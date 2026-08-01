Guvernul împrumută 8,1 miliarde de lei în august. Statul își refinanțează datoria și acoperă deficitul bugetar

Guvernul pregătește în luna august un nou program amplu de finanțare de pe piața internă, prin care vizează atragerea a cel puțin 8,1 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor va organiza licitații dedicate băncilor comerciale pentru refinanțarea datoriei publice și finanțarea deficitului bugetar. Planul include atât emisiuni de certificate de Trezorerie, cât și obligațiuni de stat cu maturități de până la 15 ani.

Guvernul a aprobat, prin Ministerul Finanțelor, un nou calendar de împrumuturi destinat finanțării deficitului bugetar și refinanțării obligațiilor ajunse la scadență. În luna august, autoritățile intenționează să atragă de pe piața internă cel puțin 7,2 miliarde de lei, la care se adaugă o sesiune suplimentară de oferte necompetitive în valoare de peste 900 de milioane de lei, astfel încât suma totală programată ajunge la aproximativ 8,1 miliarde de lei.

Necesarul ridicat de finanțare reflectă presiunile existente asupra bugetului de stat și obligația autorităților de a asigura resurse pentru plata datoriei publice și pentru acoperirea deficitului bugetar.

Planul anunțat de Ministerul Finanțelor este construit astfel încât să asigure lichiditățile necesare prin intermediul băncilor comerciale, utilizând principalele instrumente de finanțare disponibile pe piața internă, potrivit Agerpres.

Prima componentă a programului este reprezentată de emisiunile de certificate de Trezorerie, prin care statul urmărește să atragă aproximativ 1,4 miliarde de lei. Aceste titluri au maturități reduse și sunt utilizate pentru acoperirea rapidă a necesarului de finanțare al bugetului.

Cea mai mare parte a împrumutului va proveni însă din emisiunile de obligațiuni de stat cu maturități medii și lungi. Ministerul Finanțelor estimează că prin aceste instrumente va atrage aproximativ 5,8 miliarde de lei, consolidând astfel sursele de finanțare pe termen mai îndelungat.

Calendarul stabilit pentru luna august prevede organizarea succesivă a licitațiilor pentru certificate de Trezorerie și obligațiuni de stat, inclusiv emisiuni cu scadențe care pot ajunge la 10 sau chiar 15 ani.

Pe lângă licitațiile principale, Ministerul Finanțelor a inclus și sesiuni necompetitive destinate exclusiv instituțiilor bancare participante pe piața locală, valoarea acestora depășind 900 de milioane de lei și completând suma programată inițial.

Fondurile care vor fi atrase prin acest program de finanțare vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență și pentru acoperirea deficitului bugetar. Aceste operațiuni reprezintă o practică obișnuită în administrarea finanțelor publice, însă amploarea împrumuturilor atrage atenția asupra presiunilor existente asupra bugetului.

Specialiștii din domeniul financiar avertizează că o prezență constantă și de amploare a statului pe piața internă a obligațiunilor poate influența costurile de finanțare din economie.

În situația în care Ministerul Finanțelor atrage volume importante de lichiditate din sistemul bancar, instituțiile de credit pot dispune de resurse mai reduse pentru finanțarea companiilor și a populației. Totodată, nivelul randamentelor oferite pentru titlurile de stat are un impact direct asupra dobânzilor practicate pe piața financiară, influențând costurile creditării în economie în perioada următoare.

Datele publicate de Eurostat arată că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește costul mediu al datoriei publice guvernamentale. În anul 2025, indicatorul a ajuns la 5,2%, peste nivelurile înregistrate în Polonia, de 4,5%, Cehia, de 3,1%, și Italia, de 3%.

La polul opus se află Irlanda, unde costul mediu al datoriei publice este de 1,4%, urmată de Luxemburg, cu 1,5%, și Țările de Jos, cu 1,7%.

În paralel, interesul populației pentru finanțarea statului prin programele Fidelis și Tezaur s-a redus în prima parte a anului. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, românii au investit în primele cinci luni din 2026 aproximativ 18,78 miliarde de lei în cele două programe, comparativ cu 22,72 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025, ceea ce indică o diminuare semnificativă a sumelor atrase de stat din economiile populației.