Publicitatea online și serviciile de streaming vor conduce creșterea pieței media din România până în 2030

Publicitatea online, serviciile de streaming și consumul digital vor remodela industria media și de divertisment din România în următorii ani. Un nou raport PwC ne arată că piața va depăși 5,6 miliarde de euro până în 2030, în timp ce inteligența artificială și tehnologiile 5G vor accelera transformarea modului în care este creat, distribuit și monetizat conținutul.

Publicitatea pe internet și serviciile digitale de streaming pentru filme și muzică vor fi segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria de media și divertisment din România, care este estimată să ajungă la 5,22 miliarde de euro în acest an, în creștere cu aproximativ 2% față de 2025, potrivit unui raport al companiei de consultanță PwC.

Conform celei mai recente ediții a raportului „PwC Global Telecommunications, Entertainment & Media Outlook 2026-2030”, piața își va menține ritmul de creștere și în următorii ani, cu un avans mediu anual de aproximativ 2%, urmând să atingă o valoare de 5,66 miliarde de euro până în 2030.

Reprezentanții PwC România arată că piața locală de media și divertisment urmează aceleași tendințe observate la nivel global, caracterizate printr-un consum tot mai orientat spre mediul digital, o creștere a publicității online și utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale în procesul de creare, distribuție și monetizare a conținutului.

Potrivit Doinei Bîrsan, partener și lider al echipei de servicii dedicate sectorului de Tehnologie, Media și Telecomunicații din cadrul PwC România, publicitatea va rămâne un motor esențial al veniturilor, susținut de hiper-personalizare, în timp ce dezvoltarea rețelelor 5G și a infrastructurii de fibră optică va continua să stimuleze consumul digital. Bîrsan a subliniat că, într-un mediu din ce în ce mai competitiv, avantajul îl vor avea companiile care își vor adapta ofertele, combinând pachete accesibile pentru consumatorii atenți la preț cu experiențe premium și personalizate.

„Piaţa de media şi divertisment din România urmează aceleaşi direcţii ca la nivel global, respectiv un consum tot mai digital, publicitate online în creştere şi inteligenţa artificială care redefineşte crearea, distribuţia şi monetizarea conţinutului. Publicitatea rămâne un motor esenţial de venituri, susţinut de hiper-personalizare, iar consumul digital este alimentat de extinderea reţelelor 5G şi de fibră optică. Într-un mediu tot mai competitiv, avantajul îl vor avea companiile care îşi regândesc ofertele, prin pachete accesibile pentru consumatorii atenţi la preţ şi experienţe premium, personalizate”, a declarat Bîrsan.

Raportul „PwC Global Telecommunications, Entertainment & Media Outlook 2026-2030” analizează zece segmente ale industriei media și de divertisment din România. Potrivit estimărilor, cele mai mari ritmuri de creștere în perioada 2025-2030 vor fi înregistrate de muzică, radio și podcasturi, serviciile de streaming (OTT), precum Netflix sau Disney+, și publicitatea pe internet.

Segmentul muzicii, radioului și podcasturilor va avea cea mai rapidă evoluție, cu o creștere medie anuală de aproape 12%. Veniturile sunt estimate să urce de la 154 de milioane de euro în 2025 la 269 de milioane de euro în 2030. Principalul motor al acestei evoluții va fi streamingul muzical, care va avansa cu peste 15% pe an, pe fondul creșterii cheltuielilor consumatorilor, în timp ce radioul își va păstra un ritm moderat de dezvoltare, susținut în principal de veniturile din publicitate.

Și piața serviciilor de streaming (OTT) va continua să se extindă, cu o creștere medie anuală de aproximativ 7%, de la 276 de milioane de euro în 2025 la 389 de milioane de euro în 2030. Platformele bazate pe abonament (SVOD), precum Netflix, Disney+ și Prime Video, vor rămâne dominante, în timp ce segmentul video la cerere susținut de publicitate (AVOD) va continua să crească, deși va avea în continuare o pondere redusă. În 2025, numărul abonamentelor OTT a depășit 3,3 milioane.

Publicitatea pe internet se va număra, de asemenea, printre segmentele cu cea mai rapidă dezvoltare. Veniturile sunt estimate să crească de la 287 de milioane de euro în 2025 la 393 de milioane de euro în 2030, ceea ce corespunde unui avans mediu anual de aproximativ 6,5%. Cea mai dinamică evoluție este așteptată în cazul publicității video online, cu un ritm de aproape 10% pe an, susținut de consumul de conținut pe televizoarele conectate la internet (Connected TV). Urmează segmentul căutărilor plătite, în timp ce piața rămâne dominată de Google, prin platformele AdSense și Google Ads, fiind influențată tot mai mult de reglementările privind promovarea jocurilor de noroc și de legislația europeană.

Industria jocurilor video și a competițiilor esports va înregistra o creștere medie anuală de aproximativ 3%, iar veniturile vor ajunge de la 459 de milioane de euro în 2025 la 532 de milioane de euro în 2030. Cea mai mare parte a veniturilor va proveni din jocurile sociale și ocazionale și din publicitatea integrată în aplicații. Jocurile pentru PC vor continua să domine piața, în timp ce segmentul consolelor va rămâne pe un trend descendent.

Industria cinematografică va avea, la rândul său, o evoluție pozitivă, cu o creștere medie anuală de circa 3%. Veniturile sunt estimate să urce de la 64 de milioane de euro în 2025 la 74 de milioane de euro în 2030. Evoluția este susținută atât de succesul unor producții românești, precum „The Yellow Tie” și „Vecina”, cât și de schema de sprijin pentru producția de filme, reintrodusă în 2024, care prevede un plafon de 10 milioane de euro pentru fiecare ciclu de finanțare.

Publicitatea outdoor va continua să se dezvolte cu aproximativ 4% pe an, urmând să ajungă la 63 de milioane de euro în 2030, față de 51 de milioane de euro în 2025. Creșterea va fi susținută în principal de extinderea formatelor digitale (DOOH), care vor avansa cu peste 10% anual și vor câștiga o pondere tot mai importantă în piață.

Segmentul media Business-to-Business (B2B) va înregistra un avans moderat, de aproximativ 2,6% pe an, valoarea pieței urmând să crească de la 190 de milioane de euro în 2025 la 216 milioane de euro în 2030. Evoluția va fi susținută de cererea pentru informații economice și de dezvoltarea târgurilor comerciale specializate.

Industria televiziunii tradiționale va rămâne relativ stabilă, cu o creștere medie anuală de aproximativ 2%. Veniturile sunt estimate să ajungă la 1,09 miliarde de euro în 2030, de la 990 de milioane de euro în 2025, pe fondul stabilității încasărilor din abonamente și din publicitatea multicanal. Televiziunea prin cablu va continua să domine piața, în timp ce serviciile IPTV și televiziunea prin satelit vor continua să piardă teren.

Segmentul serviciilor de telefonie mobilă și fixă va avea o evoluție aproape stagnantă, cu o creștere medie anuală de doar 0,2%. Veniturile vor ajunge la 2,59 miliarde de euro în 2030, comparativ cu 2,57 miliarde de euro în 2025. În schimb, serviciile 5G vor cunoaște o extindere accelerată, cu un ritm de peste 20% pe an, urmând să reprezinte majoritatea conexiunilor mobile până la finalul perioadei analizate. Totodată, rețelele de fibră optică vor continua să se extindă, iar piața va rămâne dominată de Orange, Vodafone și Digi.

Piața publicațiilor tipărite și digitale va rămâne relativ stabilă, înregistrând o ușoară scădere medie anuală de aproximativ 0,3%. Valoarea acesteia se va menține în intervalul 95-96 de milioane de euro pe an până în 2030, deoarece creșterea veniturilor din zona digitală va compensa parțial declinul presei tipărite.

La nivel mondial, raportul PwC estimează că industria de media și divertisment va înregistra o creștere medie anuală de 3,4% în următorii cinci ani, urmând să ajungă la o valoare de 4,2 trilioane de dolari în 2030. Față de nivelul actual, piața globală va genera venituri suplimentare de aproximativ 600 de miliarde de dolari, impulsionate în principal de segmentele digitale.

Potrivit raportului, publicitatea va continua să fie unul dintre principalele motoare de creștere, susținută de dezvoltarea inteligenței artificiale. Veniturile din publicitate sunt estimate să depășească 1,4 trilioane de dolari până în 2030, după ce au trecut pentru prima dată de pragul de un trilion de dolari în 2025, pe fondul orientării advertiserilor către platformele și canalele unde consumatorii petrec tot mai mult timp și iau deciziile de cumpărare.