Rheinmetall dublează producția de pulbere pentru muniție. Germania accelerează extinderea uneia dintre cele mai mari fabrici de armament din Europa

Grupul german Rheinmetall, unul dintre cei mai importanți producători de armament din lume, își extinde semnificativ capacitatea de producție pentru a răspunde cererii tot mai mari de muniție din Europa. Compania va dubla producția de pulbere explozivă până în 2028, într-un context în care statele europene investesc masiv în reînarmare, iar industria încearcă să elimine blocajele din lanțurile de aprovizionare.

Producătorul german a lansat proiectul de extindere denumit „Project Firepower”, prin care fabrica din Aschau am Inn, în apropiere de München, va deveni una dintre cele mai mari unități de producție a pulberii explozive pentru muniție din Europa.

Investiția vine într-un moment în care statele europene își măresc rapid cheltuielile pentru apărare, pe fondul războiului din Ucraina și al programelor de reînarmare lansate în ultimii ani. Una dintre cele mai mari probleme ale industriei de profil rămâne însă lipsa capacităților de producție pentru muniție și materiile prime necesare fabricării acesteia.

Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, susține că pulberea explozivă reprezintă o componentă esențială pentru funcționarea oricărui sistem de armament convențional.

„Fără pulbere explozivă este imposibil să ne protejăm oamenii, pentru că, în final, ai nevoie de pulbere pentru muniţie. Fără ea, niciun proiectil nu poate fi lansat din ţeavă”, a declarat Armin Papperger, într-un interviu acordat CNBC.

Conflictul din Ucraina a consumat într-un ritm accelerat stocurile de muniție ale statelor occidentale, iar acest lucru a dus la creșterea cererii pentru pulbere explozivă și la majorarea prețurilor.

În același timp, industria europeană s-a confruntat cu dificultăți în aprovizionarea cu nitroceluloză, cunoscută și sub denumirea de „bumbac-pulbere”, principalul ingredient utilizat în încărcăturile de propulsie ale muniției moderne.

Ani la rând, producătorii europeni au depins de importurile din China de fibre scurte de bumbac, materia primă necesară fabricării nitrocelulozei. Reducerea exporturilor chineze din ultimii ani a accentuat însă presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare.

Potrivit lui Papperger, Rheinmetall și-a consolidat între timp rezervele și dispune de suficiente materii prime pentru aproximativ patru ani de producție. Totodată, compania dezvoltă soluții alternative bazate pe celuloză obținută din lemn, în încercarea de a reduce dependența de fibrele de bumbac.

Planurile companiei prevăd dublarea capacității de producție până în 2028, când fabrica din Bavaria ar urma să producă aproximativ 4.200 de tone metrice de pulbere explozivă pe an, de peste două ori mai mult decât în prezent.

În paralel, Rheinmetall investește milioane de euro și în modernizarea fabricilor sale din Spania și Elveția.

Compania se numără printre puținii producători la nivel mondial care controlează întregul proces de fabricație al muniției, de la producerea pulberii de propulsie până la realizarea tubului cartușului și a proiectilului final.

Pulberea fabricată în Germania va fi folosită pentru muniție destinată dronelor, armelor de calibru mic și mare, tancurilor și sistemelor moderne de artilerie.

În ultima perioadă, dezvoltarea accelerată a dronelor și a sistemelor militare bazate pe inteligență artificială a alimentat dezbaterile privind viitorul industriei de apărare.

Armin Papperger consideră însă că noile tehnologii nu vor elimina necesitatea armamentului convențional.

„Dronele completează aceste capabilităţi, nu le înlocuiesc. Pentru noi înseamnă chiar mai multe oportunităţi de afaceri, nu mai puţine”, a afirmat directorul Rheinmetall.

Acesta estimează că portofoliul de comenzi al companiei va depăși 100 de miliarde de euro până la sfârșitul acestui an, ceea ce ar asigura un volum ridicat de activitate pentru cel puțin următorii zece ani.

Extinderea uzinei din Bavaria reflectă schimbările majore prin care trece industria europeană de apărare. Pe lângă majorarea bugetelor militare, statele europene încearcă să își refacă propriile capacități industriale pentru a reduce dependența de furnizori externi și pentru a putea susține ritmul ridicat al producției de armament și muniție.

Potrivit lui Armin Papperger, Europa nu poate conta nici pe producția americană pentru acoperirea necesarului de muniție, deoarece Statele Unite își refac propriile stocuri, care s-ar situa în prezent la doar 20-30% din nivelurile considerate necesare.

Investiția Rheinmetall este astfel văzută ca un pas important în consolidarea autonomiei industriale și militare a Europei, într-un context de securitate considerat tot mai dificil.