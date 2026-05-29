UPDATE: Nicușor Dan convoacă CSAT după incidentul de la Galați. Președintele a discutat cu șeful NATO. România cere consolidarea apărării antiaeriene
UPDATE 11:11 Nicușor Dan a discutat cu șeful NATO după incidentul de la Galați. România cere consolidarea apărării antiaeriene
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după incidentul pe care îl consideră cel mai grav eveniment de securitate produs pe teritoriul României de la declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Șeful statului a condamnat incidentul și a transmis că responsabilitatea aparține în totalitate Federației Ruse, apreciind că acțiunile Moscovei demonstrează lipsă de respect față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO.
Potrivit lui Nicușor Dan, în cadrul convorbirii cu Mark Rutte a fost reafirmată solidaritatea Alianței Nord-Atlantice față de România, iar cele două părți au convenit să continue coordonarea strânsă pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic.
Președintele a precizat că discuțiile au vizat inclusiv întărirea capacităților de apărare antiaeriană și antidronă, în contextul incidentului produs la Galați.
„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.”
Totodată, Nicușor Dan a subliniat că România rămâne un aliat puternic în cadrul NATO și nu va accepta ca efectele războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei să pună în pericol securitatea cetățenilor români.
Știrea inițială
Președintele Nicușor Dan a convocat vineri, la ora 11:00, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Șeful statului califică incidentul drept cel mai grav eveniment care a afectat teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina și anunță măsuri diplomatice, militare și politice împotriva Federației Ruse.
Nicușor Dan: Incidentul de la Galați este fără precedent
Într-un mesaj publicat vineri, președintele României a anunțat convocarea CSAT și a transmis că autoritățile vor analiza consecințele incidentului produs la Galați, unde o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc de locuințe.
Președintele și-a exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de incident și a transmis că statul român va acorda sprijin tuturor celor implicați.
„Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român.”
România acuză direct Federația Rusă
Șeful statului susține că responsabilitatea pentru incident aparține în totalitate Moscovei și consideră că evenimentul este o consecință directă a războiului declanșat împotriva Ucrainei.
„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional.
Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.”
Cum au reacționat Forțele Armate Române
Nicușor Dan a explicat că armata a urmărit drona după intrarea acesteia în spațiul aerian național, însă nu a fost posibilă doborârea aparatului fără riscuri pentru populația civilă.
„Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.”
Potrivit președintelui, două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT au monitorizat permanent drona.
„După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.”
România cere sprijin suplimentar din partea NATO
În mesajul său, președintele a anunțat o serie de măsuri deja inițiate de autoritățile române după incidentul de la Galați.
Printre acestea se numără informarea tuturor aliaților NATO și a partenerilor din Uniunea Europeană, precum și solicitarea unor capabilități suplimentare pentru combaterea dronelor.
„Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.
România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.”
Sesizare la ONU și măsuri diplomatice împotriva Rusiei
Președintele a anunțat că România va informa oficial Consiliul de Securitate al ONU cu privire la incident și la încălcarea normelor internaționale.
„România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă.”
În paralel, instituțiile responsabile au fost mobilizate pentru gestionarea situației și pentru desfășurarea unei anchete complete.
Potrivit șefului statului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și Serviciul Român de Informații lucrează împreună cu autoritățile locale pentru evaluarea consecințelor și stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă.”
Mesaj ferm privind securitatea României și sprijinul pentru Ucraina
În finalul mesajului, Nicușor Dan a transmis că România nu va accepta ca efectele războiului din Ucraina să afecteze cetățenii români și a reafirmat sprijinul pentru Kiev.
„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție.
Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.”
