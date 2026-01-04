Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a provocat reacții puternice după ce a sugerat public că liderii occidentali ar putea fi ținte ale unor operațiuni de răpire. Într-o declarație citată de agenția rusă TASS și preluată de dpa, Medvedev l-a nominalizat pe cancelarul german Friedrich Merz, folosind un limbaj extrem de dur.

„Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente”, a afirmat Medvedev, susținând că un asemenea scenariu nu ar fi „nerealist”, potrivit Agerpres.

Dmitri Medvedev a afirmat că ar exista „motive pentru urmărirea penală chiar în Germania”, sugerând că o astfel de acțiune „nu ar fi o pierdere, mai ales când cetățenii suferă inutil”.

Fostul președinte al Rusiei (2008–2012) s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai vocali susținători ai liniei dure a Kremlinului, lansând frecvent atacuri agresive și ironice la adresa Ucrainei și a statelor occidentale.

În aceeași intervenție, Medvedev a criticat poziția administrației Trump privind legitimitatea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat sâmbătă într-o operațiune militară a SUA și transportat la New York, afirmând că argumentele potrivit cărora Maduro nu ar fi un lider legitim „nu rezistă unei analize”.

De asemenea, fostul lider de la Kremlin l-a vizat și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că mandatul acestuia ar fi expirat. Moscova a reiterat de mai multe ori această poziție, argumentând că absența unor alegeri noi face ca Zelenski să fie un lider ilegitim.

Autoritățile de la Kiev resping acuzațiile, precizând că, potrivit Constituției Ucrainei, mandatul prezidențial poate fi extins pe durata stării de război.

Intervenția Statelor Unite în Venezuela ridică „întrebări serioase privind respectarea dreptului internațional” și poate accentua diviziunile regionale și globale, a declarat duminică, 4 ianuarie, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, într-un comunicat citat de AFP.

Reacția a venit după capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane, într-o operațiune militară în Venezuela.

„În calitate de organizație regională multilaterală dedicată democrației, drepturilor omului și statului de drept, Consiliul Europei consideră că orice recurgere la forță pe teritoriul unui alt stat ridică grave semne de întrebare cu privire la dreptul internațional”, a transmis Alain Berset.

Oficialul a subliniat că o astfel de intervenție pune sub semnul întrebării principii fundamentale ale Cartei Națiunilor Unite, precum suveranitatea statelor, integritatea teritorială și neamestecul în afacerile interne. Secretarul general al Consiliului Europei a avertizat totodată asupra riscului accentuării polarizării, atât în Venezuela, cât și la nivel regional și global, între statele care consideră intervenția o încălcare gravă a dreptului internațional și cele care o apreciază ca fiind justificată, ceea ce ar putea alimenta percepția unor „standarde duble”.

„Aceste fracturi fragilizează fundațiile securității internaționale”, a spus Berset, atrăgând atenția asupra pericolului aplicării unor standarde duble în relațiile internaționale. „Atunci când se vorbește despre schimbare de regim sau influență străină, se aplică mult prea des duble standarde, mai degrabă în funcție de interesele strategice sau de proximitatea ideologică decât de principii juridice comune”, a mai precizat oficialul european.

Alain Berset a spus că dreptul internațional trebuie aplicat în mod egal tuturor statelor.