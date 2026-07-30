SURSE Percheziții la firme asociate cu Florin Mitroi. Dosarul procurorilor constănțeni arestați se extinde

Procurorii Parchetului General desfășoară, joi dimineață, descinderi în mai multe locații din județul Constanța, în cadrul anchetei care îi vizează pe procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan, aflați în arest preventiv pentru acuzații de corupție. Perchezițiile au loc inclusiv la Crama Mitroi, potrivit informațiilor obținute din surse judiciare. Surse din administrație afirmă că verificările privesc societăți comerciale în care Florin Mitroi este asociat și nu activitatea acestuia în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Până la publicarea articolului, acesta nu a transmis un punct de vedere.

Perchezițiile desfășurate joi dimineață fac parte dintr-o amplă operațiune coordonată de Parchetul General în județul Constanța. Printre locațiile vizate de anchetatori se află și Crama Mitroi, potrivit informațiilor obținute de Info Sud-Est din surse apropiate investigației.

Descinderile sunt efectuate în dosarul în care procurorii constănțeni Teodor Niță și Gigi Ștefan se află în arest preventiv, fiind cercetați pentru presupuse fapte de corupție. În paralel, anchetatorii desfășoară verificări și în alte locații din județ, fără ca autoritățile să comunice, deocamdată, detalii oficiale despre activitățile desfășurate sau eventualele bunuri ridicate.

Până la momentul publicării acestui articol, Florin Mitroi nu a răspuns solicitării transmise de sursa citată pentru un punct de vedere cu privire la descinderile aflate în desfășurare.

Surse din administrația locală au confirmat desfășurarea perchezițiilor, însă au precizat că acestea nu au legătură cu activitatea lui Florin Mitroi în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța. Potrivit acelorași surse, ancheta privește societăți comerciale în care acesta este asociat.

În același context, Info Sud-Est arată că între Florin Mitroi și procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan există o relație de prietenie mai veche. Conform informațiilor publicației, această legătură datează din perioada în care Florin Mitroi era angajat la societatea Murfatlar, iar Gigi Ștefan nu devenise încă magistrat, ocupând atunci funcția de jandarm.

Parchetul General nu a făcut publice, până la această oră, informații suplimentare privind obiectul exact al verificărilor sau eventualele măsuri dispuse în urma descinderilor.

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