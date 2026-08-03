Curs valutar BNR, 3 august 2026. Leul câștigă teren în fața principalelor valute

Banca Națională a României a publicat luni, 3 august 2026, cursul valutar pentru principalele monede internaționale. Leul s-a apreciat față de euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, cea mai mare scădere fiind înregistrată de moneda Elveției. Totodată, prețul aurului a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni. BNR a prezentat și situația rezervelor valutare și internaționale ale României.

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României arată că moneda națională și-a consolidat poziția în raport cu principalele valute de referință. Cea mai importantă variație a fost consemnată în cazul francului elvețian, care a înregistrat cea mai amplă depreciere dintre monedele urmărite.

Francul elvețian a fost cotat la 5,6318 lei, după o scădere de puțin peste un ban față de ședința precedentă.

Lira sterlină a coborât la 6,1231 lei, în timp ce dolarul american a fost cotat la 4,5503 lei, cu aproape un ban mai puțin decât în ziua anterioară.

Și moneda unică europeană s-a depreciat ușor, cursul oficial fiind stabilit la 5,2460 lei.

Pe lângă actualizarea cotațiilor valutare, BNR a anunțat și o nouă scădere a prețului aurului, evoluție care a dus cotația la minimul ultimelor două săptămâni.

Prețul unui gram de aur s-a diminuat cu 1,19 lei și a ajuns la 593,4384 lei.

Acesta este cel mai redus nivel înregistrat din 20 iulie 2026 până în prezent.

Indicele ROBOR continuă să fie unul dintre principalii indicatori ai pieței financiare, fiind utilizat ca referință pentru numeroase contracte de credit cu dobândă variabilă.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata dobânzii la care o bancă împrumută lichidități altor bănci de pe piața interbancară.

Ratele de referință ROBOR sunt stabilite pentru opt scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), o săptămână, o lună, trei luni, șase luni, nouă luni și 12 luni. Începând cu 11 noiembrie, BNR nu mai publică indicele ROBOR pentru scadența de nouă luni.

Indicele este calculat zilnic pe baza mediei aritmetice a cotațiilor de dobândă furnizate de zece instituții de credit selectate de Banca Națională a României.

Evoluția indicelui ROBOR la trei luni indică fluctuații importante în intervalul analizat, cu diferențe de aproape un punct procentual între nivelul minim și cel maxim.

Valoarea maximă a ROBOR 3M a fost de 6,69%, fiind înregistrată la 28 iulie 2025.

Minimul perioadei a fost consemnat la 27 februarie 2026, când indicele a coborât la 5,74%.

Media ROBOR 3M pentru intervalul 27 iulie 2025 – 3 august 2026 este de 6,1%.

Banca Națională a României a anunțat că rezervele valutare s-au redus ușor la finalul lunii iulie, pe fondul diferenței dintre intrările și ieșirile de fonduri.

La 31 iulie 2026, rezervele valutare se situau la 63,230 miliarde de euro, comparativ cu 63,493 miliarde de euro înregistrate la 30 iunie 2026, potrivit comunicatului transmis de instituție.

În cursul lunii au fost înregistrate intrări de 988 milioane de euro, provenite din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.

În aceeași perioadă, ieșirile au însumat 1,251 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime obligatorii în valută, plata ratelor și dobânzilor aferente datoriei publice denominate în valută, în valoare de aproximativ 697 milioane de euro, precum și alte operațiuni.

Datele publicate de banca centrală arată că rezerva de aur a României a rămas nemodificată în luna iulie, însă valoarea acesteia a fost influențată de evoluția cotațiilor internaționale.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone.

În condițiile evoluției prețurilor de pe piețele internaționale, valoarea acesteia a fost estimată la 11,742 miliarde de euro.

Rezervele internaționale ale României, care includ rezervele valutare și aurul, totalizau la 31 iulie 2026 suma de 74,972 miliarde de euro, față de 75,259 miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie.

BNR a precizat că plățile scadente în luna august 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 1,468 miliarde de euro.