OpenAI pregătește cea mai mare transformare de până acum pentru ChatGPT. Va deveni o „super aplicație”

OpenAI pregătește, în următoarele săptămâni, cea mai mare transformare a ChatGPT, care va deveni o „super aplicație” accesibilă pe web și mobil. Compania urmărește să integreze agenți AI, instrumente de programare și servicii digitale.

OpenAI pregătește cea mai amplă transformare de până acum a ChatGPT, având în plan evoluția acestuia dintr-un simplu chatbot într-o veritabilă „super aplicație”. Noua platformă ar urma să integreze instrumente de programare, agenți AI capabili să execute sarcini complexe în mod autonom și o gamă variată de servicii dezvoltate atât de OpenAI, cât și de partenerii săi. Această schimbare are loc într-un context în care compania urmărește să își crească veniturile și să își consolideze poziția într-o competiție din ce în ce mai intensă pe piața inteligenței artificiale.

Potrivit informațiilor disponibile, noua direcție ar putea fi lansată în următoarele săptămâni și va fi accesibilă atât prin intermediul site-ului, cât și al aplicațiilor mobile. Scopul este transformarea ChatGPT într-o platformă completă, care să reunească într-un singur loc funcții ce sunt în prezent distribuite între mai multe aplicații și servicii.

Utilizatorii ar putea beneficia de instrumente avansate pentru scriere de cod, aplicații de generare a imaginilor și, mai ales, de agenți AI capabili să îndeplinească independent diverse sarcini. Conceptul din spatele proiectului este acela al unui hub digital unic, care să simplifice activitățile de zi cu zi și să reducă nevoia de a utiliza mai multe aplicații separate pentru muncă, productivitate și activități personale.

Transformarea ChatGPT face parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a OpenAI, compania orientându-se tot mai mult către clienții corporate și către produse cu un potențial ridicat de monetizare. În același timp, această schimbare reprezintă și un răspuns la presiunea exercitată de competitori, în special în segmentul soluțiilor AI dedicate mediului de afaceri.

Surse citate de Financial Times susțin că proiectul „super aplicației” este considerat un pas esențial înaintea unei posibile listări la bursă. OpenAI caută astfel noi modalități de generare a veniturilor și de consolidare a poziției sale pe piață. Direcția este una clară: mai multă integrare și mai puține aplicații separate.

Viziunea companiei este ca utilizatorii să poată găsi într-un singur loc toate instrumentele necesare, de la programare și analiză de date până la organizarea activităților zilnice. Dacă aceste planuri vor fi implementate cu succes, ChatGPT ar putea depăși rolul de asistent virtual și s-ar putea transforma într-o platformă centrală pentru muncă, productivitate și gestionarea vieții digitale de zi cu zi.

„Va depăși interfața actuală. Ne îndreptăm către un sistem în care fiecare utilizator are propriul agent personal, capabil să îl ajute în toate aspectele vieții”, a explicat Thibault Sottiaux, responsabil de produse în cadrul OpenAI.

Microsoft a prezentat o nouă generație de modele bazate pe inteligență artificială, marcând un pas important în strategia sa de reducere a dependenței de OpenAI, compania care a creat ChatGPT. Deși Microsoft a fost primul investitor major al OpenAI și unul dintre principalii săi parteneri, grupul american urmărește de câțiva ani să își dezvolte propriile tehnologii AI. În acest context, compania a renegociat anul trecut acordul cu OpenAI și deține în prezent doar o licență neexclusivă asupra tehnologiilor acesteia până în 2032.

Noile produse au fost prezentate în cadrul conferinței anuale pentru dezvoltatori Microsoft Build, unde compania și-a dezvăluit primul model de raționament bazat pe inteligență artificială, denumit MAI-Thinking-1. Acesta este conceput pentru a analiza problemele pas cu pas înainte de a formula un răspuns, funcționând într-un mod similar cu modelele dezvoltate de OpenAI, Google și Anthropic. Reprezentanții Microsoft susțin că modelul a fost construit integral de la zero, fără a utiliza rezultatele generate de sistemele concurente pentru antrenare, o practică folosită uneori în industrie pentru a accelera dezvoltarea unor modele noi.

Deocamdată, MAI-Thinking-1 este disponibil doar unui grup restrâns de clienți, fiind lansat la aproximativ un an și jumătate după ce companii precum OpenAI și Google au introdus primele modele de acest tip.

Pe lângă noul model de raționament, Microsoft a prezentat și soluții dedicate generării de imagini, transcrierii audio, creării de voci sintetice și dezvoltării de cod software. Compania a anunțat totodată lansarea Microsoft Scout, un asistent AI conceput să funcționeze permanent în fundal și să ajute utilizatorii în organizarea activităților zilnice. Acesta poate pregăti ședințe, gestiona calendare și redacta e-mailuri, având la bază software-ul Open Claw, care a câștigat popularitate la sfârșitul anului 2025.

În prezent, Microsoft Scout este disponibil doar pentru un număr limitat de clienți, însă lansarea sa evidențiază direcția strategică a companiei de a integra inteligența artificială în tot mai multe produse și servicii, consolidându-și astfel independența tehnologică și poziția pe piața AI.