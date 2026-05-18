Schimbări majore în legea urșilor bruni. Autoritățile române au introdus o nouă serie de modificări legislative privind modul de intervenție în situațiile de risc generate de prezența urșilor bruni în proximitatea comunităților umane. Măsurile au fost oficializate după promulgarea legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2025.

Actul normativ a fost semnat de președintele României Nicușor Dan și vizează consolidarea cadrului legal existent pentru gestionarea rapidă a incidentelor în care sunt implicate exemplare de urs brun.

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 545/2025)”, arată Administrația Prezidențială.

Noua reglementare aduce actualizări importante la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021, actul de bază care stabilea până acum procedurile de intervenție în cazurile de atac sau comportament agresiv al urșilor bruni.

Modificările vizează în principal:

îmbunătățirea mecanismelor de intervenție imediată;

clarificarea responsabilităților autorităților locale și centrale;

adaptarea procedurilor la situațiile reale din teren;

creșterea eficienței în gestionarea conflictelor om–faună sălbatică.

Scopul central al acestor schimbări este reducerea timpului de reacție în situațiile de risc și creșterea siguranței populației din zonele afectate.

Pe lângă modificarea OUG 81/2021, legea intervine și asupra altor reglementări conexe, inclusiv asupra Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Această corelare legislativă urmărește:

eliminarea neclarităților dintre acte normative;

uniformizarea procedurilor de intervenție;

adaptarea cadrului legal la realitățile actuale din teren.

În ultimii ani, România s-a confruntat cu o creștere a incidentelor în care urșii bruni au ajuns în zone locuite, generând pagube materiale și riscuri pentru populație. În acest context, autoritățile au accelerat procesul de actualizare a legislației pentru a permite intervenții mai rapide și mai eficiente.

Un studiu național prezentat în aprilie 2025 de Ministerul Mediului indică faptul că populația de urs brun din România este semnificativ mai mare decât estimările anterioare. Conform analizelor genetice, în pădurile țării trăiesc între 10.419 și 12.770 de exemplare.

Rezultatele marchează una dintre cele mai importante actualizări științifice privind fauna sălbatică din România din ultimii ani, oferind o imagine mai precisă asupra distribuției speciei la nivel național.

Estimarea populației a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, derulat pentru monitorizarea și conservarea speciei de urs brun.

Cercetătorii au analizat peste 24.000 de probe genetice colectate din 25 de județe. Datele au fost procesate pentru a determina:

numărul minim de indivizi identificați genetic

diversitatea genetică a populației

structura populațională la nivel regional

Metoda ADN este considerată una dintre cele mai precise abordări științifice disponibile, deoarece reduce erorile asociate estimărilor bazate pe observații directe sau urme indirecte.