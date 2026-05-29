Amenințare directă din Rusia după atacul din Galați! Dmitri Medvedev: „Acest lucru se va întâmpla în continuare”

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat după incidentul produs la Galați, unde doi români au fost răniți în urma prăbușirii unei drone asupra unui bloc de locuințe. Oficialul rus a transmis un mesaj dur la adresa statelor europene care susțin Ucraina și a avertizat că astfel de incidente se vor repeta.

Mesajul lui Medvedev a fost publicat după ce o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineață pe un bloc din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament aflat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Alte zeci de locatari au fost evacuați din clădire din motive de siguranță.

Dmitri Medvedev a declarat că trebuie stabilit cui aparține drona care a căzut pe blocul din România, însă a susținut că statele membre ale Uniunii Europene sunt participante directe la războiul împotriva Rusiei.

„Trebuie să ne dăm seama a cui dronă a căzut pe o casă din România, dar țărilor UE ar fi mai bine să se plângă despre acest subiect. Statele europene sunt participante directe la războiul cu Rusia și nimeni nu contestă acest lucru… Așadar, să se pregătească: acest lucru se va întâmpla în continuare”, a scris Dmitri Medvedev, potrivit Digi24.

În mesajul său, Medvedev a făcut referire și la locurile unde sunt amplasate fabrici de drone folosite pentru susținerea Ucrainei în conflict.

„Este un război! Iar cetățenii statelor UE, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai ales în acele locuri unde sunt amplasate fabricile de drone pentru nevoile formațiunilor banderiste”, a mai scris acesta.

Incidentul de la Galați este considerat unul dintre cele mai grave episoade care au afectat direct teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. În urma atacului, Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a discuta implicațiile situației și măsurile care trebuie luate.

Explozia produsă la etajul superior al blocului a provocat panică în rândul locatarilor, iar echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și evacuarea oamenilor din clădire. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.