Europa majorează masiv bugetele pentru Apărare. Cinci industrii care câștigă miliarde din noua cursă a înarmării

Europa traversează cea mai amplă transformare a politicilor de apărare din ultimele decenii. După ani în care cheltuielile militare au rămas pe plan secund, statele europene alocă acum sume record pentru securitate și reînarmare. Creșterea investițiilor este susținută atât de guvernele naționale, cât și de programe europene de sute de miliarde de euro. Efectele se văd deja în mai multe sectoare economice care beneficiază direct de noul val de finanțare.

Cheltuielile pentru Apărare au devenit una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene după invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit datelor Agenției Europene de Apărare, bugetele militare ale statelor membre au urcat de la 218 miliarde de euro în 2021 la aproximativ 381 de miliarde de euro în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 75% în numai patru ani.

La nivel global, cheltuielile militare au atins în 2025 un nivel record de 2,9 trilioane de dolari. Europa a fost principalul motor al acestei creșteri, cu o majorare de 14%, până la 864 miliarde de dolari, conform Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

Germania a depășit pentru prima dată după 1990 pragul NATO de 2% din PIB alocat apărării, ajungând la 2,3%.

În paralel, Comisia Europeană a lansat programul ReArm Europe, redenumit ulterior Readiness 2030, care urmărește mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților militare ale continentului. Un element central al acestui plan este instrumentul SAFE (Security Action for Europe), prin care Bruxelles-ul intenționează să atragă până la 150 de miliarde de euro de pe piețele financiare.

Totodată, clauza derogatorie din Pactul de Stabilitate și Creștere permite statelor membre să majoreze cheltuielile pentru apărare fără a fi constrânse de regulile fiscale obișnuite. Comisia Europeană estimează că o creștere a bugetelor militare cu 1,5% din PIB ar putea genera aproximativ 650 de miliarde de euro spațiu fiscal suplimentar în următorii patru ani.

Primele beneficiare ale noului val de investiții sunt companiile tradiționale din sectorul apărării. Grupuri precum Rheinmetall, Leonardo sau Saab se află în centrul programelor europene de reînarmare și își extind accelerat capacitățile de producție.

Capacitatea anuală de producție de muniție a Uniunii Europene a crescut de la aproximativ 300.000 de proiectile în 2022 la circa 2 milioane de unități până la sfârșitul anului 2025. Potrivit analizelor publicate de Financial Times și de serviciile de cercetare ale Parlamentului European, ritmul de extindere depășește de aproximativ trei ori nivelurile obișnuite din perioadele de pace.

În Germania, comenzile interne asociate industriilor de apărare au crescut cu peste 50% la finalul anului 2025 comparativ cu nivelurile deja ridicate înregistrate după declanșarea războiului din Ucraina.

Comisia Europeană direcționează fonduri către extinderea liniilor de producție și reducerea termenelor de livrare, care pentru unele sisteme de apărare aeriană se întind în prezent pe mai mulți ani.

Totuși, sectorul continuă să se confrunte cu o problemă structurală. Potrivit Conferinței de Securitate de la München, doar 9% dintre contractele europene de apărare au fost atribuite în mod tradițional unor furnizori din alte state membre, în timp ce firmele naționale au câștigat peste trei sferturi din totalul contractelor.

Conflictul din Ucraina a schimbat radical percepția asupra dronelor și a rolului acestora pe câmpul de luptă. Costurile reduse, flexibilitatea operațională și eficiența demonstrată în război au determinat statele europene să accelereze investițiile în acest segment.

Franța a alocat 8,5 miliarde de euro pentru extinderea stocurilor de muniții și drone prin noua lege a planificării militare. Programul prevede inclusiv o creștere de 400% a stocurilor de drone explozive până în anul 2030.

În aprilie 2026, Germania și Ucraina au semnat un pachet de apărare în valoare de 4 miliarde de euro care include proiecte comune pentru producția de drone și dezvoltarea sistemelor autonome.

La începutul anului 2026, Uniunea Europeană a lansat Inițiativa Europeană de Apărare împotriva Dronelor (EDDI), proiect care urmărește dezvoltarea unui scut anti-drone multistratificat la nivelul tuturor statelor membre până în 2027.

Companiile specializate în acest domeniu beneficiază deja de creșterea cererii. Producătorul german Quantum Systems, cunoscut pentru drona Vector utilizată și testată în Ucraina, și-a extins rapid activitatea atât în segmentul militar, cât și în cel comercial.

Creșterea bugetelor pentru apărare nu se limitează la echipamente militare și armament convențional. O parte tot mai mare a investițiilor este direcționată către protejarea infrastructurilor critice și a rețelelor informatice.

În 2025, Uniunea Europeană a alocat 145,5 milioane de euro pentru consolidarea securității cibernetice în rândul IMM-urilor, administrațiilor publice și furnizorilor de servicii medicale.

La 20 ianuarie 2026, Comisia Europeană a propus un nou pachet legislativ care modifică Directiva NIS2 și urmărește consolidarea rezilienței lanțurilor de aprovizionare din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Banca Europeană de Investiții a inclus în mod explicit securitatea cibernetică printre domeniile prioritare pentru finanțarea proiectelor de apărare și securitate.

Datele publicate de CONTEXT arată că veniturile generate de piața europeană de securitate cibernetică au crescut cu 10% în aprilie 2026 comparativ cu anul precedent. Segmentul gestionării identității și accesului, esențial pentru protejarea sistemelor guvernamentale și militare, a înregistrat un avans de 18%.

Caracterul dual al tehnologiilor cibernetice face ca investițiile militare să stimuleze simultan și piața soluțiilor comerciale de securitate digitală.

Extinderea producției de armament și echipamente militare generează o cerere suplimentară semnificativă pentru materii prime industriale.

Potrivit estimărilor Goldman Sachs, aproximativ 40% din creșterea cheltuielilor pentru apărare din Europa va fi direcționată către achiziția de echipamente cu conținut ridicat de metale, dublu față de media istorică de aproximativ 20% utilizată în cadrul NATO.

Banca estimează că procesul de reînarmare va determina o creștere cu 6% a cererii europene de metale industriale până în 2027. La nivel mondial, cererea de cupru ar putea crește cu 0,9%, cea de nichel cu 1,3%, iar consumul de oțel cu 0,4%.

Cuprul este considerat principalul beneficiar al acestei tendințe, fiind utilizat în aproape toate sistemele militare moderne, de la vehicule și sisteme de armament până la infrastructură energetică și comunicații.

În paralel, semiconductoarele devin o componentă strategică pentru autonomia tehnologică a Europei. Sistemele moderne de apărare, inclusiv radarele, comunicațiile criptate și platformele de război electronic, depind de procesoare avansate și de componente electronice specializate.

Programul pentru Industria Europeană de Apărare (EDIP), lansat în 2026 și finanțat cu 1,5 miliarde de euro, include fonduri dedicate semiconductorilor pe bază de nitrură de galiu utilizați în sistemele radar și de război electronic.

Responsabilii europeni avertizează că industria de apărare a continentului rămâne dependentă de microelectronica produsă în afara Uniunii Europene. Din acest motiv, dezvoltarea unei capacități proprii de producție a semiconductorilor destinați aplicațiilor militare este considerată una dintre prioritățile strategice ale următorului deceniu.