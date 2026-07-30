Japonia reduce TVA și impozitele, în timp ce România se confruntă cu scumpiri și carburanți la nivel record. Radu Georgescu compară cele două modele economice

Antreprenorul și analistul financiar Radu Georgescu a publicat joi, 30 iulie, o analiză în care compară măsurile fiscale anunțate în Japonia cu cele din România. Cele două state urmează direcții economice diferite, Japonia încercând să atenueze efectele inflației asupra populației prin măsuri fiscale, în timp ce la noi, în opinia sa, costul vieții continuă să crească, iar prețul benzinei a ajuns la un nivel record.

Georgescu a arătat că premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a prezentat un plan de reducere a TVA până la nivelul de 1%, motivând că măsura este necesară pentru a ajuta populația să treacă mai ușor printr-o perioadă de inflație ridicată. Analistul financiar a remarcat că rata inflației din Japonia este de 1,7% și a pus în contrast această valoare cu inflația din România, care în luna iunie a fost de 10,42%.

În opinia sa, România are de departe cea mai mare inflație din Europa și, în același timp, niciun politician nu se gândește la măsuri pentru protejarea populației de efectele inflației. Radu Georgescu a mai subliniat că Sanae Takaichi a anunțat tot joi intenția de a reduce la zero impozitul pentru salariile mici.

„Azi, 30 iulie 2026. Două lucruri economice foarte importante se întâmplă în paralel pe planeta Pământ. (…) Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a prezentat planul de reducere a TVA la 1%. Motivul invocat: să ajute populația să traverseze mai ușor o perioadă de inflație ridicată. Bun. Și cât este inflația în Japonia? 1,7%. Poftim? Asta e inflatie mare ? Pai in România, inflația în iunie a fost 10,42%. Romania are de departe cea mai mare inflatie din Europa. Si nu se gandeste niciun politician sa protejeze populatia de inflatie. Dar stai ca nu este tot. Tipa aste este o figura Tot azi a anuntat ca vrea sa reduca la zero impozitul pentru salariile mici. Sanae Takaichi este presedinta partidului liberal din Japonia. Este economista si a absolvit una dintre cele mai bune facultati din lume. Probabil are habar ce face”, a scris acesta pe Facebook.

În aceeași postare, analistul financiar a trecut la situația din România și a afirmat că prețul benzinei a ajuns la un nivel record. Potrivit acestuia, în ziua de 30 iulie 2026 benzina costa în România în jur de 9,2 lei pe litru.

Georgescu a comparat acest nivel cu prețul benzinei din Japonia, care în aceeași zi era de aproximativ 4,7 lei pe litru. El a remarcat că Japonia nu dispune de resurse de petrol pe teritoriul său, spre diferență de România, și a evidențiat diferența dintre cele două state în ceea ce privește prețul carburanților.

„Tot pe planeta Pamant este o tara in care pretul benzinei a ajuns la un nivel record. Aceasta tara se numeste Romania. Azi, pretul benzinei in Romania este in jur de 9,2 lei / litru

Ca fapt divers azi pretul benzinei in Japonia este 4,7 lei litru Tot ca fapt divers, Japonia nu are nicio resursa de petrol pe teritoriul tarii. Poftim? Si in Japonia pretul benzinei este la jumatate fata de Romania? Normal. Traim in Romania. Si in Romania este posibil orice. Inclusiv din punct de vedere economic Bonus. Tot ca fapt divers. România este o țară cu resurse importante de petrol”, a conchis acesta.

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