Radu Georgescu, avertisment înaintea raportului Fitch: „Azi este ziua Z”. Ce spune despre riscul retrogradării României în „junk”

Economistul Radu Georgescu a publicat un mesaj amplu înaintea anunțului așteptat din partea agenției de rating Fitch, susținând că ziua publicării raportului este una decisivă pentru România.

În postarea sa, acesta vorbește despre riscurile pe care le-ar avea o eventuală retrogradare a ratingului suveran în categoria „junk” și descrie relația dintre statul român și investitorii străini.

Potrivit economistului, raportul Fitch reprezintă un moment de maximă importanță pentru perspectivele financiare ale țării. Mesajul său începe cu un avertisment privind consecințele pe care le-ar putea avea o decizie nefavorabilă din partea agenției de evaluare.

„Azi este ziua Z. Ziua în care aflăm dacă România intră în „Junk”. În seara aceasta, Fitch publică raportul pentru România. Dacă Fitch pune România în „junk”, în maximum o lună România intră în incapacitate de plată. Nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile”, a avertizat economistul.

În continuarea mesajului, Radu Georgescu afirmă că, în prezent, investitorii și băncile străine nu au reacționat împotriva României, însă consideră că situația rămâne una fragilă. Economistul descrie această relație folosind expresia „dragoste–ură”, explicând că investitorii continuă să finanțeze statul român, deși nivelul datoriei publice a crescut puternic în ultimul deceniu.

„În acest moment, toți investitorii străini și toate băncile străine ar da cu bâta în capul României. Dar încă nu o fac. Deoarece între România și investitorii străini există o relație de dragoste–ură”, mai scire Radu Georgescu în postarea sa.

Economistul continuă explicația printr-o analiză a evoluției împrumuturilor contractate de statul român și a modului în care acestea au influențat nivelul datoriei publice.

În analiza publicată, Radu Georgescu susține că toate guvernele din ultimii zece ani au apelat constant la împrumuturi atât de pe piața internă, cât și din exterior. El afirmă că această evoluție a dus la o majorare fără precedent a datoriei statului.

„Să-ți explic. Faza 1: Dragostea. În ultimii zece ani, toate guvernele României s-au împrumutat cu ambele mâini de la bănci din România și de la bănci din străinătate. Datoria României (datoria statului român) a explodat în ultimii zece ani. În 2016, datoria era de 285 de miliarde de lei. În martie 2026, datoria este de 1.200 de miliarde de lei. Așadar, în zece ani, toate guvernele au crescut datoria cu aproape 1 trilion de lei. Nu este o greșeală de scriere. Probabil că România este țara de pe planeta Pământ în care datoria statului a crescut cel mai mult.”

Economistul completează analiza și cu referiri la expunerea sistemului bancar asupra datoriei suverane, pe care o consideră una dintre cele mai ridicate la nivel european. În finalul postării, Radu Georgescu susține că băncile din România dețin o expunere semnificativă față de statul român, prezentând acest aspect drept un element important în evaluarea situației financiare.