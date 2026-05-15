Alexandru Nazare a semnat ordinul cu numărul 543, document obținut de Antena 3, prin care sunt modificate regulile privind accesul la anumite platforme digitale pe echipamentele utilizate de personalul Ministerului Finanțelor și al instituțiilor subordonate.

Potrivit documentului, măsurile vizează „întărirea securității cibernetice” în contextul amenințărilor generate de „actori statali și nonstatali”. Restricțiile se aplică atât în Ministerul Finanțelor, cât și în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române.

În ordin se precizează că, începând cu data semnării documentului, vor fi implementate măsuri tehnice suplimentare la nivelul stațiilor de lucru folosite de angajați.

Documentul enumeră explicit platformele și serviciile care nu vor mai putea fi utilizate de pe calculatoarele instituțiilor:

porturile USB pentru dispozitive de stocare;

adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook);

platformele de cloud-sharing (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive);

platformele de AI (ChatGPT, Gemini, Copilot);

platformele de social media, inclusiv WhatsApp;

instrumente online de traducere, precum Google Translate.

Ordinul semnat de Alexandru Nazare argumentează că aceste restricții sunt necesare pentru reducerea vulnerabilităților informatice existente la nivelul infrastructurii digitale utilizate de angajați.

Ministerul Finanțelor consideră că accesul la platforme externe, servicii de cloud și aplicații de inteligență artificială poate genera riscuri suplimentare pentru securitatea datelor și a sistemelor informatice gestionate de instituție.

În document se precizează că măsurile au ca obiectiv protejarea infrastructurii digitale și limitarea posibilităților de acces neautorizat sau de expunere a informațiilor sensibile.

„Accesul la aceste platforme este restricționat pentru a reduce vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (…) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate”, se mai arată în ordin.

Decizia vine într-un context în care instituțiile publice și companiile private adoptă tot mai frecvent măsuri de limitare a accesului la platforme de inteligență artificială generativă, pe fondul preocupărilor legate de confidențialitatea datelor și securitatea cibernetică.

În ultimii ani, mai multe administrații și companii din Europa și Statele Unite au introdus politici interne privind utilizarea aplicațiilor de tip AI de către angajați, în special în instituțiile care gestionează informații fiscale, financiare sau date cu caracter sensibil.

Ordinul semnat de Alexandru Nazare nu se limitează la platformele de inteligență artificială, ci include și alte categorii de servicii online utilizate frecvent de angajați.

Astfel, accesul la conturile personale de e-mail precum Gmail, Yahoo sau Outlook va fi restricționat pe echipamentele instituțiilor. De asemenea, nu vor mai putea fi utilizate platformele de transfer și stocare a fișierelor în cloud, precum Dropbox, Google Drive sau Microsoft OneDrive.

Lista include și platformele de social media, precum și aplicații de comunicare precum WhatsApp. Totodată, angajații nu vor mai avea acces nici la instrumente online de traducere, inclusiv Google Translate.

Măsura are impact asupra personalului din Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală Română, instituții care gestionează baze de date fiscale, informații financiare și documente cu caracter sensibil.

Potrivit documentului, scopul ordinului este reducerea expunerii infrastructurii informatice la posibile breșe de securitate și consolidarea protecției sistemelor digitale utilizate de instituțiile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor.

Tabel. Restricțiile introduse de Alexandru Nazare în Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală Română: