii de mediu critică modificarea și avertizează că aceasta ar putea încuraja braconajul.

Dacă prevederile vor intra în vigoare prin modificarea Legii vânătorii, despăgubirea pentru fiecare urs omorât ilegal va scădea de la 40.000 la 500 de euro.

Prin comparație, pentru un urs vânat legal, în cadrul cotei de prevenție, tariful plătit statului este cuprins între 300 și 700 de euro.

Gabriel Păun, președintele organizației Agent Green, a atras atenția la ProTV asupra diferenței dintre costurile braconajului și cele ale vânătorii legale. Acesta consideră că reducerea despăgubirilor ar putea face braconajul mai avantajos financiar.

„Deducem că va deveni mai ieftin să braconezi decât să vânezi legal. Noua lege este un cadou făcut braconierilor, un cadou care încurajează vânătoarea ilegală și chiar o premiază”, spune Păun.

Reprezentanții organizațiilor de mediu susțin că proiectul ar putea avea efecte și asupra aplicării pedepselor pentru braconaj.

În prezent, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Activiștii se tem că modificările propuse ar putea îngreuna sancționarea celor care vânează ilegal urși.

Proiectul a fost criticat și de unii parlamentari în timpul dezbaterilor din plenul Senatului.

Inițiativa introduce și o prevedere referitoare la legitima apărare în cazul atacurilor animalelor. Aceasta există deja în legislația privind protecția animalelor și stabilește că nu constituie infracțiune rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia.

Unii parlamentari se tem însă că această prevedere ar putea fi folosită pentru justificarea uciderii urșilor, inclusiv în situații în care animalele nu reprezintă un pericol pentru oameni.

Senatorul PNL Cristian Niculescu-Tâgârlaș a criticat proiectul și a susținut că modificările ar putea avea efecte asupra dosarelor penale existente pentru braconaj.

„De fapt scopul acestui proiect eu cred că este dezincriminarea, prin aplicarea legii penale mai favorabile, pentru mulți care au dosare penale de braconaj în România”, consideră Cristian Niculescu-Tâgârlaș, senator PNL.

Proiectul de lege urmează să ajungă la votul Camerei Deputaților, forul decizional în acest caz.