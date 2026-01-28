Premierul Ilie Bolojan a efectuat miercuri o vizită oficială la Berlin, unde a avut o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relației bilaterale, în special în domeniile energiei, industriei, apărării și în cadrul programului european SAFE.

„Traversăm o perioadă cu incertitudini. Presiunea asupra economiilor europene şi competiţia globală tot mai dură, războiul din Ucraina, ne obligă să fim mai eficienţi în deciziile noastre. Parteneriatul dintre România şi Germania permite acest tip de abordare”, a declarat premierul Bolojan, în cadrul conferinţei comune cu omologul său german.

Bolojan a subliniat că Germania este principalul partener economic al României, cu investiții directe de peste 18,5 miliarde euro și peste 10.000 de companii active în țară, care oferă locuri de muncă pentru aproximativ 200.000 de români.

„Comerţul bilateral a depăşit 42 de miliarde de euro în 2024. Ne aşteptăm la date similare şi în 2025. Investiţiile germane sunt de peste 18 miliarde şi jumătate de euro. Peste 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, având peste 200.000 de angajaţi români. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie şi stabilitate. Dar, dincolo de cifre, înseamnă încredere”, a subliniat premierul Bolojan, el precizând că România îşi propune să dezvolte această colaborare.

În cadrul vizitei, a fost semnat un memorandum de cooperare cu Ministerul german al Apărării, considerat un instrument practic pentru modernizarea industriei de apărare din România. Premierul a precizat că documentul va ajuta țara să răspundă mai rapid nevoilor de securitate, într-un context internațional marcat de incertitudini și presiuni economice.

„Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în următorii ani şi unde România vrea să fie un partener serios. Memorandumul semnat astăzi cu Ministerul Apărării al Republicii Federale Germania este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare şi să răspundem mai rapid nevoilor de securitate”, a precizat premierul.

Bolojan a menționat că parteneriatul româno-german este construit pe încredere și rezultate concrete, iar colaborarea dintre cele două state va continua să se dezvolte pe baza intereselor comune din UE și NATO.

„I-am prezentat domnului cancelar obiectivele şi acţiunile noastre pentru apărarea Flancului Estic şi asigurarea securităţii în zona Mării Negre. Apărarea aeriană este una dintre priorităţile noastre, iar contribuţia Germaniei în acest domeniu este necesară şi apreciată”, a arătat premierul României.

În ceea ce privește Ucraina, premierul a reiterat sprijinul pentru o pace justă și durabilă, condamnând atacurile Rusiei asupra civililor și infrastructurii critice.

„Atacurile Rusiei asupra civililor şi asupra infrastructurii critice, inclusiv energetice, afectează grav populaţia şi de aceste lucruri trebuie să ţinem cont în deciziile noastre politice şi de securitate”, a menţionat premierul Ilie Bolojan.

A adăugat că România susține deschiderea rapidă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, considerând stabilitatea Chișinăului o prioritate strategică.

„Stabilitatea Chişinăului şi parcursul său european contează pentru întreaga regiune. În acest context, rolul Uniunii Europene este esenţial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetăţeni şi pentru securitatea regională”, a arătat premierul.

Un alt punct abordat a fost aderarea României la OCDE, obiectiv pe care guvernul îl dorește îndeplinit până la finalul anului.

„I-am mulţumit domnului cancelar pentru sprijinul constant acordat acestui obiectiv. România îşi doreşte să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente şi mai multă credibilitate internaţională. De aceea, ne-am propus să finalizăm procesul de aderare anul acesta”, a adăugat Ilie Bolojan.

La finalul declarației, Ilie Bolojan a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat românilor din diaspora, dar și pentru contribuția la păstrarea identității culturale a comunității germane din România. A precizat că discuțiile cu partea germană vor continua în perioada următoare la București.

„Relaţia dintre România şi Germania nu este doar despre instituţii şi politici. Mulţumesc Germaniei pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc, muncesc şi se integrează în societatea germană. În acelaşi timp, mulţumesc pentru sprijinul oferit comunităţii germane din România, saşii şi şvabii, prin proiecte care contribuie la păstrarea identităţii lor şi pentru promovarea patrimoniului cultural şi care reprezintă aceste comunităţi pentru România. Astăzi ne-am uitat la ce urmează şi la ce putem face concret. România şi Germania pot face mai mult împreună, dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune şi capacitatea de a lua decizii şi de a ne susţine în Uniunea Europeană. Mulţumesc cancelarului federal Friedrich Merz pentru întâlnirea de astăzi. Vom continua discuţiile la Bucureşti, în viitorul apropiat, concentrându-ne pe ceea ce avem de făcut”, a spus premierul în finalul declaraţiei.

Știrea inițială:

Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost primit miercuri, la Berlin, de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul vizitei oficiale de două zile pe care o efectuează în Republica Federală a Germaniei. Întâlnirea a avut loc la sediul Cancelariei Federale.

Ceremonia de primire s-a desfășurat cu onoruri militare, fiind intonate imnurile naționale ale celor două state, pe platoul din fața sediului guvernului federal german. Potrivit programului oficial, cei doi lideri urmează să aibă convorbiri tête-à-tête, o reuniune în plenul delegațiilor și o conferință de presă comună.

Vizita premierului român are un caracter preponderent executiv, cu accent pe domeniul apărării și pe consolidarea relațiilor economice bilaterale. În acest context, au fost avute în vedere evoluțiile recente din mediul de securitate european, inclusiv implicațiile războiului din Ucraina și rolul Germaniei și României în cadrul arhitecturii de securitate europene.

Ilie Bolojan a subliniat că, fiind situată în estul Europei, România este mai expusă efectelor conflictului din Ucraina, iar dezvoltarea colaborării cu Germania în domeniul apărării reprezintă un interes strategic pentru București.

În cadrul vizitei la Berlin, premierul României a avut o întrevedere și cu vicepreședintele Parlamentului Federal german, Andrea Lindholz. Discuțiile au vizat aprofundarea relațiilor dintre cele două legislative, în contextul pozițiilor convergente ale României și Germaniei în politica europeană și internațională.

Ilie Bolojan a arătat că, deși vizita are o componentă executivă pronunțată, dialogul parlamentar este important pentru consolidarea relațiilor bilaterale. La rândul său, Andrea Lindholz a evidențiat istoria îndelungată a parteneriatului româno-german și existența unor proiecte comune, menționând rolul comunităților din cele două țări ca punte de legătură.

În cadrul discuțiilor, partea germană a subliniat importanța securității și digitalizării, precum și necesitatea unei poziționări mai bune a statelor europene într-un context global marcat de actori puternici. Premierul român a arătat că și pentru România digitalizarea reprezintă un obiectiv major, fiind vizată integrarea bazelor de date și eficientizarea serviciilor publice.

De asemenea, a fost evidențiat faptul că dezvoltarea piețelor europene și cooperarea economică contribuie la menținerea competitivității Uniunii Europene pe plan internațional.

Potrivit informării Guvernului, Andrea Lindholz a apreciat România drept un exemplu de bune practici în gestionarea minorităților și a subliniat rolul comunității germane din România în păstrarea identității culturale. Ilie Bolojan a mulțumit, la rândul său, pentru sprijinul acordat comunității românești din Germania și comunității germane din România.

Premierul a evidențiat importanța învățământului în limba germană în România, atât pentru etnicii germani, cât și pentru elevii români, precum și eforturile autorităților germane de a sprijini predarea limbii române.

Pe agenda premierului se mai află întâlniri cu liderul grupului parlamentar CDU din Bundestag, Jens Spahn, cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, precum și cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster.

În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, Ilie Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va avea discuții cu directorul fundației care administrează memorialul, Uwe Neumarker. De asemenea, premierul se va întâlni, la Ambasada României din Berlin, cu reprezentanți ai comunității românești.

Românii reprezintă a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane, la care se adaugă circa 500.000 de etnici germani originari din România, bine integrați în societatea germană.