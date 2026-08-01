Alexandru Nazare, după decizia Fitch: „România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită”

Agenția internațională Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, menținând țara în categoria recomandată investițiilor, însă a păstrat perspectiva negativă. Evaluarea vine într-un context economic și politic complicat, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rezultatul a fost obținut „cu o marjă minimă de siguranță”, avertizând că orice derapaj politic sau fiscal poate pune în pericol viitoarele evaluări ale agențiilor de rating.

Fitch Ratings a reconfirmat calificativul suveran al României la nivelul „BBB-”, păstrând țara în categoria statelor recomandate investițiilor. În același timp, agenția a menținut perspectiva negativă, semnalând că riscurile privind deficitul bugetar, datoria publică și stabilitatea politică nu au dispărut.

Potrivit raportului, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la fondurile și finanțările europene, dimensiunea economiei și indicatorii de guvernanță reprezintă principalele argumente care susțin actualul calificativ. Fitch estimează că deficitul bugetar va ajunge la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de Guvern.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că menținerea ratingului reprezintă un semnal pozitiv pentru piețele financiare.

„Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este urmărită atent de piețe și de agențiile de rating. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru, iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ținta Guvernului. Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Într-o postare publicată după anunțul Fitch, ministrul Finanțelor a explicat că decizia agenției a venit într-un context dificil și că autoritățile au fost nevoite să susțină fiecare argument în favoarea României.

„România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating – orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare.”

Potrivit ministrului, menținerea calificativului a fost posibilă datorită unui efort comun al Ministerului Finanțelor și al Băncii Naționale a României.

„Menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții. A contat, de asemenea, și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.”

Agenția estimează că deficitul administrației publice va coborî la 5,9% din PIB, în scădere semnificativă față de nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.

În primul semestru din 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat, comparativ cu aproximativ 70 de miliarde de lei în perioada similară a anului trecut.

Fitch evidențiază creșterea veniturilor la buget și controlul cheltuielilor, în special prin măsurile adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale.

Totodată, raportul arată că fondurile europene provenite din politica de coeziune, PNRR și mecanismul european SAFE contribuie la menținerea investițiilor și reduc necesarul de finanțare de pe piețele externe.

Referindu-se la aceste argumente, Alexandru Nazare a precizat:

„România are argumente financiare solide: deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6%. Apartenența la UE, accesul la fonduri și finanțări europene și indicatorii de guvernanță superiori statelor comparabile susțin, de asemenea, ratingul țării.”

Deși a reconfirmat calificativul, Fitch a atras atenția că perspectiva negativă reflectă în continuare riscurile generate de deficitul ridicat, creșterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent și incertitudinile politice.

Agenția avertizează că un blocaj politic prelungit ar putea afecta implementarea reformelor și ar reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după 2026.

Ministrul Finanțelor susține că stabilitatea politică este în prezent principalul element urmărit de investitori.

„În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale, rămâne situația politică. Agențiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanție de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR și poate pune ratingul sub presiune.”

El a adăugat că este necesar un semnal clar de stabilitate din partea autorităților.

„De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcțională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și oprirea inițiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanțare. Este o condiție pentru protejarea costurilor de finanțare, a investițiilor și a economiei României.”

Alexandru Nazare a atras atenția că următorul test pentru România va fi evaluarea realizată de Moody’s, care, la precedenta analiză, a menținut calificativul țării tot la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

„Urmează evaluarea Moody’s, care în precedenta evaluare a menținut ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. Și Moody’s urmărește riguros, în mod explicit, efectele instabilității politice asupra finanțelor publice, instituțiilor și capacității de guvernare.”

În final, ministrul Finanțelor a transmis că decizia Fitch oferă timp pentru continuarea reformelor, însă nu elimină presiunile asupra autorităților.

„Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forțelor politice și a instituțiilor statului pentru a evita blocajele și inițiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă.”