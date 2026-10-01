Rezervele valutare au coborât la 60 de miliarde de euro. BNR anunță ieșiri de peste 8 miliarde

Rezervele valutare administrate de Banca Națională a României au scăzut în septembrie 2026, ajungând la 60,06 miliarde de euro la finalul lunii. La 31 august, nivelul acestora era de 64,86 miliarde de euro. Pe parcursul lunii septembrie, intrările au depășit 3,3 miliarde de euro, în timp ce ieșirile au trecut de 8,1 miliarde de euro.

Datele publicate de BNR arată o diminuare cu aproximativ 4,8 miliarde de euro a rezervelor valutare într-o singură lună. La 30 septembrie, acestea însumau 60,060 miliarde de euro, comparativ cu 64,865 miliarde de euro la sfârșitul lunii august.

Diferența vine în contextul în care ieșirile înregistrate pe parcursul lunii au fost semnificativ mai mari decât intrările.

„La 30 septembrie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 60.060 milioane euro, faţă de 64.865 milioane euro la 31 august 2026. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 3.302 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele; Ieşiri de 8.107 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 2.684 milioane euro); plăţi din contul Comisiei Europene şi altele”, arată BNR, joi într-un comunicat de presă.

Din totalul ieșirilor de 8,107 miliarde de euro înregistrate în septembrie, aproximativ 2,684 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută.

Celelalte operațiuni au inclus modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la banca centrală, precum și plăți din contul Comisiei Europene.

De cealaltă parte, intrările au însumat 3,302 miliarde de euro. Acestea au provenit, între altele, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și din modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit.

În cazul aurului, cantitatea deținută în rezervă nu s-a modificat în septembrie și s-a menținut la 103,6 tone.

Pe fondul evoluției prețurilor internaționale, valoarea rezervei de aur a ajuns la 12,28 miliarde de euro.

Luând în calcul atât valutele, cât și aurul, rezervele internaționale ale României însumau 72,34 miliarde de euro la 30 septembrie 2026. Cu o lună înainte, la 31 august, acestea se situau la 77,62 miliarde de euro.

Pentru luna octombrie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută sunt considerabil mai mici decât cele menționate pentru septembrie.

Potrivit datelor BNR, obligațiile care ajung la scadență în octombrie, fie direct, fie garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 350 de milioane de euro.