Ilie Bolojan explică întâlnirea cu președinta CCR. „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins criticile apărute după întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, desfășurată cu trei zile înaintea unei decizii importante a CCR pentru Guvern. Într-o conferință de presă susținută la Oradea, Bolojan a declarat că discuția a vizat chestiuni administrative și a negat orice interferență în activitatea Curții. CCR a transmis, la rândul său, că întâlnirile conducerii instituției cu reprezentanții puterii executive privesc exclusiv organizarea și administrarea activității Curții.

Ilie Bolojan a susținut, în conferința de presă de la Oradea, că întâlnirea cu Simina Tănăsescu trebuie analizată în contextul atribuțiilor administrative pe care le exercită reprezentanții instituțiilor publice și a respins interpretările potrivit cărora discuția ar fi putut avea legătură cu dosarele aflate pe rolul CCR.

„Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”, a răspuns Bolojan într-o conferință de presă la Oradea. „De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Este un caz în care se încearcă această schemă. Când ocupi o funcție publică ai întâlniri cu reprezentați de instituții sau companii”, a completat prim-ministrul interimar.

Premierul interimar a invocat și experiența din perioada în care conducea Primăria Oradea, explicând că întâlnirile dintre responsabilii instituțiilor sunt necesare atunci când trebuie soluționate probleme administrative și că acestea nu presupun discutarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor.

„Când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuie să meargă să rezolve probleme. Sigur că am avut întâlniri cu cei care conducea Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele administrative, dar asta nu înseamnă că discutau cazurile de pe rol”.

Curtea Constituțională a României a intervenit duminică în controversa provocată de informațiile privind întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan. Instituția a precizat că discuțiile purtate de președinta CCR cu reprezentanții autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte referitoare la organizarea, administrarea și desfășurarea activității Curții, în limitele stabilite prin lege.

Precizările CCR au fost făcute după reacțiile generate de întâlnirea celor doi oficiali, inclusiv cele venite din partea Consiliului Superior al Magistraturii și a președinților curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor.

Curtea a apărat conduita președintei instituției și a susținut că activitatea publică și profesională a acesteia exclude interpretarea potrivit căreia demersurile administrative ar fi putut avea un alt scop.

„Conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei CCR, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, potrivit CCR.

În același context, președinta Curții Constituționale a respins „ferm şi categoric” posibilitatea ca dosarele pe care judecătorii constituționali trebuie să le soluționeze să fie discutate în întâlniri desfășurate în afara cadrului oficial.

Potrivit poziției transmise de CCR, nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara procedurilor și a cadrului legal în care aceasta trebuie analizată și soluționată.

Instituția a explicat, de asemenea, că funcția de președinte al Curții Constituționale nu presupune exclusiv exercitarea atribuțiilor jurisdicționale. Simina Tănăsescu are, potrivit legislației privind funcționarea CCR, și responsabilități privind administrarea, organizarea și reprezentarea instituției.