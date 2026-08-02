iCloud nu mai este singura soluție. Cum îți muți fotografiile de pe iPhone în Google Drive fără să pierzi imaginile
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Utilizatorii de iPhone nu sunt obligați să folosească iCloud pentru a realiza copii de rezervă ale fotografiilor. Imaginile pot fi transferate manual în Google Drive sau sincronizate automat prin Google Foto, folosind un cont Google. Soluția permite eliberarea spațiului de stocare de pe telefon și păstrarea fotografiilor în cloud, fără a depinde exclusiv de serviciul Apple.
iCloud poate fi înlocuit cu Google Drive pentru salvarea fotografiilor de pe iPhone
iCloud rămâne serviciul de stocare în cloud oferit de Apple, însă utilizatorii de iPhone au și alte variante pentru realizarea copiilor de rezervă ale fotografiilor. O alternativă este Google Drive, care permite încărcarea imaginilor direct de pe telefon, iar pentru sincronizare automată poate fi utilizată aplicația Google Foto.
Pentru a transfera fotografiile în Google Drive este necesară instalarea aplicației Google Drive din App Store și autentificarea cu un cont Google. După configurarea contului, utilizatorii pot încărca manual una sau mai multe imagini direct din galeria telefonului.
Înainte de începerea transferului este recomandată conectarea la o rețea Wi-Fi. Încărcarea unui număr mare de fotografii folosind datele mobile poate dura mai mult și poate genera un consum ridicat de trafic de internet.
Cum încarci mai multe fotografii în Google Drive direct de pe iPhone
Procesul de încărcare a imaginilor este simplu și poate fi realizat în câțiva pași, direct din aplicația Google Drive.
Utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Google Drive și să apese simbolul „+”, apoi să selecteze opțiunea „Încărcați fișierul”, urmată de „Fotografii și videoclipuri”. Dacă este prima utilizare, aplicația va solicita acces la biblioteca foto a telefonului, iar utilizatorul trebuie să aleagă „Permiteți accesul complet”.
După acordarea permisiunilor, pot fi răsfoite albumele din iPhone pentru selectarea fotografiilor dorite. Pentru încărcarea simultană a mai multor imagini este suficientă selectarea acestora, iar procesul se finalizează prin apăsarea butonului „ÎNCĂRCARE”.
La final, toate fotografiile selectate vor fi salvate în contul Google Drive și vor putea fi accesate ulterior de pe orice dispozitiv conectat la același cont Google.
Cum activezi sincronizarea automată prin Google Foto
Pentru utilizatorii care doresc ca toate fotografiile realizate cu iPhone-ul să fie salvate automat în cloud, Google recomandă utilizarea aplicației Google Foto.
În majoritatea cazurilor, aplicația începe automat procesul de copiere de rezervă după prima configurare. Dacă acest lucru nu se întâmplă, funcția poate fi activată manual din meniul aplicației.
Utilizatorii trebuie să deschidă Google Foto, să acceseze fotografia de profil, apoi meniul „Setările Google Foto” și secțiunea „Copiere de rezervă”. Activarea comutatorului dedicat va permite încărcarea automată a tuturor fotografiilor și videoclipurilor în contul Google.
Durata sincronizării depinde de dimensiunea bibliotecii foto existente pe telefon. În cazul unei colecții foarte mari, procesul poate dura mai multe ore.
Ce trebuie să știi înainte de a renunța la iCloud pentru stocarea fotografiilor
Mutarea tuturor fotografiilor în Google Drive este posibilă, însă există câteva aspecte importante care trebuie luate în calcul înainte de începerea procesului.
Primul este spațiul de stocare disponibil. Conturile Google oferă gratuit până la 15 GB, iar această capacitate este împărțită între Google Drive, Gmail și Google Foto. Pentru utilizatorii care dețin mii de fotografii, spațiul gratuit poate deveni insuficient, fiind necesară achiziționarea unui plan suplimentar de stocare.
De asemenea, încărcarea unei arhive foto extinse poate dura considerabil, motiv pentru care este recomandată utilizarea unei conexiuni Wi-Fi stabile. În lipsa unui abonament cu trafic nelimitat, folosirea datelor mobile poate genera costuri suplimentare.
O altă recomandare este utilizarea Google Foto în locul încărcării manuale prin Google Drive. Aplicația automatizează întregul proces de copiere de rezervă și elimină necesitatea selectării manuale a fiecărui fișier.
În toate cazurile, utilizarea serviciilor Google presupune existența unui cont Google. Fără acesta, accesul la Google Drive și Google Foto nu este posibil, iar utilizatorii trebuie să își creeze unul înainte de configurarea serviciilor de stocare în cloud.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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