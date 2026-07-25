Alertă la granița României. O nouă dronă a fost doborâtă de un avion F-16. Nicușor Dan: Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian

O nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă în dimineața zilei de sâmbătă de un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Incidentul a avut loc în zona Deltei Dunării, în apropierea localității Sfântu Gheorghe, fiind confirmat atât de președintele Nicușor Dan, cât și de ministrul Apărării, Radu Miruță. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aparatul de zbor a fost detectat de sistemele de supraveghere ale Armatei înainte de a fi interceptat și distrus.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, în zona de est a țării, în apropierea Deltei Dunării. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aeronava fără pilot a fost identificată după ce a pătruns în spațiul aerian românesc, fiind ulterior interceptată de un avion de vânătoare F-16.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în apropierea localității Sfântu Gheorghe.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16.”

La scurt timp după mesajul șefului statului, ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii suplimentare despre desfășurarea intervenției.

Potrivit acestuia, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat drona imediat după intrarea acesteia în spațiul aerian al României, iar aeronava a fost neutralizată câteva minute mai târziu de un avion F-16 românesc.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc.”

Doborârea dronei are loc în contextul în care zona de la granița estică a României rămâne una sensibilă din punct de vedere al securității, pe fondul conflictului din Ucraina. În ultimii ani, autoritățile române au semnalat în repetate rânduri incidente în care drone sau fragmente ale acestora au ajuns în apropierea frontierei ori au pătruns în spațiul aerian național.

Intervenția de sâmbătă arată că sistemele de supraveghere și apărare aeriană au reacționat rapid după detectarea aparatului de zbor, iar aeronava a fost neutralizată înainte de a putea reprezenta un risc suplimentar.

Până în acest moment, autoritățile nu au transmis informații privind proveniența dronei, tipul acesteia sau eventualele pagube produse în urma doborârii. De asemenea, nu au fost anunțate victime sau alte incidente asociate operațiunii.